Midtjylland-Lazio oggi: orario Europa League 15 settembre, programma, probabili formazioni, streaming

Appuntamento da non perdere quest’oggi con Midtjylland-Lazio, nuova gara valida per l’Europa League. Continua l’interessantissima fase a gironi della rassegna continentale che vede i biancocelesti impegnati nel Girone F.

Dopo aver abbattuto gli olandesi del Feyenoord con un netto 4 a 2, la compagine italiana si sposterà in Danimarca per affrontare il Midtjylland, team che settimana scorsa ha dovuto inchinarsi per 1 a 0 in Austria contro lo Sportklub Sturm Graz.

Il 4-3-3 dovrebbe essere lo schema scelto dai padroni di casa con Lossl; Dalsgaard, Sviatchenko, Juninho, Paulinho; Sorensen, Evander, Dreyer; Isaksen, Kaba e Sisto. Anche Maurizio Sarri sembra orientato su questa scelta di gioco con Maximiano; Hysaj, Romagnoli, Gila, Marusic; Basic, Cataldi, Milinkovic-Savic; Cancellieri, Immobile e Luis Alberto.

L’incontro in questione sarà proposto in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). DAZN, Sky Go e NOW restano a disposizione per la diretta streaming di una partita che scatterà alle 18.45 presso la MCH Arena di Herning

PROGRAMMAZIONE MIDTJYLLAND-LAZIO

Giovedì 15 settembre

Inizio incontro ore 18.45

MIDTJYLLAND-LAZIO IN TV

Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252)

Diretta streaming su SkyGO, NOW e DAZN

Foto: LaPresse