LIVE Dinamo Sassari-Virtus Bologna 69-72, Finale Supercoppa Italiana in DIRETTA: la Segafredo conquista il primo trofeo della stagione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.53 La nostra diretta live termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport.

22.52 Top-scorer Chinanu Onuaku con 18 punti seguito da Eimantas Bendzius con 15. Il migliore della Virtus è Jordan Mickey con 13.

22.51 Al termine di una finale passata per lunghi tratti a rincorrere la Virtus Bologna di coach Sergio Scariolo supera la Dinamo Sassari di Piero Bucchi e conquista così il primo trofeo della stagione. Si tratta della terza Supercoppa della propria storia per le V Nere, la seconda consecutiva dopo quelle del 1995 e appunto del 2021.

LA VIRTUS BOLOGNA VINCE LA SUPERCOPPA ITALIANA 2022!

Sul vetro il tentativo disperato di Dowe.

69-72 1/2 Cordinier.

Fallo di Dowe su Cordinier, liberi.

Fallo sistematico di Onuaku su Mickey, è il quarto di squadra per Sassari.

Penetrazione di Dowe che alza la parabola sputata fuori dal ferro, rimbalzo di Mickey che subisce fallo, la Segafredo ora vede il trofeo. Time out Scariolo.

69-71 MICKEY DALLA MEDIA! Virtus avanti con 24″ da giocare, altro time out di Piero Bucchi.

69-69 Semi-gancio di Pajola dal centro dell’area, 50″ sul cronometro. Time out che stavolta arriva dalla panchina della Dinamo.

Time out Virtus, 2’09” da giocare.

69-67 TRIPLA di Bendzius, la Dinamo torna davanti.

66-67 Un libero di Kruslin, 3’12” sul cronometro.

65-67 MICKEY DA TRE! Sorpasso Virtus.

65-64 TRIPLA di Belinelli, 4’59” da giocare.

65-61 Jones in sospensione.

63-61 Appoggio a canestro di Dowe.

61-61 Onuaku con il semi-gancio in avvicinamento.

59-61 Dentro il libero aggiuntivo.

59-60 BELINELLI! Tripla con il fallo di Kruslin, potenziale gioco da 4.

INIZIA IL QUARTO E ULTIMO QUARTO!

FINISCE IL TERZO QUARTO!

59-57 1/2 Jones.

Fallo di Weems su Jones, liberi.

Passi di Belinelli, 52″ sul cronometro, possesso Sassari.

Entrambe le squadre hanno esaurito il bonus con 1’07” da giocare nel terzo quarto.

58-57 Gran movimento di Mickey che porta la Virtus a -1. Time out Sassari.

58-55 Penetrazione di Cordinier che si appoggia al tabellone.

58-53 Dowe con il canestro al volo, 3’48” per chiudere il terzo quarto, +5 Dinamo.

56-53 Penetrazione di Lundberg.

Robinson si prende un’altra tripla dall’angolo ma la manda sul ferro, fallo a rimbalzo di Pajola su Bendzius.

56-51 TRIPLA di Robinson.

53-51 Transizione Virtus chiusa da Pajola.

53-49 Altro appoggio al vetro di Onuaku, 6’58” sul cronometro del secondo quarto.

51-49 Assist di Bendzius per l’appoggio a canestro di Onuaku.

49-49 ANCORA OJELEYE! ANCORA DA TRE! Parità.

49-46 TRIPLA di Ojeleye dall’angolo.

INIZIA IL TERZO QUARTO!

21.40 19-23 e 30-20 i parziali di un primo tempo che vedono la Dinamo Sassari di coach Piero Bucchi andare all’intervallo con sei lunghezze di vantaggio sulla Virtus Segafredo Bologna di Sergio Scariolo. Top-scorer Bendzius e Onuaku con 12 punti, il migliore degli emiliani è Bako con 10. A tra poco per il racconto del secondo tempo che assegnerà il primo trofeo della stagione

FINISCE IL SECONDO QUARTO!

49-43 TRIPLA di Gentile.

46-43 Penetrazione di Gentile che si appoggia al vetro, 47″ sul cronometro del secondo quarto.

44-43 2/2 per l’ex campione NBA con i San Antonio Spurs, time out Sassari.

Fallo di Bendzius che manda in lunetta Belinelli.

Infrazione dei 24 Dinamo, adesso sta salendo di giri la Segafredo.

44-41 TRIPLA di Belinelli, 1’47” sul cronometro del secondo quarto, squadre in bonus.

44-38 2/2 Onuaku.

Il canestro del francese è valido ma ci sono due liberi per Sassari dato che sulla prosecuzione dell’azione l’ex Nanterre ha commesso fallo con la Virtus che aveva esaurito il bonus.

42-38 CORDINIER! Alza la parabola e trova il canestro.

42-36 Tap-in di Bako che chiude un 9-0 di parziale sassarese.

42-34 Onuaku si appoggia al vetro.

40-34 2/2 per il lituano, la Dinamo allunga sul +6 con 3’14” da giocare prima dell’intervallo lungo.

Altri due liberi per Eimantas Bendzius.

38-34 Piazzato di Onuaku. Time out Virtus Bologna sul massimo vantaggio Sassari.

36-34 1/2 Bendzius poi c’è il tocco a rimbalzo che vale dunque due punti.

Altro fallo di Camara che stavolta manda in lunetta Bendzius.

33-34 3/3 Cordinier.

