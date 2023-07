VIDEO Golf: lo spettacolare eagle di Rory McIlroy all’Open d’Italia 2022

Da poche ore è in azione l’agonismo all’Open d’Italia 2022, ed è già spettacolo con Rory McIlroy. Il nordirlandese partecipa per la prima volta alla principale manifestazione italiana ed è subito protagonista con un eagle alla buca 3 (o meglio, la 12, visto che è partito dalla 10 per il sistema delle doppie partenze).

L’impresa gli è riuscita su questo par 4 con dogleg verso sinistra. A 105 metri dalla buca, McIlroy ha tirato con grande precisione verso la zona appena a destra della bandiera. Il colpo si è praticamente fermato, è tornato indietro ed è finito in buca. Il tutto nella fase di miglioramento di una giornata iniziata sotto le nuvole e con una notevole quantità di vento, che ha fortemente condizionato tutti nelle prime ore del giro d’apertura.

Il nordirlandese ha alzato le braccia, applaudito sonoramente dal tanto pubblico che lo sta seguendo in massa: è fortissima l’attrazione esercitata dal tre volte vincitore della FedEx Cup nonché numero 2 del mondo, alla ricerca di una leadership la cui caccia è stata resa più complicata dal cambiamento dell’OWGR.

Il pubblico segue con affetto McIlroy anche per un altro motivo: è al momento in scena insieme a Francesco Molinari e al danese Nicolai Højgaard, che sta seriamente candidandosi a essere tra i conoscitori di maggior livello del Marco Simone Golf & Country Club. Un fattore che, in proiezione Ryder Cup, potrebbe piacere a Luke Donald.

LO SPETTACOLARE EAGLE DI RORY MCILROY ALL’OPEN D’ITALIA

