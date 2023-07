Calcio a 5: le convocate dell’Italia per il Main Round degli Europei

Appuntamento fondamentale per la Nazionale italiana di calcio a 5 al femminile: in programma la fase del Main Round degli Europei. Le azzurre saranno impegnate al Pavilhão Multiusos di Fafe in Portogallo dal 20 ottobre con le sfide, oltre che alle padrone di casa lusitane, anche alla Bielorussia e alla Slovenia.

La squadra guidata da Francesca Salvatore prima di volare in Portogallo sarà in raduno dal 13 ottobre in quel di “Novarello – Villaggio Azzurro”.

Le convocate dell’Italia

Portieri: Ana Carolina Sestari (Pescara femminile), Angelica Dibiase (Città di Falconara), Arianna Tirelli (Pucetta).

Giocatrici di movimento: Alessia Grieco (Lazio), Arianna Bovo (Kick Off), Gaby Vanelli (Kick Off), Arianna Pomposelli (Audace Verona), Federica Belli (Pescara femminile), Bruna Borges (Pescara femminile), Sara Boutimah (Pescara femminile), Giorgia Verzulli (Pescara femminile), Ludovica Coppari (Pescara femminile), Rafaela Dal’Maz (Città di Falconara), Erika Ferrara (Città di Falconara), Silvia Praticò (Città di Falconara), Renata Adamatti (Bitonto), Nicoletta Mansueto (Bitonto), Chiara Pernazza (Bitonto).