LIVE Nardi-Tsitsipas 6-7 6-7, ATP Astana 2022 in DIRETTA: l’azzurro si arrende al numero 6 al mondo ma è autore di una gran partita

17.20 Si chiude qui la DIRETTA LIVE del match tra Luca Nardi e Stefanos Tsitsipas, valido per gli ottavi di finale del torneo di Astana. Grazie per averci seguito e buon proseguimento!

17.19 Una piccola curiosità: alla fine del match Tsitsipas ha chiesto a Nardi che cosa sia successo, accorgendosi anche lui che l’azzurro non si muoveva al meglio. Il ragazzo di Pesaro si è indicato la parte del fondoschiena, probabilmente è scivolato nel corso del primo punto sbattendo sul cemento, condizionandolo nei minuti successivi.

17.18 Una gran partita giocata dall’azzurro, senza timore reverenziale rispetto al numero 6 al mondo e regalando alcune soluzioni di altissima scuola tanto da attirarsi le simpatie del pubblico kazako. Purtroppo non basta per sconfiggere Tsitsipas.

17.16 35 vincenti e 28 non forzati per Luca, che fa meglio del suo illustre avversario che chiude 27-24.

GAME, SET AND MATCH! STEFANOS TSITSIPAS BATTE LUCA NARDI 7-6 7-6, MA RESTA LA GRANDE PROVA DELL’AZZURRO!

6-3 Luca arriva sulla palla corta, ma mette il colpo in rete. Tre match point per il greco.

5-3 Tsitsipas, buonissima prima del greco.

4-3 Con calma assoluta Nardi, deve smashare tre volte per fare punto.

4-2 Tsitsipas, stavolta è il greco a guadagnarsi il minibreak con un gran dritto incrociato. Sul replay si vede un Nardi che ha forse un problemino alla caviglia.

3-2 Tsitsipas, in rete il rovescio dell’azzurro.

2-2 Ma il greco sbaglia in campo aperto e restituisce il minibreak!

2-1 Tsitsipas, arriva il minibreak con l’errore di Nardi.

1-1 NON È POSSIBILE! Tsitsipas a rete, Luca lo colpisce solo di tocco! Attenzione però, l’azzurro fa fatica sul corpo, a causa di una caduta subita dopo il primo punto..

1-0 Tsitsipas, dritto imprendibile del greco.

SERVIZIO VINCENTE, SI VA AL TIE-BREAK ANCHE NEL SECONDO SET!

40-15 Non passa la smorzata del greco, due palle per il tie-break.

30-15 Controbalzo e smorzata di Nardi! Ma questo qui è ancora oltre i primi 100 al mondo? Quante soluzioni!

15-15 Risposta fuori misura del greco.

0-15 E qui c’è il gran passante di Tsitsipas! Luca viene trafitto a rete.

GAME TSITSIPAS, 5-6. Il greco tira un sospiro di sollievo dopo l’errore di rovescio di Nardi.

AD-40 Stavolta gestisce in maniera perfetta il greco, che chiude con il colpo a rete. Palla del 6-5.

40-40 E arriva l’ace di Tsitsipas! Gli viene incontro l’occhio di falco, riga piena!

40-AD IL LOB DI NARDI! TSITSIPAS RIMANE A GUARDARE! ALTRA PALLA BREAK!

40-40 La risposta era corta, Tsitsipas non ha problemi a schiacciare la sua rabbia con lo smash, seguito da un urlaccio!

30-40 IL PASSANTE DI LUCA NARDI! Arriva sul rovescio di Tsitsipas e lo trafigge! Questa è la prima palla break di tutta la partita!

30-30 Risponde da campione Tsitsipas! Ace del greco!

15-30 E arriva un altro errore, stavolta di dritto! Attenzione…

15-15 Forza col rovescio Tsitsipas, arriva l’errore.

15-0 Lunga la risposta dell’azzurro.

GAME NARDI, 5-5. E chiude con la smorzata Luca!

40-15 Attentissimo Luca, che scende a rete e controlla il passante centrale di Tsitsipas.

30-15 UN ALTRO CONTROPIEDE VINCENTE DI LUCA NARDI!

15-15 Rovescio in rete di Tsitsipas, che poi si arrabbia parecchio.

0-15 In rete la palla corta di Nardi.

GAME TSITSIPAS, 4-5. Vola via il rovescio di Nardi.

40-0 Ace di Tsitsipas.

30-0 Buona prima del greco.

