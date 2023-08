Gianni Savio: “Ho dovuto cedere Piccolo per avere il premio. Hopper in difficoltà, trattative per mantenere la squadra”

Gianni Savio, direttore sportivo della Drone Hopper Androni Sidermec, vuole mantenere in vita la formazione Professional anche nella prossima stagione e ne ha parlato in un’intervista concessa ai microfoni di InBici alla partenza della Veneto Classic.

“Attendiamo risposte. Noi naturalmente intendiamo continuare ma solo se avremo garanzie serie. La Hooper è seria e hanno un grande progetto, ma non sono riusciti a svilupparlo e si trovano in difficoltà finanziarie. Quest’anno siamo riusciti a sopperire soprattutto tramite l’intervento di Pino Buda, patron della Sidermec, e cedendo due corridori che sono ottimi come Cepeda e soprattutto Andrea Piccolo“.

Gianni Savio ha poi proseguito: “Abbiamo preferito cedere i corridori, ricevere il premio di valorizzazione e pagare tutta la squadra. Ci stiamo muovendo in tante direzioni, dalla Spagna all’Australia, dall’Inghilterra alla Colombia passando per l’Italia. Abbiamo trattative avviate e speriamo che qualcosa si possa definire per mantenere la squadra“.

Il vulcanico DS ha spiegato anche in cosa consiste il premio di valorizzazione: “Noi abbiamo corridori che riteniamo di talento, questi cooridori ricevono una grande offerta da squadre World Tour, noi cediamo il contratto alla squadra e il corridore si accorda con la nuova società. Il corridore è contento perché guadagna di più e non deve pagare nulla, la nuova squadra è soddisfatta perché guadagna un talento con esperienza, e siamo contenti noi che abbiamo investito sul corridore perché poi non è detto che si rivelasse un talento vero“.

Foto: Lapresse