LIVE Berrettini-Daniel 6-2 6-3, ATP Napoli in DIRETTA: prestazione convincente dell’azzurro, che avanza in semifinale

13:40 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Berrettini-Daniel A breve sarà la volta del quarto di finale di Lorenzo Musetti. Grazie per averci seguito. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata.

13:38 In semifinale Matteo troverà uno tra l’americano McDonald ed il cinese Zhang. Ottima la prestazione odierna del romano, capace di servire 7 ACE e vincere l’89% di punti iniziati con la sua proverbiale prima di servizio.

MATTEO BERRETTINI b. TARO DANIEL 6-2 6-3. In poco più di un’ora e venti minuti di gioco un ottimo Berrettini supera agevolmente il nipponico raggiungendo le semifinali.

40-AD MATCH POINT BERRETTINI. Velenosissimo lo slice stretto dell’azzurro, che chiude poi con il dritto in avanzamento.

40-40 Ottimo rovescio lungolinea del numero 16 ATP, che spiazza l’avversario.

AD-40 Lunga la risposta di dritto del romano.

40-40 Si ferma in rete la risposta di rovescio di Berrettini.

30-40 Nonostante la generosità difensiva dell’azzurro, Daniel annulla il primo match point.

15-40 DUE MATCH POINT BERRETTINI. Sul nastro la volèe di rovescio di Daniel, arrivano le palle match.

15-30 Drittone inside out spaziale di Matteo, che si porta a due punti dal match.

15-15 Di pochissimo out il lob con il rovescio tagliato dell’azzurro.

0-15 Dritto vincente in arretramento di Berrettini.

5-3 Game Berrettini. Dritto supersonico ed attacco con il rovescio in back per chiudere questo ottavo gioco. Daniel serve ora per rimanere nel match.

40-0 Punto costruito alla perfezione dal numero 16 ATP, che chiude con un comodo dritto. Arrivano tre palle del 5-3.

30-0 Prima esterna vincente dell’azzurro.

15-0 Servizio e dritto a segno per Berrettini.

4-3 Game Daniel. Molto profonda la seconda del nipponico, che continua a rimanere agganciato al romano.

AD-40 Non passa in questo caso la palla corta di rovescio dell’azzurro.

40-40 CHE PUNTOOO! Scambio spettacolare con tanto di tweener di Daniel. Il giapponese non può nulla sulla volèe in allungo del romano.

40-30 ACE Daniel.

30-30 Stavolta il drop arriva con il dritto. Bene Matteo.

30-15 Servizio vincente Daniel.

15-15 Berrettini torna a giocare una bellissima smorzata vincente di rovescio.

15-0 Molto bravo Daniel che piazza una complicata demi volèe in allungo.

4-2 Game Berrettini. Prima al corpo alla quale Daniel non riesce ad opporsi. Grazie ai suoi colpi migliori Matteo risale da 15-30 confermando il break.

40-30 Ancora con la combinazione servizio e dritto Berrettini va a segno. Palla del 4-2.

30-30 Servizio e dritto in avanzamento vincente del romano.

15-30 In corridoio il rovescio dell’azzurro. Primo momento di difficoltà al servizio per Matteo.

15-15 Doppio fallo Berrettini, il primo del match.

15-0 In rete la risposta del giapponese.

3-2 Game Daniel. Con un serve and volley ben giocato il nipponico resta in scia in questo secondo set.

40-15 Non passa il dritto incrociato dell’azzurro.

30-15 Servizio vincente Daniel.

15-15 Si ferma sul nastro il dritto di Berrettini.

0-15 Sbaglia lo smash Daniel.

3-1 Game Berrettini. Grazie al settimo ACE il romano aggiunge un altro tassello nella corsa alle semifinali.

40-30 Rimane in campo il recupero di Daniel, con l’azzurro che si incarta con il dritto in arretramento.

40-15 Servizio vincente Berrettini. Due palle del 3-1.

30-15 Con il dritto vincente Matteo si porta avanti in questo quarto gioco.

15-15 ACE Berrettini, il sesto.

0-15 Il nastro accomoda la palla al passante di rovescio di Daniel.

