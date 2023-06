VIDEO Italia-Polonia 3-1, Mondiali volley 2022: higlights e sintesi. Trionfo azzurro! Dopo 24 anni di nuovo sul tetto del mondo

L’impresa è completa, l’Italia è di nuovo sul tetto del mondo del volley maschile dopo 24 anni. Un successo netto quella nella finale contro i padroni di casa della Polonia che ha permesso agli azzurri di mettere in bacheca un titolo forse insperato alla vigilia della manifestazione.

Un match condotto dall’inizio alla fine, fatta eccezione per il finale del primo set in cui una furiosa rimonta polacca aveva portato i biancorossi in vantaggio di un set. Questa squadra però ha dimostrato di saper soffrire e di non mollare mai, continuando a giocare la spettacolare pallavolo che al momento non ha rivali nel mondo.

Dal capitano Giannelli al libero Balaso, dai più esperti come Anzani ai giovanissimi come Michieletto e Lavia, questo gruppo ha confermato di essere speciale e di saper primeggiare anche contro gli avversari più accreditati, salendo sul tetto del mondo. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di Italia-Polonia, il match che ha ufficializzato la vittoria azzurra ai Campionati del Mondo di pallavolo maschile 2022:

VIDEO HIGHLIGHTS ITALIA-POLONIA MONDIALI VOLLEY 2022







Foto: FIVB