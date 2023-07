Basket, Supercoppa Italiana 2022: Tortona e Sassari si sfidano nella prima semifinale che apre la nuova stagione

Mancano poco più di 24 ore alla prima palla a due della stagione 2022-2023 del basket italiano. Archiviata l’estate azzurra, infatti, scenderanno in campo i club di Serie A per contendersi la Supercoppa Italiana nella Final Four in programma domani e giovedì al PalaLeonessa di Brescia. Pochi giorni più tardi, invece, inizierà la regular season del massimo campionato cestistico. La prima semifinale vedrà la Bertram Tortona affrontare, alle ore 18:00, la Dinamo Sassari. L’altra sfida, invece, metterà di fronte le due corazzate Olimpia Milano e Virtus Bologna (ore 20:45).

La Bertram riparte per questa nuova annata dopo aver letteralmente stupito nella scorsa stagione. I piemontesi, infatti, si sono scrollati di dosso ben presto l’etichetta di neo-promossa riuscendo a stupire tutti quanti staccando in primis il biglietto per la Final Eight di Coppa Italia di Pesaro dove si sono arrampicati fino all’atto conclusivo solo di fronte allo strapotere dell’Olimpia Milano. Al termine della stagione regolare, invece, la squadra di coach Ramondino si è qualificata anche per i playoff (prima volta per la società): Mike Daum e compagni si sono però fermati in semifinale, venendo estromessi dalla Virtus Bologna che a sua volta si dovrà piegare agli acerrimi rivali dell’Olimpia Milano nella finale scudetto. Per quanto riguarda il roster la Bertram ha operato in maniera attiva sia sul fronte partenze (Mascolo, Wright, Jamarr Sanders) ma soprattutto per quanto riguarda i rinnovi di pedine importanti come Ariel Filloy, Tyler Cain, Mike Daum e JP Macura ovvero gli assoluti protagonisti della stagione 2021-2022. Coach Ramondino, in un’intervista a Marcello Neri su “Il Piccolo – Alessandria”, ha presentato così la sfida contro i sardi: “Vogliamo giocare duro e competere sapendo navigare durante le difficoltà che la partita offrirà. Non abbiamo mai avuto la squadra al completo. La squadra ha lavorato bene, il clima è buono, ma è stata una pre-season a singhiozzo. La cosa positiva che vedo è che per la struttura che ha la squadra c’è un buon margine di crescita nel corso della stagione”.

La Dinamo Sassari, invece, cerca di confermare la buona parte finale di annata passata dopo aver pagato un inizio non ottimale. I sardi, infatti, sono riusciti dapprima a staccare il pass per i playoff dove hanno battuto nei quarti di finale la Germani Brescia (terza classificata al termine della regular season) arrendendosi in semifinale di fronte ai futuri Campioni d’Italia dell’Olimpia Milano. Il Banco di Sardegna è alla settima partecipazione alla Supercoppa Italiana, conquistata in due occasioni nel 2014 (l’anno del Triplete con Coppa Italia e Scudetto) e nel 2019. Confermato in panchina il coach esperto Piero Bucchi (subentrato a stagione in corso dando un’impronta importante al Banco di Sardegna per i risultati che sono poi arrivati), che nella conferenza stampa alla vigilia del match contro Tortona si è espresso così: “Affrontiamo questa sfida con voglia, spirito giusto: Tortona come noi è una squadra che ha cambiato poco rispetto alla passata stagione, tenendo la stessa guida tecnica. Sappiamo che sarà una bella sfida contro una buona squadra: la affrontiamo con fiducia, consapevoli dei nostri mezzi e della nostra ossatura che si è dimostrata buona”. Non hanno rinnovato il contratto due pedine di riferimento come Miro Bilan e David Logan, ma nel frattempo la società sarda ha tesserato giocatori con un background europeo come Chris Dowe (dal Bamberg – Germania) e Jamal Jones (dal Bahcesehir Istanbul – Turchia). Confermati infine diversi punti fermi della passata stagione come Kaspar Treier, Eimantas Bendzius e Gerald Robinson, insieme ai veterani Stefano Gentile e Giacomo ‘Jack’ Devecchi.