Jones commette fallo su Cordinier, liberi, ma prima time out Dinamo Sassari.

33-31 2/2 Onuaku.

Fallo di Camara che manda in lunetta Onuaku.

31-31 TRIPLA di Weems.

31-28 Bella palla di Onuaku per il taglio di Jones.

29-28 Dowe in corsa, 6’02” da giocare nel secondo quarto, 2-3 i falli.

27-28 Piazzato di Cordinier.

27-26 TRIPLA di Ojeleye.

27-23 Piazzato di Jones buttandosi indietro.

25-23 Due liberi di Bendzius.

Time out che arriva dalla panchina della Virtus Bologna.

23-23 Appoggio a canestro di Dowe, nuova parità.

21-23 Diop firma i primi due punti del secondo periodo.

INIZIA IL SECONDO QUARTO!

FINISCE IL PRIMO QUARTO!

19-23 Dentro il libero aggiuntivo, 8 secondi per chiudere il primo quarto.

19-22 BAKO! Canestro con il fallo subito da Diop, potenziale gioco da tre.

19-20 2/2 Bako.

Rimbalzo in attacco di Bako sulla tripla comoda sul ferro di Belinelli, altri liberi in arrivo per il 7 della Segafredo.

19-18 1/2 per il belga ex Manresa.

Viaggio in lunetta per Ismael Bako.

19-17 Gentile pesca Diop che raggiunge quota 5 in partita e riporta avanti il Banco di Sadegna.

17-17 Penetrazione di Cordinier.

17-15 Piazzato di Diop all’altezza della lunetta, primo vantaggio Sassari.

15-15 1/2 Diop, 2’59” per chiudere il primo quarto di questa finale.

Fallo di Cordinier sulla penetrazione di Diop che sfiora il potenziale 2+1 e andrà in lunetta.

Violazione dei tre secondi di Bako, la Dinamo recupera il possesso, 3’21” da giocare.

14-15 TRIPLA di Robinson.

11-15 Tap-in di Bako, arriva il primo mini-allungo delle V Nere di Scariolo.

Non entra il libero aggiuntivo, 5’03” da giocare.

11-13 LUNDBERG! Canestro con il fallo subito da Onuaku, potenziale gioco da tre.

11-11 Taglio di Bendzius che firma il nuovo pareggio, è un’altalena in questo avvio.

9-11 Penetrazione di Lundberg.

9-9 Appoggio a canestro di Onuaku su assist di Robinson. 6’43” da giocare nel primo quarto.

7-9 Due liberi di Mickey.

7-7 Appoggio a canestro di Kruslin in contropiede.

5-7 Due liberi di Onuaku. 8’03” sul cronometro del primo quarto.

3-7 WEEMS RISPONDE DALL’ALTRA PARTE!

3-4 TRIPLA con spazio di Bendzius.

0-4 Schiacciata di Mickey, su assist di Pajola, ottimo avvio della Virtus Bologna.

0-2 Mickey sblocca il punteggio con un comodo sotto-mano in mezzo all’area.

PALLA A DUE!

20.42 QUINTETTI, DINAMO SASSARI: Jones, Robinson, Kruslin, Bendzius, Onuaku; VIRTUS BOLOGNA: Pajola, Lundberg, Mickey, Weems, Ojeleye.

20.40 In corso la presentazione delle due squadre:

???? Stanotte…

Chi trasformerà il proprio sogno ???? in realtà? ????@dinamo_sassari ???? @Virtusbo pic.twitter.com/NjtiDi5TKq — Lega Basket Serie A (@LegaBasketA) September 29, 2022

20.35 Dieci minuti alla palla a due di questa prima finale di stagione.

20.30 In corso il riscaldamento delle due squadre.

20.25 Immagini degli spogliatoi della Virtus Bologna:

20.20 Al “PalaLeonessa A2A” di Brescia si assegna il primo trofeo della stagione, la Supercoppa, prima dell’inizio del campionato che partirà nell’imminente week-end.

20.15 Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Dinamo Sassari-Virtus Bologna.

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Banco di Sardegna Dinamo Sassari-Segafredo Virtus Bologna, finale della Frecciarossa Supercoppa Italiana 2022. Al “PalaLeonessa” di Brescia si assegna il primo trofeo della stagione.

La Dinamo Sassari di coach Piero Bucchi arriva dunque a giocarsi una finale di Supercoppa dopo quella del 2019, quando l’allora squadra di Gianmarco Pozzecco superò 83-80 la Reyer Venezia di Walter De Raffaele al “PalaFlorio” di Bari conquistando il trofeo. Il Banco di Sardegna ha superato 84-83 la Bertram Yachts Derthona di Marco Ramondino grazie alle giocate decisive negli ultimi secondi di Bendzius e Onuaku.

La Virtus Bologna di coach Sergio Scariolo si è invece imposta sull’Olimpia Milano di Ettore Messina dopo un tempo supplementare, necessario in seguito al 59-59 maturato al termine del quarto quarto. All’overtime per la Segafredo decisivi sono stati Isaia Cordinier e il nuovo arrivato Semi Ojeleye (ala-guardia statunitense ex Los Angeles Clippers) che hanno trascinato le V Nere fino al 72-64 finale.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Banco di Sardegna Dinamo Sassari-Segafredo Virtus Bologna, finale della Frecciarossa Supercoppa Italiana 2022. Al “PalaLeonessa” di Brescia si assegna il primo trofeo della stagione prima dell’inizio del campionato.

Credit: Ciamillo