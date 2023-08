Giro d’Italia 2023: le Regioni (ne mancano 3…) e le Province attraversate

La stagione del grande ciclismo è appena terminata, tuttavia la mente è già rivolta all’anno che verrà. A Milano è stato svelato il percorso del Giro d’Italia 2023, che questa volta partirà e si concluderà interamente all’interno dello Stivale. L’unico sconfinamento avverrà in Svizzera con l’arrivo di Crans Montana del 19 maggio e la partenza da Sierre del giorno successivo.

Come da tradizione, la prima metà della Corsa Rosa si svolgerà al Centro-Sud, mentre sarà il Nord ad ospitare il gran finale con gli attesi tapponi di montagna. Grande attesa in particolare per il Monte Bondone e, in particolare, per il ritorno delle Tre Cime di Lavaredo, dove Vincenzo Nibali trionfò sotto la neve in maglia rosa nel 2013.

Il Giro d’Italia 2023 toccherà 17 delle 20 Regioni italiane: all’appello mancheranno solo Calabria, Sicilia e Sardegna. La partenza è prevista sabato 6 maggio, in Abruzzo, da Fossacesia Marina. Sarà invece il suggestivo scenario di Roma ad ospitare l’arrivo domenica 28 maggio.

Andiamo a scoprire di seguito, tappa per tappa, tutte le Regioni e le Province attraversate dal Giro d’Italia 2023.

CALENDARIO GIRO D’ITALIA 2023: LE STELLETTE DI DIFFICOLTÀ

Sabato 6 maggio, prima tappa: Costa dei Trabocchi (Fossacesia Marina-Ortona). 18,4 km (cronometro individuale) **

Domenica 7 maggio, seconda tappa: Teramo-San Salvo. 204 km *

Lunedì 8 maggio, terza tappa: Vasto-Melfi. 210 km ***

Martedì 9 maggio, quarta tappa: Venosa-Lago Laceno. 184 km ***

Mercoledì 10 maggio, quinta tappa: Atripalda-Salerno. 172 km **

Giovedì 11 maggio, sesta tappa: Napoli-Napoli. 156 km **

Venerdì 12 maggio, settima tappa: Capua-Gran Sasso d’Italia (Campo Imperatore). 218 km ****

Sabato 13 maggio, ottava tappa: Terni-Fossombrone. 207 km ***

Domenica 14 maggio, nona tappa: Savignano sul Rubicone-Cesena. 33,6 km (cronometro individuale) ****

Martedì 16 maggio, decima tappa: Scandiano-Viareggio. 190 km **

Mercoledì 17 maggio, undicesima tappa: Camaiore-Tortona. 218 km **

Giovedì 18 maggio, dodicesima tappa: Bra-Rivoli. 179 km ***

Venerdì 19 maggio, tredicesima tappa: Borgofranco d’Ivrea-Crans Montana (Svizzera). 208 km *****

Sabato 20 maggio, quattordicesima tappa: Sierre-Cassano Magnago. 194 km **

Domenica 21 maggio, quindicesima tappa: Seregno-Bergamo. 191 km ****

Martedì 23 maggio, sedicesima tappa: Sabbio Chiese-Monte Bondone. 198 km *****

Mercoledì 24 maggio, diciassettesima tappa: Pergine Valsugana-Caorle. 192 km *

Giovedì 25 maggio, diciottesima tappa: Oderzo-Val di Zoldo. 160 km ****

Venerdì 26 maggio, diciannovesima tappa: Longarone-Tre Cime di Lavaredo (Rif. Auronzo). 182 km *****

Sabato 27 maggio, ventesima tappa: Tarvisio-Monte Lussari 18,6 km (cronometro individuale). *****

Domenica 28 maggio, ventunesima tappa: Roma-Roma. 115 km *

GIRO D’ITALIA 2023: LE REGIONI E LE PROVINCE ATTRAVERSATE

PRIMA TAPPA (6 maggio): Fossacesia Marina-Ortona, cronometro individuale

Regioni: Abruzzo

Province: Chieti

SECONDA TAPPA (7 maggio): Teramo-San Salvo

Regioni: Abruzzo

Province: Teramo, Pescara, Chieti

TERZA TAPPA (8 maggio): Vasto-Melfi

Regioni: Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata

Province: Chieti, Campobasso, Foggia, Potenza

QUARTA TAPPA (9 maggio): Venosa-Lago Laceno

Regioni: Basilicata, Campania

Province: Potenza, Avellino

QUINTA TAPPA (10 maggio): Atripalda-Salerno

Regioni: Campania

Province: Avellino-Salerno

SESTA TAPPA (11 maggio): Napoli-Napoli

Regioni: Campania

Province: Napoli, Salerno

SETTIMA TAPPA (12 maggio): Capua-Gran Sasso d’Italia/Campo Imperatore

Regioni: Campania, Molise, Abruzzo

Province: Caserta, L’Aquila, Pescara

OTTAVA TAPPA (13 maggio): Terni-Fossombrone

Regioni: Umbria, Marche

Province: Terni, Perugia, Pesaro Urbino

NONA TAPPA (14 maggio): Savignano sul Rubicone-Cesena, cronometro individuale

Regioni: Emilia Romagna

Province: Forlì Cesena, Rimini

DECIMA TAPPA (16 maggio): Scandiano-Viareggio

Regioni: Emilia Romagna, Toscana

Province: Reggio Emilia, Modena, Lucca

UNDICESIMA TAPPA (17 maggio): Camaiore-Tortona

Regioni: Toscana, Liguria, Piemonte

Province: Lucca, Massa Carrara, La Spezia, Genova, Alessandria

DODICESIMA TAPPA (18 maggio): Bra-Rivoli

Regioni: Piemonte

Province: Cuneo, Torino

TREDICESIMA TAPPA (19 maggio): Borgofranco d’Ivrea-Crans Montana

Regioni: Piemonte, Valle d’Aosta, sconfinamento in Svizzera

Province: Torino, Aosta, sconfinamento e arrivo in Svizzera

QUATTORDICESIMA TAPPA (20 maggio): Sierre-Cassano Magnago

Regioni: partenza dalla Svizzera, Piemonte, Lombardia

Province: partenza dalla Svizzera, Verbania, Novara, Varese

QUINDICESIMA TAPPA (21 maggio): Seregno-Bergamo

Regioni: Lombardia

Province: Monza Brianza, Lecco, Bergamo

SEDICESIMA TAPPA (23 maggio): Sabbio Chiese-Monte Bondone

Regioni: Lombardia, Trentino-Alto Adige

Province: Brescia, Trento

DICIASSETTESIMA TAPPA (24 maggio): Pergine Valsugana-Caorle

Regioni: Trentino-Alto Adige, Veneto

Province: Trento, Vicenza, Treviso, Venezia

DICIOTTESIMA TAPPA (25 maggio): Oderzo-Val di Zoldo/Palafavera

Regioni: Veneto

Province: Treviso-Belluno

DICIANNOVESIMA TAPPA (26 maggio): Longarone-Tre Cime di Lavaredo

Regioni: Veneto, Trentino-Alto Adige

Province: Belluno, Bolzano

VENTESIMA TAPPA (27 maggio): Tarvisio-Monte Lussari, cronometro individuale

Regioni: Friuli-Venezia Giulia

Province: Udine

VENTESIMA TAPPA (28 maggio): Roma-Roma

Regioni: Lazio

Province: Roma

Foto: Lapresse