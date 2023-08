Calcio, Coppa Italia 2022-2023: vanno agli ottavi Cremonese, Sampdoria e Bologna

Si sono disputati questa sera tre incontri validi per la Coppa Italia 2022-2023 di calcio, che hanno completato il quadro degli accoppiamenti degli ottavi di finale. Tre vittorie interne, tutte giunte in modi diversi: la Cremonese batte per 4-2 dopo i tempi supplementari il Modena (2-2 al 90′), la Sampdoria piega l’Ascoli per 11-10 dopo i calci di rigore (1-1 al 90′, 2-2 al 120′), infine il Bologna elimina il Cagliari battendolo per 1-0 nei tempi regolamentari.

TABELLINI COPPA ITALIA

CREMONESE-MODENA 4-2 dts (2-2 al 90′)

Marcatori: 77’ Okereke (C), 83’ Afena-Gyan (C), 89’ Rig. Diaw (M), 90’ Diaw (M), 110’, 118’ Sernicola (C).

CREMONESE(4-2-3-1): Sarr, Aiwu; Vasquez (78’ Sernicola), Baez (58’ Okereke), Buonaiuto (105’ Castagnetti); Ghiglione (58’ Hendry), Acella (58’ Ascacibar); Escalante, Quagliata, Milanese (68’ Afena-Gyan); Tsadjout. A disposizione: Carnesecchi, Saro, Bianchetti, Valeri, Meite, Pickel, Dessers, Zanimacchia. Allenatore: Alvini.

MODENA (4-2-3-1): Seculin; Oukhadda, De Maio, Piacentini, Ponsi; Duca (74’ Gerli), Magnino; Renzetti (61’ Armellino), Mosti (74’ Pergreffi), Giovannini (61’ Marsura); Bonfanti (46’ Diaw, 98’ Falcinelli). A disposizione: Gagno, Narciso, Azzi, Coppolaro, Silvestri, Tremolada. Allenatore: Tesser.

SAMPDORIA-ASCOLI 11-10 dcr (1-1 al 90′, 2-2 al 120′)

Marcatori: 9’ Verre (S), 33’ Collocolo (A), 5’ sts Donati (A), 13’ sts Caputo (S).

SAMPDORIA (4-4-2): Contini; Conti, Amione (1’ pts Augello), Colley, Murru; Rincon (1’ st Villar), Yepes (29’ st Leris); Sabiri (20’ Gabbiadini), Verre; Pussetto (1’ st Djuricic); Quagliarella (1’ st Caputo). Allenatore: Stankovic.

ASCOLI (3-5-2): Guarna; Tavcar, Botteghin, Falasco; Adjapong (37’ st Donati), Collocolo (37’ Falzerano) , Giovane (37’ st Eramo), Caligara, Giordano (1’ sts Quaranta); Lungoyi (13’ st Gondo), Mendes (13’ st Bidaoui). Allenatore: Bucchi.

BOLOGNA-CAGLIARI 1-0

Marcatore: 69′ aut. Obert.

BOLOGNA (4-3-3): Bardi; Posch (60′ De Silvestri), Soumaoro, Bonifazi, Lykogiannis; Moro, Schouten (73′ Dominguez), Ferguson (45′ Soriano); Sansone, Barrow (45′ Orsolini), Zirkzee (45′ Arnautovic). A disposizione: Aebischer, Cambiaso, Lucumi, Medel, Raffaelli, Skorupski, Sosa, Vignato. Allenatore: Thiago Motta.

CAGLIARI (4-3-3): Aresti; Zappa, Capradossi (68′ Dossena), Obert, Barreca; Lella, Viola (77′ Cavuoti), Kourfalidis; Pereiro (77′ Luvumbo), Lapadula (68′ Pavoletti), Millico. A disposizione: Lolic, Radunovic, Carboni, Di Pardo, Veroli, Deiola, Falco. Allenatore: Liverani.

OTTAVI DI FINALE

Torino-Milan

Genoa-Roma

Atalanta-Spezia

Inter-Parma

Monza-Juventus

Napoli-Cremonese

Sampdoria-Fiorentina

Bologna-Lazio

Foto: LaPresse