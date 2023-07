Boxe, russi e bielorussi potranno tornare a combattere. IBA: “Separiamo lo sport dalla politica”

Con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, l’IBA, la federazione internazionale della boxe, ha annunciato che i pugili russi e bielorussi potranno rientrare alle competizioni e combattere sotto la propria bandiera e con l’inno in caso di vittoria. Questa la nota dell’IBA tradotta in italiano.

“Il Board of Directors dell’IBA ha votato a favore per annullare la sua precedente decisione e consentire ai pugili di Russia e Bielorussia di competere negli eventi IBA con effetto immediato. L’IBA crede fermamente che la politica non dovrebbe avere alcuna influenza sullo sport. Quindi, a tutti gli atleti dovrebbero essere date condizioni uguali.

Nel rispetto della propria autonomia come federazione sportiva internazionale, l’IBA rimarrà politicamente neutrale e indipendente. L’IBA chiede la pace e rimane un pacificatore in tutti i conflitti. Inoltre, l’IBA ha l’obbligo di garantire parità di trattamento nei confronti degli atleti e degli ufficiali di gara, indipendentemente dalla loro nazionalità e residenza.

Sia le squadre russe che quelle bielorusse potranno esibirsi sotto le loro bandiere e verranno suonati gli inni nazionali nel caso in cui vincano una medaglia d’oro. Secondo la decisione, torneranno in gara anche i dirigenti tecnici di Russia e Bielorussia“.

Foto: LaPresse