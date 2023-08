ATP Parigi-Bercy 2022, Lorenzo Sonego si arrende in due set a Frances Tiafoe nel primo turno

Lotta Lorenzo Sonego, ma deve arrendersi alla maggior consistenza di Frances Tiafoe (n.21 del ranking). Il piemontese (n.51 del mondo) è stato sconfitto nel primo turno del Masters1000 di Parigi-Bercy dallo statunitense con lo score di 6-4 6-4 in 1 ora e 16 minuti di partita.

Una sfida nella quale le maggiori soluzioni di Tiafoe hanno fatto la differenza al cospetto di un Sonego che ha sofferto le variazioni di ritmo del proprio avversario. Nel prossimo round l’americano affronterà il vincente del confronto tra il britannico Jack Draper e il francese Arthur Rinderknech (wild card).

Nel primo set si seguono fedelmente i turni al servizio fino al settimo game. Tiafoe, infatti, fa male con la risposta, entrando molto bene con i piedi dentro il campo e costringendo Sonego a giocare in difesa. Ne consegue il break. L’americano non concede possibili chance del contro-break e la frazione termina sul 6-4.

Nel secondo set il canovaccio dell’incontro non muta il suo corso. Il n.21 del mondo è molto attento in battuta e sa cogliere le sue chance nel terzo game, quando con alcuni colpi di pregevole fattura, strappa il servizio a Sonego. L’americano si costruisce un’opportunità di doppio break nel settimo gioco, ma è bravo il piemontese ad aggrapparsi alla combinazione servizio-dritto. Tiafoe non fa una piega e con un ultimo turno in battuta quasi perfetto archivia la pratica sul 6-4.

Dando uno sguardo alle statistiche, buono l’apporto dell’italiano con gli ace (8), ma chiaramente è stata la risposta a tradire Sonego, considerando il 24% dei punti raccolti rispetto alla seconda di Tiafoe. Americano decisamente più incisivo, tenendo conto del 63% dei quindici incamerati nel caso specifico. Nel rapporto vincenti/errori non forzati lo statunitense ha totalizzato 22/7, mentre l’azzurro 19/9.