2-1 Game Daniel. Non passa la risposta di Berrettini, che conserva il break di margine.

40-15 Ancora ottima prima di Daniel.

30-15 Arriva l’ACE del giapponese.

15-15 Prima vincente Daniel.

0-15 Lunghissimo il dritto di Daniel in uscita dal servizio.

2-0 Game Berrettini. Ottima seconda, seguita dal dritto vincente. Break confermato dall’azzurro.

40-30 ACE Berrettini, il quinto. Palla del 2-0.

30-30 Non passa il rovescio in back di Matteo dopo la buona risposta dell’avversario.

30-15 Vola via la risposta di dritto del nipponico.

15-15 Ottimo il rovescio lungolinea di Daniel.

15-0 Servizio vincente Berrettini.

1-0 BREAK BERRETTINI! Con la volèe in allungo di rovescio dopo l’ennesima smorzata Matteo strappa subito la battuta all’avversario.

40-AD Palla break Berrettini. Riga con lo slice, riga con il dritto. Arriva la palla break.

40-40 Si riscatta Berrettini, che punge con il dritto inside out.

40-30 Peccato. Matteo sbaglia la stop volley di dritto che lo avrebbe subito portato a palla break.

30-30 Devastante l’ultimo dritto di Berrettini, con il nipponico che non può nulla.

30-15 Servizio vincente Daniel.

15-15 Troppo profondo il rovescio in back di Matteo.

0-15 Non passa il tentativo di recupero con il rovescio di Daniel.

SECONDO SET

6-2 PRIMO SET BERRETTINI. Grazie all’ennesima prima bomba Matteo tiene comodamente la battuta e chiude i conti in questo primo set.

40-0 Servizio vincente Berrettini, arrivano i set point.

30-0 Piovono ACE, arriva il quarto.

15-0 ACE Berrettini, il terzo.

5-2 DOPPIO BREAK BERRETTINI! Prima difende con sacrificio, poi attacca e chiude con il dritto. E’ un gran Berrettini quello che stiamo ammirando in questo primo set. Dopo il cambio di campo Matteo servirà per chiudere il primo parziale.

30-40 Sul nastro la risposta di rovescio dell’azzurro.

15-40 Due palle del doppio break Berrettini. Passante di dritto super di Matteo!

15-30 Stavolta la smorzata con il rovescio in back è incrociata, il risultato è lo stesso con Daniel che non riesce a giocare il recupero in campo.

15-15 In corridoio il dritto di Daniel.

15-0 Non passa il rovescio tagliato del romano.

4-2 Game Berrettini. Servizio e dritto. Con la combinazione che lo ha reso un top player, Matteo tiene comodamente la battuta.

40-15 ACE Berrettini, il secondo.

30-15 Arriva un gratuito con il rovescio di Berrettini.

30-0 Prima vincente del romano.

15-0 Servizio e smorzata. Bene Matteo.

3-2 Game Daniel. Di pochissimo out il lob di rovescio di Berrettini, che dopo il cambio di campo servirà ancora per confermare il break di vantaggio.

40-30 Si ferma sul nastro la palla corta del nipponico.

40-15 ACE Daniel.

30-15 Punto rocambolesco vinto dal giapponese, bravo a recuperare in arretramento sulla volèe di opposizione di Matteo.

15-15 Servizio vincente Daniel.

0-15 Bellissimo dritto inside in di Berrettini che lascia impietrito l’avversario.

3-1 Game Berrettini. Servizio vincente e break nuovamente confermato dall’azzurro.

40-15 Si ferma sul nastro stavolta il dritto della testa di serie numero 2 del torneo.

40-0 Ancora servizio e dritto vincente del romano.

30-0 Drop di dritto a segno dopo la prima per Matteo.

15-0 Servizio e dritto in contropiede vincente di Berrettini.

2-1 Game Daniel. Il nastro stoppa il dritto di Matteo, che resta avanti di un break.

AD-40 In rete il dritto di Berrettini.

40-40 Servizio e dritto Daniel.

