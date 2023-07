Giro della Toscana 2022 oggi: orario, dove vederlo in tv, percorso, favoriti, altimetria

Il grande ciclismo torna oggi in Italia con la 94a edizione del Giro della Toscana. La tradizionale corsa apre il calendario delle classiche di fine stagione con un percorso duro e spettacolare, simile a quello che lo scorso anno vide trionfare il danese Michael Valgren. Startlist di ottimo livello, con ben nove squadre World Tour al via.

PERCORSO GIRO DI TOSCANA 2022 DI OGGI

Si parte da Pontedera, dove si farà ritorno dopo 199.1 km per il traguardo. Il tracciato si apre con un tratto in linea di 66.1 chilometri senza grandi difficoltà altimetriche, fatta eccezione per gli strappetti di Santo Pietro Belvedere e quindi di Lajatico. Si tornerà poi a Pontedera, dove si entrerà nel circuito del Monte Serra di 66.5 chilometri, da percorrere due volte.

Il Monte Serra verrà affrontato dal versante opposto rispetto a quello dello scorso anno. La salita di 11.n1 km al 7% di pendenza media sarà ugualmente dura ma più lunga rispetto alle passate edizioni. Lo scollinamento è posto a 31 km dal traguardo, di cui 11 sono in discesa.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Un percorso come quello odierno rende di difficile interpretazione la corsa. La salita del Monte Serra farà senza dubbio la differenza, ma i tanti chilometri dopo lo scollinamento potrebbero permettere a tanti uomini di rientrare sulla testa della corsa. Tra i grandi favoriti dunque attaccanti nati come Lorenzo Rota, Guillaume Martin o il campione italiano Filippo Zana. Attenzione anche a corridori in grado di imporsi in sprint ristretti come Alex Aranburu o Samuele Battistella. Impossibile non inserire corridori del calibro di Michael Woods, Marc Hirschi e Dani Martinez. Vogliamo infine menzionare Egan Bernal, a cui diamo anche il bentornato in Italia, dove torna a correre per la prima volta dopo il brutto incidente.

PROGRAMMA,TV E STREAMING

Orario d’inizio: 11.30

Orario d’arrivo: 16.10-16.40

Diretta TV: Rai Sport HD (dalle 15.00)

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport Player, Discovery +

