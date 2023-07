Calendario Serie A basket: orari partite 8-9 ottobre, programma, tv, streaming Eurosport, Eleven e DMAX

Seconda giornata per il campionato di Serie A 2022-2023: dopo il primo giro di impegni europei di varie tra le squadre che vedremo impegnate in questo fine settimana. Molti gli scontri dal sapore potenzialmente interessante, per le ragioni più disparate.

Il sabato sera propone una sfida dai vari risvolti italiani (Pozzecco potenziale spettatore interessato), Brescia-Varese, e un Pesaro-Venezia che molto dirà sull’attuale forma della Reyer. La domenica si apre con Scafati-Milano, in cui la Givova è però temporaneamente costretta a giocare al PalaBarbuto di Napoli in attesa della sistemazione del PalaMangano. Reggio Emilia ospita Tortona nella partita in chiaro su DMAX, mentre Trento, sperando di riavere Spagnolo, riceve una Treviso che ha bisogno di riscattare il bruttissimo esordio. Sasari ospita Verona, neopromossa già vittoriosa all’esordio, mentre Napoli va a far visita a Brindisi in un altro match dall’alta attenzione. Chiude la Virtus Bologna che al PalaDozza riceve una Trieste che di dubbi ne deve risolvere parecchi, e difficilmente lo farà in Piazza Azzarita.

Di seguito il programma completo delle partite della seconda giornata di Serie A 2022-2023, coi dettagli sulla trasmissione degli incontri in tv e streaming attraverso DMAX (in chiaro), Eurosport 2, Eurosport Player, Discovery+ ed Eleven Sports.

SERIE A 2022-2023: SECONDA GIORNATA

Germani Brescia-Openjobmetis Varese – sabato 8/10/2022 ore 20:30 Eurosport 2, Eurosport Player e Discovery+, Sky Go, DAZN, Eleven Sports

Carpegna Prosciutto Pesaro-Umana Reyer Venezia – sabato 8/10/2022 ore 21:00 Eleven Sports

Givova Scafati-EA7 Emporio Armani Milano – domenica 9/10/2022 ore 16:00 Eleven Sports

Unahotels Reggio Emilia-Bertram Derthona Tortona – domenica 9/10/2022 ore 17:35 DMAX, Eleven Sports

Dolomiti Energia Trentino-Nutribullet Treviso – domenica 9/10/2022 ore 18:00 Eleven Sports

Banco di Sardegna Sassari-Tezenis Verona – domenica 9/10/2022 ore 19:00 Eleven Sports

Happy Casa Brindisi-GeVi Napoli – domenica 9/10/2022 ore 19:30 Eurosport 2, Eurosport Player e Discovery+, Sky Go, DAZN, Eleven Sports

Virtus Segafredo Bologna-Pallacanestro Trieste – domenica 9/10/2022 ore 20:00 Eleven Sports

SECONDA GIORNATA SERIE A 2022-2023: TV E STREAMING



DIRETTA TV – DMax (in chiaro, Reggio Emilia-Tortona), Eurosport 2 (Brescia-Varese, Brindisi-Napoli)

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player, Discovery+ (Treviso-Reggio Emilia, Napoli-Virtus Bologna), Eleven Sports (tutte le partite)

Credit: Ciamillo