40-AD Palla del doppio break Berrettini. Stavolta Daniel arriva sulla smorzata di rovescio dell’azzurro, ma anche in questo coso il drop è giocato benissimo.

40-40 Scappa via il dritto del romano.

40-AD Palla del doppio break Berrettini. Come sta giocando Matteo! Finta il back ma gioca la palla corta vincente.

40-40 Che bella questa volèe smorzata di rovescio di Berrettini!

40-30 Passante di rovescio vincente del numero 16 ATP.

40-15 In rete il rovescio di Matteo.

30-15 Dopo un’ottima risposta Berrettini va a segno con il dritto incrociato stretto.

30-0 Ancora con un gran lungolinea di rovescio Daniel centra il punto.

15-0 Di poco out la risposta di dritto dell’azzurro.

2-0 Game Berrettini. Grazie al primo ACE Matteo conferma agevolmente il break.

40-15 Servizio vincente Berrettini.

30-15 Rovescio lungolinea vincente del nipponico.

30-0 Lunga la risposta di Daniel.

15-0 Servizio e drittone vincente Berrettini.

1-0 BREAK BERRETTINI! Attacco di dritto, e stop volley perfetta. Che partenza del romano!

30-40 Palla break Berrettini. Con il rovescio lungolinea vincente Matteo si procura la prima chance break.

30-30 Non rientra il passante in corsa dell’azzurro.

15-30 Scappa via stavolta il dritto di Berrettini.

0-30 Accelerazione con il dritto inside out sensazionale del romano.

0-15 Risposta molto profonda di Matteo, che conquista il primo punto.

PRIMO SET

12:11 I giocatori stanno ultimando le operazioni di riscaldamento. Si parte! Buon divertimento e buon tennis a tutti!

12:08 Berrettini ha bisogno di un finale di stagione super per cercare di agguantare l’accesso alle ATP Finals. Serve necessariamente far meglio di Carreno nella manifestazione partenopea. I due sono divisi da 90 punti, con l’iberico al 12° posto nella speciale classifica.

12:04 Ennesima giornata praticamente estiva in quel di Napoli. Arrivati a questo punto del torneo anche la freschezza fisica potrà divenire un fattore determinante.

12:00 Quello che andremo a seguire sarà il quarto confronto diretto tra questi due giocatori, con l’azzurro che guida per 2-1. Tutti i precedenti si sono giocati sulla terra rossa.

11:55 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta del primo quarto di finale dell’ATP 250 di Napoli tra Matteo Berrettini e Taro Daniel. Terminato da pochi istanti l’incontro tra Carreno Busta e Fabio Fognini, con l’iberico che ha nettamente battuto il veterano azzurro. Tra pochi minuti entrerà in campo dunque il tennista romano.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Matteo Berrettini-Taro Daniel, quarto di finale del torneo ATP 250 di Napoli. Il tennista italiano torna sul cemento outdoor del capoluogo campano dopo la bella vittoria ottenuta ieri contro lo spagnolo Carballes Baena e si appresta a fronteggiare il rognoso giapponese, giustiziere di Martinez e Cachin nei turni precedenti. Il romano partirà con tutti in favori del pronostico, ha le carte in regola per battere il nipponico e accedere alla semifinale da disputare contro il vincente del confronto tra il cinese Zhang e lo statunitense McDonald.

Matteo Berrettini vuole farsi strada in questa competizione dopo l’eliminazione precoce a Firenze e vuole conquistare punti preziosi per continuare a sperare in una complessa qualificazione alle ATP Finals. L’attuale numero 16 al mondo se la dovrà vedere contro il numero 95 del ranking ATP, che ha già fronteggiato in tre occasioni: l’anno scorso si impose al primo turno al Roland Garros e nella semifinale di Belgrado, mentre quattro anni fa perse al debutto a Istanbul.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Matteo Berrettini-Taro Daniel, quarto di finale del torneo ATP 250 di Napoli: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, scambio dopo scambio, per non perdersi davvero nulla. Sarà il secondo incontro a partire dalle ore 11.00, dopo Fognini-Carreno Busta. Buon divertimento a tutti.

Foto: LiveMedia/Lisa Guglielmi – LivePhotoSport.it