15-0 Lavorato il servizio di Tsitsipas, la risposta di Nardi è in rete.

NON MOLLA LUCA! DRITTO AL VOLO E 4-4, SERVIZIO TSITSIPAS!

40-30 Dritto in corsa di Nardi che finisce oltre la riga di fondo.

40-15 Sbaglia l’attacco il greco, due palle del 4 pari per Nardi.

30-15 POETICA la palla corta di Nardi! Nemmeno ci prova il numero 6 al mondo.

15-15 Stavolta va fuori il rovescio in contropiede dell’azzurro.

15-0 Seconda intelligente di Luca, con Tsitsipas che sbaglia la risposta.

ACE TSITSIPAS, 4-3 PER IL GRECO.

30-15 Scappa via il dritto di Tsitsipas.

30-0 Errore in risposta di Nardi.

15-0 Che peccato! Scambio in difesa, arriva sul colpo di Tsitsipas ma poi sbaglia la chop di dritto.

GAME NARDI, 3-3! Risposta in rete di Tsitsipas!

40-30 MA CHE GIOIE STA REGALANDO NARDI! Un dritto incrociato DA APPLAUSI! E anche il pubblico inizia a tifarlo!

30-30 E Luca se la cava trovando l’ace!

15-30 Stavolta il rovescio lungolinea tradisce l’azzurro, palla in rete.

15-15 Doppio fallo Nardi.

15-0 MAMMA MIA! Scambio durissimo, poi Nardi lo chiude con il contropiede di rovescio lungolinea!

GAME TSITSIPAS, 2-3. Dritto vincente del numero 6 al mondo.

40-30 Bravo Nardi, che risponde bene e riesce a disinnescare il serve & volley avversario.

40-15 In rete la smorzata di Tsitsipas.

40-0 Altra prima del greco, altro punto gratuito.

30-0 Ace Tsitsipas.

15-0 Colpo chirurgico di Tsitsipas, che mette la pallina proprio in angolo.

GAME NARDI, 2-2. L’azzurro tiene Tsitsipas in angolo e poi chiude con il tocco al volo.

40-30 Poco incisivo il dritto di Nardi.

40-15 In corridoio il contropiede dell’ellenico.

30-15 Che cross di dritto di Nardi, che rimane abbondantemente in partita.

15-15 Praticamente in curva nord la risposta di Tsitsipas.

0-15 Scambio lungo, stavolta ne esce vincitore il greco con il contropiede.

GAME TSITSIPAS, 1-2. Chiusura del game al volo per il greco.

40-30 Peccato! Errore veniale di Nardi, che porta Tsitsipas a servire per il 2-1.

30-30 Stecca il rovescio il greco.

30-15 Doppio fallo di Tsitsipas.

30-0 Risposta di Nardi lunga per un pelo.

15-0 Non concede uno spillo Tsitsipas.

GAME NARDI, 1-1. Tiene il servizio a zero l’azzurro.

40-0 Nardi mette Tsitsipas nell’angolo e va a rete, il greco non trova il passante impossibile.

30-0 Bravissimo Luca, che gestisce lo scambio e chiude a rete.

15-0 Servizio e contropiede vincente di dritto.

GAME TSITSIPAS, 0-1. Altra buona prima del greco.

40-0 Ace di Tsitsipas.

30-0 Lunga la risposta aggressiva di Nardi.

15-0 Primo punto della frazione a favore del greco.

INIZIA IL SECONDO SET, SERVE TSITSIPAS.

ERRORE DI NARDI, IL TIE-BREAK È DI STEFANOS TSITSIPAS, PRIMO SET CHE SI CHIUDE SUL 7-6.

6-2 Tsitsipas, servizio esterno e dritto al volo per Nardi.

6-1 Prima vincente del greco, cinque palle per il set in favore del greco.

5-1 Stecca il dritto Nardi.

4-1 Tsitsipas, ora l’ellenico sta controllando lo scambio, tiene Nardi lontano dal campo e chiude con la volée a rete.

3-1 Tsitsipas, il nastro manda l’inerzia dello scambio a favore del greco, che poi colpisce a rete.

2-1 Tsitsipas, ace per il greco.

1-1 Servizio e contropiede vincente di Tsitsipas.

1-0 Nardi, palla corta deliziosa dell’azzurro.

GAME TSITSIPAS, 6-6. Si va al tie-break.

40-15 Rovescio lungolinea di Nardi che lascia immobile Tsitsipas.

