Calcio a 5, Serie A 2023: vittoria del Pescara contro Sandro Abate, rinviata Meta Catania-Futsal Pistoia

Erano due gli anticipi del quarto turno della Regular Season del campionato di calcio a 5 di Serie A 2022-2023, ovvero le sfide Sandro Abate-Futsal Pescara e Meta Catania-Futsal Pistoia.

La prima notizia è che l’incontro in terra etnea non si è tenuto: la compagine toscana non ha potuto raggiungere la destinazione a causa di uno sciopero negli aeroporti. Conseguenza: cancellati quasi tutti i voli in Toscana e squadra che non ha raggiunto Catania, dove era prevista la sfida con la Meta alle 20.30. Si deciderà quando potrà essere recuperato il match.

E’ andata regolarmente in scena, invece, la partita tra Sandro Abate e Futsal Pescara: netta affermazione degli abruzzesi per 6-1 con la doppietta di Coco Wellington e le realizzazioni di Rossetti, Micheletto, Mammarella e di Murilo. Per i padroni di casa è andato a segno Creaco. Con questo riscontro Pescara è in testa alla classifica generale con 10 punti, ma è chiaro che tutto sia provvisorio in attesa degli incontri in programma nel resto del weekend.

Foto: Shutterstock.com