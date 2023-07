Baseball, Coppa Italia 2022: è finale per Bologna e San Marino

Appendice conclusiva per il baseball tricolore con la Coppa Italia, evento giunto questa settimana alle Final Four. Saranno Bologna e San Marino a giocarsi la vittoria conclusiva, in virtù dei loro successi in semifinale rispettivamente su Parma e Grosseto.

Va detto, peraltro, che in questo tipo di situazione il premio in palio, cioè la partecipazione alla Champions Cup 2023, è in realtà di fatto già stato deciso. Andando in finale, i sammarinesi hanno di fatto lasciato all’UnipolSai l’altro posto disponibile.

Per la cronaca, la Fortitudo vince 14-3 soprattutto perché trova un maestoso secondo inning da otto punti, che tramortisce all’istante ogni speranza di Parma, sommersa da tre singoli, tre doppi e un errore difensivo. Nella seconda metà del confronto i fuoricampo di Gonzalez e Lampe ribadiscono il concetto di superiorità. Siccome si gioca sui nove inning, al settimo si attiva la manifesta.

San Marino, invece, ha pochi problemi a regolare Grosseto. Il big inning da 5 punti, il secondo, è dei Campioni d’Italia, e viene da tre singoli e una passed ball sulla quale segna Di Raffaele. La Big Mat accorcia con Scull Zayas (singolo) nella sesta ripresa, ma nella settima ristabilisce le distanze Kourtis con un brillante doppio a destra.

Foto: FIBS / PhotoBass