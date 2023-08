Basket femminile, Serie A1: Schio espugna Ragusa, prima vittoria per Brescia

Si è conclusa la quinta giornata della Serie A1 di basket femminile. Dopo le vittorie negli anticipi di Campobasso e Sassari, oggi l’attenzione era tutta rivolta sullo scontro d’alta classifica tra Passalacqua Ragusa e Famila Wuber Schio. Le venete si sono imposte 66-60 con 18 punti di un’ottima Elisa Penna, mentre alle siciliane non bastano i 16 punti di Nicole Romeo.

Giornata storia per il Brixia Basket Brescia, che ottiene la sua prima storia vittoria nella serie maggiore grazie al libero di Johnson, che ha dato il 68-67 alle lombarda. Super prestazione di Carlotta Zanardi, che ha messo a referto 21 punti, 9 rimbalzi e 6 assist.

Tutto facile per Venezia e Bologna. La Reyer ha dominato sul campo di Crema per 87-60 grazie soprattutto alla doppia doppia di Jessica Sheppard (19 punti e 13 rimbalzi). La Virtus, invece, è trascinata dai 25 punti di Cecilia Zandalasini nel successo su Lucca per 99-63.

Vince in trasferta l’Allianz Geas Sesto San Giovanni che supera 73-62 il Fila San Martino di Lupari. Non bastano i 18 punti di Washington e i 17 di Milazzo alle padrone di casa, mentre le lombarde hanno un ottimo contributo da Caterina Dotto (17 punti).

RISULATI 5^ GIORNATA SERIE A1 FEMMINILE

E-Work Faenza – La Molisana Magnolia Campobasso 63 – 64 (giocata ieri)

Banco di Sardegna Dinamo Sassari – Akronos Tech Moncalieri 83 – 59 (giocata ieri)

Virtus Segafredo Bologna – Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca 99 – 63

Passalacqua Ragusa – Famila Wuber Schio 60 – 66

Parking Graf Crema – Umana Reyer Venezia 60 – 87

RMB Brixia Basket – Bruschi Galli Bk San Giovanni Valdarno 68 – 67

Fila San Martino di Lupari – Allianz Geas Sesto San Giovanni 62 – 73

CLASSIFICA

Famila Wuber Schio 10, Umana Reyer Venezia 10, Virtus Segafredo Bologna 8, Banco di Sardegna Dinamo Sassari 8, Allianz Geas Sesto San Giovanni 8, La Molisana Magnolia Campobasso 6, Passalacqua Ragusa 4, E-Work Faenza 4, Fila San Martino di Lupari 4, Akronos Tech Moncalieri 4, Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca 2, RMB Brixia Basket 2, Parking Graf Crema 0, Bruschi Galli Bk San Giovanni Valdarno

FOTO: LiveMedia/Simone Boi – LivePhotoSport.it