40-0 Ace centrale, tre chance per il tie-break.

30-0 Servizio al corpo e dritto vincente per il greco.

15-0 Se la cava Tsitsipas con la palla corta, ma Nardi non ci ha creduto fino in fondo: ci sarebbe arrivato.

GAME NARDI, 6-5. Altra prima in kick e Tsitsipas sbaglia. L’azzurro si garantisce il tie-break.

40-30 Rovescio di Nardi che finisce lungo. Altra palla del 6-5.

40-15 Servizio al corpo e dritto con i piedi dentro al campo.

30-15 Stavolta Tsitsipas entra bene sulla seconda e si prende il punto di dritto.

30-0 E arriva anche l’ace centrale.

15-0 Buona prima ad uscire di Nardi.

GAME TSITSIPAS, 5-5. Rovescio di Nardi che finisce in corridoio.

40-15 Sbaglia il dritto in diagonale Tsitsipas.

40-0 Luca prova ad essere aggressivo in risposta ma arriva un altro errore.

30-0 Stavolta la risposta di Nardi è direttamente in rete.

15-0 Prima esterna vincente per il numero 6 al mondo.

GAME NARDI, 5-4. Servizio e dritto con il corpo all’indietro, ora il greco dovrà servire per rimanere nel set.

40-30 BRAVISSIMO! Dritto in corsa lungolinea, Tsitsipas manda a rete il recupero.

30-30 CHE CORAGGIO LUCA! Smorzata che finisce sulla riga, poi il passante al corpo sul recupero di Tsitsipas.

15-30 Si è fatto sorprendere l’azzurro. Un rovescio così così del greco, ma che resta in campo: Luca è sorpreso e colpisce come può, ma il colpo termina in rete.

15-15 Dritto offensivo in diagonale e smash sulla palla alta di Tsitsipas.

0-15 Stavolta la volée a rete non esce bene: Tsitsipas tira due volte addosso all’azzurro.

GAME TSITSIPAS, 4-4. Gioco abbastanza rapido, come tutta la partita: sono passati solo 27 minuti.

40-0 Altro servizio buono per l’ellenico.

30-0 Che peccato! Fa tutto bene Luca, poi al momento di colpire stecca il dritto.

15-0 Buona prima al corpo di Tsitsipas.

GAME NARDI, 4-3. Altro game vinto di autorità per Luca.

40-15 Tsitsipas attacca, ma Nardi trova un grandissimo angolo con cui costringe l’ellenico al colpo in corsa a rete.

30-15 CHE SMORZATA! Taglio perfetto di Luca, palla che muore direttamente sulla riga.

15-15 Lungo il rovescio del giovane azzurro.

15-0 Altra prima esterna e chiusura di dritto di Nardi.

GAME TSITSIPAS, 3-3. Altra prima vincente del greco.

40-30 Peccato, l’azzurro stava tenendo bene il campo, poi ha perso il controllo del dritto a sventaglio.

30-30 Aggressivo Nardi! Gran risposta di rovescio!

30-15 Stavolta arriva il punto con la prima di servizio.

15-15 Doppio fallo del greco.

15-0 Prima esterna positiva di Tsitsipas.

GAME NARDI, 3-2. Altro contropiede del ragazzo di Pesaro, stavolta di dritto.

40-15 Stecca il rovescio Tsitsipas.

30-15 Bel contropiede di rovescio dell’azzurro.

15-0 Gran volée bassa ad incrociare dell’azzurro in uscita dal servizio.

0-15 Doppio fallo di Nardi, che poi strappa un applauso ‘stoppando’ con il piatto della propria racchetta la pallina di ritorno.

GAME TSITSIPAS, 2-2. Game a zero per l’ellenico.

40-0 Ace centrale di Tsitsipas.

30-0 In rete la risposta di Nardi.

15-0 Nardi gioca il rovescio al centro, Tsitsipas manda la palla in angolo, imprendibile per l’azzurro.

GAME NARDI, 2-1. Il nastro accomoda la palla di Tsitsipas, che non deve fare altro che chiudere lo scambio.

40-15 Servizio in kick e dritto, due palle per il 2-1.

30-15 Nardi prova l’attacco in diagonale sul rovescio avversario, il colpo finisce a rete.

30-0 Luca gestisce lo scambio e chiude con lo smash a rimbalzo.

15-0 Bravissimo Nardi, che viene a rete e chiude la volée.

GAME TSITSIPAS, 1-1. Ritmo forsennato del greco, Luca deve arrendersi.

