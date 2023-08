Ciclismo su pista, Jonathan Milan può battere Filippo Ganna nell’inseguimento individuale?

Oggi la delusione, domani si torna in pista con la voglia di riscatto. Dopo un 2021 trionfale con i successi tra Tokyo e Roubaix, è arrivata una semi battuta d’arresto per il quartetto dell’inseguimento a squadre maschile: ai Mondiali di St-Quentin-en-Yvelines, sempre in Francia, gli azzurri si sono dovuti accontentare dell’argento.

Filippo Ganna, trascinatore della compagine tricolore, Simone Consonni, Manlio Moro e Jonathan Milan sono stati sconfitti di due decimi dalla Gran Bretagna guidata da Ethan Hayter. Domani però per Ganna e Milan, stelle del trenino del Bel Paese, c’è già la possibilità di rivincita.

In scena infatti l’inseguimento individuale, con gli azzurri che sono favoritissimi per la medaglia d’oro. Da segnalare l’assenza dello statunitense Ashton Lambie, campione in carica della specialità, che dunque lascia lo spazio aperto per la coppia italiana.

Sarà finale tutta azzurra? Tutto da capire (al mattino le qualifiche), ma nel caso non sarebbe una sfida già decisa: Ganna è il primatista del mondo (e anche dell’ora), ma Milan appare in grandissima forma e può addirittura provare a beffare il più titolato compagno di squadra.

Foto: Lapresse