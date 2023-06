Elisa Balsamo vince l’ultima tappa della Vuelta! Van Vleuten completa la tripletta da leggenda, Longo Borghini 2a

Elisa Balsamo ha vinto la quinta e ultima tappa della Vuelta di Spagna femminile. I 96 km della passerella conclusiva di Madrid hanno visto il trionfo della Campionessa del Mondo, alla sua ultima uscita con la maglia arcobaleno: il titolo iridato verrà messo in palio tra un paio di settimane a Wollongong (Australia). La portacolori della Trek-Segafredo si è imposta nettamente allo sprint, regolando agevolmente la belga Lotte Kopecky (Team SD Worx) e una sempre tonica Marta Bastianelli (UAE Team ADQ).

La piemontese ha sfruttato un’azione di Elisa Longo Borghini, sua compagna di squadra, nel corso dell’ultimo chilometro e che ha smosso le acque, mettendo in difficoltà le avversarie. La 24enne bissa il successo ottenuto quattro giorni fa nella cronometro a squadre di Marina de Cudeyo, mettendo le mani sul nono sigillo individuale della stagione (spiccano il Trofeo Binda, la Gent-Wevelgem e due tappe al Giro d’Italia).

L’olandese Annemiek van Vleuten ha conquistato la classifica generale, firmando un tris d’antologia: la 39enne aveva già vinto il Giro d’Italia e il Tour de France in questa stagione, oggi ha completato il filotto mai riuscito in passato nel ciclismo femminile (ma va annotato che la Vuelta è soltanto alla sua ottava edizione e che il Tour è stato organizzato da ASO per la prima volta soltanto quest’anno). La capitana della Movistar ha chiuso con un vantaggio di 1’44” sull’ottima Longo Borghini, terzo posto per l’altra olandese Demi Vollering a 2’11”.

