Basket, Champions League: Reggio Emilia e Sassari vogliono partire subito forte

È iniziata la Champions League 2022-2023 di basket e domani scenderanno in campo le due formazioni italiane, l’Unahotels Reggio Emilia e il Banco di Sardegna Sassari. Entrambe puntano a strappare un posto ai playoff nel Vecchio Continente, ma per farlo dovranno subito iniziare forte.

La squadra emiliana esordirà in Germania, in casa del Telekom Baskets Bonn. I tedeschi hanno sorpreso tutti l’anno scorso, chiudendo il campionato tedesco al secondo posto e raggiungendo le semifinali, dove sono stati battuti dal Bayern Monaco. Dopo lunghi anni di crisi, sia in campo sia societario, e dopo due stagioni chiuse ben lontane dal vertice, dunque, l’anno scorso Bonn ha conquistato sul campo l’accesso alla Champions League.

Avversaria, dunque, da non sottovalutare, ma i tedeschi non sono invincibili e Reggio Emilia dovrà dare il massimo per iniziare al meglio la stagione europea. Gli emiliani arrivano all’appuntamento dopo il convincente esordio in campionato, con la netta vittoria in casa di Treviso, e Cinciarini si è confermato subito in grande forma, con 19 punti e 8 assist. Il play emiliano sarà, dunque, il faro per espugnare il parquet di Bonn.

Esordio casalingo, invece, per il Banco di Sardegna Sassari che ospita l’Unicaja Malaga. In questo caso, invece, l’avversaria è una formazione abituata a giocare in Europa, con gli spagnoli che l’anno scorso hanno chiuso al primo posto il loro girone di Champions League, hanno conquistato l’accesso ai playoff dove sono stati battuti dalla finalista del torneo Manresa. Insomma, un’avversaria di assoluto livello che in campionato è reduce da una sconfitta con il Baskonia e una vittoria con Gran Canaria e che arriverà in Sardegna con l’obiettivo di vincere.

Sassari che, dunque, deve continuare il suo percorso di crescita per vincere all’esordio in Europa. I sardi sono reduci dalla finale di Supercoppa, ma in Serie A hanno esordito perdendo di misura a Varese e vogliono subito rialzare la testa. Sarà fondamentale l’apporto di giocatori come Robinson, Bendzius e Kruslin per fermare la forte squadra spagnola e portare a casa una vittoria già fondamentale in chiave playoff.

