Volley, l’Italia ha vinto i Mondiali per la quarta volta: i precedenti, dalla Generazioni di Fenomeni ai Giovani Ribelli

L’Italia ha vinto i Mondiali di volley per la quarta volta nella storia. Gli azzurri hanno trionfato a Katowice, travolgendo la Polonia padrona di casa in una finale pirotecnica. I Giovani Ribelli hanno dominato da Campioni d’Europa e hanno riportato la nostra Nazionale sul trono del Pianeta a distanza di ventiquattro anni dall’ultima volta. In precedenza c’era riuscita soltanto la Generazione dei Fenomeni, capace di una tripletta antologica nel 1990, 1994 e 1998: prima il sigillo contro Cuba in Brasile, poi l’affermazione contro l’Olanda in Grecia e infine il trionfo contro la Jugoslavia in Giappone.

I ragazzi del CT Fefé De Giorgi, che era in campo da giocatore nei tre precedenti trionfali e oggi ha fatto festa da allenatore, hanno sciorinato tutto il loro talento in una cavalcata spettacolare, riuscendo a battere i Campioni Olimpici (la Francia ai quarti, in un tie-break al cardiopalma) e i Campioni del Mondo in carica (la Polonia questa sera, per altro in trasferta e nello stesso palazzetto dove lo scorso anno conquistarono il titolo continentale). Senza dimenticarsi la battaglia contro l’outsider Cuba agli ottavi e la semifinale dominata contro la Slovenia, già battuta lo scorso anno nell’atto conclusivo.

L’Italia sale sul podio per la quinta volta nella sua storia: oltre alle quattro finali vinte va ricordato anche la medaglia d’argento che la leggendaria formazione ribattezzata Gabbiano d’Argento conquistò nel 1978 a Roma, perdendo la finale contro la corazzata Unione Sovietica. La nostra Nazionale è diventata la seconda più vincente della storia con quattro titoli alle spalle dell’URSS, che si impose in sei occasioni. Oggi sono state staccate Brasile e Polonia, ferme a tre trofei. Nell’albo d’oro anche la Cecoslovacchia con due ori, USA e Germania Est con un sigillo a testa.

ITALIA CAMPIONE DEL MONDO, I QUATTRO TRIONFI

28 ottobre 1990, a Rio de Janeiro (Brasile): Italia vs Cuba 3-1 (12-15; 15-11; 15-6; 16-14)

8 ottobre 1994, ad Atene (Grecia): Italia vs Olanda 3-1 (15-10; 11-15; 15-11; 15-1)

29 novembre 1998, a Tokyo (Giappone): Italia vs Jugoslavia 3-0 (15-12; 15-5; 15-10)

11 settembre 2022, a Katowice (Polonia): Italia vs Polonia 3-1 (22-25; 25-21; 25-18; 25-20)

Foto: FIVB