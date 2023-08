Italia-Bielorussia calcio a 5 femminile oggi: orario, programma, tv, streaming

Dopo la roboante vittoria per 8-0 sulla Slovenia, le ragazze di Francesca Salvatore sono pronte a tornare in campo nella seconda giornata del Main Round di qualificazione agli Europei 2023 di futsal.

Oggi, venerdì 21 ottobre 2022, l’avversario da sfidare sarà la Bielorussia. Una squadra, così come capitato per la rappresentativa slovena, mai affrontata prima e che l’Italia vuole battere vincendo e convincendo con le sue doti: qualità, coesione e coraggio.

Di seguito l’orario e il programma del match Italia-Bielorussia, match valido per la seconda giornata del Main Round 2022 qualificante, solo per la vincitrice, giova ricordarlo, all’interno di un gruppo di cui fanno parte anche il Portogallo padrone di casa e la Slovenia, agli Europei 2023. La sfida si giocherà al Pavilhão Multiusos di Fafe, con calcio d’inizio a partire dalle ore 18. Il match sarà trasmesso in diretta streaming dal sito figc.it e dal sito divisionecalcioa5.it; OA Sport,vi fornirà la cronaca del match intorno alle 20.

Venerdì 21 ottobre 2022

Main Round di Qualificazione Europei 2023

Italia-Bielorussia

Calcio d’inizio: h 18

Diretta Streaming: sul sito federale figc.it e sul sito divisionecalcioa5.it

Cronaca alle 20: su OA Sport

