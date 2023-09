Ciclismo, Mondiali 2022: i convocati dell’Italia per le cronometro. Filippo Ganna garantisce un posto in piÃ¹!

La sfida contro il tempo. I Mondiali di ciclismo su strada a Wollongong (Australia) si avvicinano sempre di più (18-25 settembre) e l’Italia nelle cronometro vorrà dimostrarsi all’altezza della situazione. L’anno scorso, nelle Fiandre, arrivarono il titolo mondiale di un grandioso Filippo Ganna e la staffetta mista si tinse di bronzo.

Il fuoriclasse di Verbania garantisce un posto in più ai nastri di partenza e indubbiamente sarà lui il faro della squadra in queste particolari specialità. Il CT Marco Velo, dunque, ha annunciato i nome dei convocati alla rassegna iridata nelle varie categorie della crono.

“Avremo un gruppo omogeneo e di livello. Possiamo schierare un uomo in più, essendo detentori del titolo maschile. Avremo avversari di livello come Stephan Kung oppure Remco Evenepoel. Puntiamo ad ottenere ottimi risultati con i professionisti (Ganna – Affini – Sobrero) e a migliorare il 3° posto nella prova mista (Longo Borghini, Cecchini, Guazzini). Devo dire che abbiamo investito tanto nelle prove contro il tempo, ad esempio andando a girare all’autodromo di Monza, dove sono stati affinati certi automatismi, migliorando l’affiatamento e la tecnica“, ha raccontato Velo (fonte: Federciclismo).

Il CT ha aggiunto: “La staffetta mista è una disciplina che ha incontrato l’interesse dei nostri atleti. E’ una delle poche occasioni in cui uomini e donne possono lavorare assieme. Un esercizio differente, ma che è in grado di motivare il gruppo“. Sui giovani, poi, Velo ha voluto precisare: “In queste categorie è più difficile puntare al risultato, perchè a livello internazionale paghiamo qualcosa, ma non escludo ottime prove. I giovani stanno lavorando con dedizione, dedicando tempo alla specialità, con un uso del mezzo da crono. Si tratta comunque di una disciplina importante che assegna medaglie olimpiche e risulta strategica nell’economia delle corse a tappe“. Un percorso per specialisti, dove servirà sviluppare tanta velocità ed essere brillanti.

Di seguito i convocati della selezione del Bel Paese:

I CONVOCATI DELL’ITALIA

DONNE ELITE

FIDANZA ARIANNA – TEAM BIKEEXCHANGE – JAYCO

GUAZZINI VITTORIA – FIAMME ORO/FDJ NOUVELLE-AQUITAINE F

ELITE

AFFINI EDOARDO TEAM JUMBO-VISMA

GANNA FILIPPO INEOS GRENADIERS

SOBRERO MATTEO TEAM BIKEEXCHANGE – JAYCO

UNDER 23

MILESI LORENZO DEVELOPMENT TEAM DSM

PIGANZOLI DAVIDE EOLO KOMETA

TEAM TIME TRIAL MIXED RELAY

AFFINI EDOARDO TEAM JUMBO-VISMA

GANNA FILIPPO INEOS GRENADIERS

SOBRERO MATTEO TEAM BIKEEXCHANGE – JAYCO

GUAZZINI VITTORIA – FIAMME ORO FDJ

LONGO BORGHINI ELISA – FIAMME ORO – TREK SEGAFREDO

CECCHINI ELENA – FIAMME AZZURRE – SD WORKS

JUNIORES UOMINI

MILESI NICOLAS – CICLISTICA TREVIGLIESE

FAVERO RENATO – BORGOMOLINO

JUNIOR DONNE

VENTURELLI FEDERICA – GS CICLI FIORIN

TONIOLLI ALICE – BREGANZE MILLENNIUM

Foto: LaPresse