40-15 Nardi è il primo a cedere sulla prova di forza, due palle per l’1-1.

30-15 Errore di Nardi, che affossa a rete il rovescio centrale.

15-15 Fuori misura il rovescio del greco.

15-0 Ace centrale per Tsitsipas.

GAME NARDI, 1-0. Altro ace da parte dell’azzurro!

40-30 Ace esterno di Nardi.

30-30 Tsitsipas se la cava su due smash di Nardi, poi stecca il dritto.

15-30 Non passa il rovescio dell’ellenico.

0-30 Tsitsipas imprigiona l’azzurro nella diagonale di rovescio e colpisce di dritto.

0-15 In rete il dritto di Nardi.

INIZIA LA PARTITA, SERVE LUCA NARDI!

15.29 Per l’azzurro sarà comunque un evento da ricordare, poiché con il successo nel primo turno ha aggiornato il proprio best ranking: al momento Nardi è virtualmente numero 130 al mondo.

15.28 Intanto Luca Nardi e Stefanos Tsitsipas sono già scesi in campo per il riscaldamento.

15.26 Per Luca Nardi non sarà una partita facile, ma può tramutarsi in una tappa importante per la sua crescita. Giocare contro un avversario così affermato può fargli capire quali sono i suoi punti forti e quali sono i punti deboli a questi livelli.

15.23 Prima di approdare ad Astana, il numero 6 al mondo ha disputato anche la Laver Cup, ultimo atto della carriera di Roger Federer: per lui una vittoria contro Diego Schwartzman (6-2 6-1) ed il ko che ha chiuso la competizione con Frances Tiafoe (1-6 7-6 10-8).

15.21 Ora arriva un avversario durissimo come Tsitsipas, tornato alle competizioni contro Tsitsipas, che non ha vissuto un mese di agosto così brillante. A parte la finale di Cincinnati, persa contro Borna Coric, ha collezionato due sconfitte a Montreal e all’US Open.

15.17 Il tennista marchigiano ieri è stato protagonista nella sfida con il russo Alexander Shevchenko, altro qualificato; dopo un primo set combattuto chiuso al tie-break, l’azzurro ha dominato la seconda frazione vincendola con il punteggio di 6-2.

15.16 Una sfida importante per Luca Nardi, al quinto match in carriera nel circuito maggiore. Incrocerà le armi per la prima volta contro un top 10, poiché Cameron Norrie a Roma era il numero 11 al mondo.

15.14 Il match precedente ha visto protagonista Novak Djokovic contro il cileno Cristian Garin; vittoria netta del serbo con un doppio 6-1.

15.11 Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Luca Nardi e Stefanos Tsitsipas, valido per gli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Astana.

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Luca Nardi e Stefanos Tsitsipas, valido per gli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Astana. Dopo il successo di ieri con Alexander Shevchenko, primo della sua carriera nel circuito maggiore, il diciannovenne di Pesaro avrà bisogno di una vera e propria impresa contro il numero 6 al mondo.

L’azzurro ricorderà il torneo in Kazakistan come uno dei momenti di svolta nella sua carriera. Più che per la vittoria di ieri, maturata surclassando l’avversario nella seconda razione, per l’accesso al tabellone principale, superando un signor giocatore come David Goffin (poi ripescato e vincente con il numero 1 al mondo Carlos Alcaraz) annullandogli tre match point.

Una partita che, come da lui detto subito dopo, può aver contribuito a quello ‘scatto mentale’ che tutti gli appassionati si augurano, poiché Nardi ha tutti i mezzi per poter diventare un prossimo protagonista del tennis italiano. Non sarà sicuramente facile con Tsitsipas, che ha superato di slancio il padrone di casa Mikhail Kukushkin, ma l’azzurro, già sicuro del suo best ranking il prossimo lunedì, tenterà ogni carta per mettere i bastoni fra le ruote al suo più quotato avversario, non esente da scivoloni inattesi come nel primo turno degli US Open, quando venne battuto da Daniel Elahi Galan Riveros.

Il match tra Luca Nardi e Stefanos Tsitsipas sarà il quinto ed ultimo della giornata di oggi sul campo centrale; la sfida precedente tra Novak Djokovic e Cristian Garin non partirà prima delle ore 14.00 italiane, le 18.00 in Kazakistan. OA Sport seguirà con voi l’evento con la consueta DIRETTA LIVE per non perdere nemmeno uno scambio: Buon divertimento!

