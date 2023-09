Tamburello, Italia femminile campione del mondo in Francia! Argento per gli uomini

L’Italia sa come vincere, in tanti sport. Lo scorso anno il tricolore ha trionfato in tante discipline, anche le meno conosciute, e anche in quest’annata arriva un trionfo inaspettato, più per la poca conoscenza dello sport in sé che per l’effettiva forza dei nostri rappresentanti: parliamo del tamburello.

Si è tenuta difatti a Balaruc les Bains, Meze e Poussan, la terza edizione e del Campionato Mondiale Open per squadre Nazionali, a distanza di sei anni dall’ultima volta: dopo l’edizione del 2016, i Mondiali sono stati spostati a causa della pandemia di Covid-19.

Un weekend che ha confermato come la Nazionale femminile sia vera e propria padrona della disciplina: le azzurre sono riuscite a battere la Francia nella finale di ieri pomeriggio, confermando il titolo di sei anni fa conquistato nel campo di Medole.

Nella competizione maschile la squadra di Luca Baldini si è invece fermata all’ultimo atto sempre contro i transalpini, non riuscendo così a bissare il titolo mondiale di sei anni fa.

Foto: Profilo Facebook Federazione Italiana PallaTamburello