Rugby, rilasciati i calendari della stagione 2022-2023 per quanto riguarda Coppa Italia e Top 10

La Commissione Organizzatrice Gare della FIR ha diramato i calendari del Top 10 e della Coppa Italia della stagione 2022-2023 del rugby italiano, che si aprirà con la Coppa Italia il 17 settembre, mentre il Top 10 scatterà l’1 ottobre. La finale di Coppa Italia è fissata per l’8 aprile, lo Scudetto verrà assegnato il 27 maggio.

Non cambia la formula del Top 10, con girone unico e qualificazione alle semifinali per le prime quattro squadre. Gare di andata e ritorno per le semifinali, finale in gara unica in campo neutro. Dalla Serie A ci sarà una sola promozione nel Top 10, mentre dal massimo campionato retrocederà la decima ed ultima classificata al termine della regular season.

Tutto invariato anche per la formula della Coppa Italia, alla quale prenderanno parte le dieci formazioni partecipanti al Top 10: le squadre sono state divise in due gironi da cinque squadre con gare di sola andata tra settembre e febbraio. Le vincenti dei due gironi giocheranno la finale.

I CALENDARI DELLA STAGIONE 2022-2023

PERONI TOP 10

Giornata 1

And. 01.10.2022– h.16.00 /Rit. 07.01.2023 – h. 15.00

Sitav Rugby Lyons – HBS Colorno

G.S. Fiamme Oro Rugby – CUS Torino Rugby

Petrarca Rugby – Mogliano Veneto Rugby

Transvecta Rugby Calvisano – Valorugby Emilia

Rugby Viadana 1970 – Femi-CZ R. Rovigo Delta

Giornata 2

And. 08.10.2022 – h. 16.00 / Rit. 14.01.2023 – h.15.00

Femi- CZ R. Rovigo Delta – Sitav Rugby Lyons

HBS Colorno – G.S. Fiamme Oro Rugby

Valorugby Emilia – Petrarca Rugby

Mogliano Veneto Rugby – Transvecta Rugby Calvisano

CUS Torino Rugby – Rugby Viadana 1970

Giornata 3

And.15.10.2022 – h. 16.00 / Rit. 21.01.2023– h. 15.00

Transvecta Rugby Calvisano – Sitav Rugby Lyons

G.S. Fiamme Oro Rugby – Femi- CZ R. Rovigo Delta

Petrarca Rugby – HBS Colorno

Valorugby Emilia – Cus Torino Rugby

Rugby Viadana 1970 – Mogliano Veneto Rugby

Giornata 4

And. 22.10.2022 – h. 16.00 / Rit. 04.03.2023– h. 15.00

Sitav Rugby Lyons – Rugby Viadana 1970

Mogliano Veneto Rugby – G.S. Fiamme Oro Rugby

CUS Torino Rugby – Petrarca Rugby

Femi- CZ R. Rovigo Delta – Transvecta Rugby Calvisano

HBS Colorno – Valorugby Emilia

Giornata 5

And. 12.11.2022– h. 15.00-Rit. 11.03.2023– h. 15.00

G.S. Fiamme Oro Rugby – Sitav Rugby Lyons

Petrarca Rugby – Femi- CZ R. Rovigo Delta

Rugby Viadana 1970 – Transvecta Rugby Calvisano

HBS Colorno – CUS Torino Rugby

Valorugby Emilia-Mogliano Veneto Rugby

Giornata 6

And. 19.11.2022– h. 15.00-Rit. 25.03.2023 – h. 15.00

Sitav Rugby Lyons – Petrarca Rugby

Transvecta Rugby Calvisano – G.S. Fiamme Oro Rugby

Mogliano Veneto Rugby – CUS Torino Rugby

Rugby Viadana 1970 – HBS Colorno

Femi- CZ R. Rovigo Delta – Valorugby Emilia

Giornata 7

And. 03.12.2022 – h. 15.00-Rit. 01.04.2023 – h. 16.00

Valorugby Emilia – Sitav Rugby Lyons

G.S. Fiamme Oro Rugby – Rugby Viadana 1970

Petrarca Rugby – Transvecta Rugby Calvisano

CUS Torino Rugby – Femi- CZ R. Rovigo Delta

HBS Colorno – Mogliano Veneto Rugby

Giornata 8

And. 10.12.2022 h. 15.00-Rit. 15.04.2023– h. 16.00

Sitav Rugby Lyons – CUS Torino Rugby

G.S. Fiamme Oro Rugby – Valorugby Emilia

Rugby Viadana 1970 – Petrarca Rugby

Transvecta Rugby Calvisano – HBS Colorno

Femi- CZ R. Rovigo Delta – Mogliano Veneto Rugby

Giornata 9

And.17.12.2022– h. 15.00-Rit. 22.04.2023 h. 16.00

Mogliano Veneto Rugby – Sitav Rugby Lyons

Petrarca Rugby – G.S. Fiamme Oro Rugby

CUS Torino Rugby – Transvecta Rugby Calvisano

Valorugby Emilia – Rugby Viadana 1970

HBS Colorno – Femi- CZ R. Rovigo Delta

Semifinali: 6/7 maggio 2023 – 13/14 maggio 2023

Finale: 27 maggio 2023

COPPA ITALIA

I Giornata – 17.09.22 – ore 16.00

Girone 1

HBS Colorno – CUS Torino Rugby

Transvecta Rugby Calvisano – Mogliano Veneto Rugby

Riposa: Petrarca Rugby

Girone 2

Sitav Rugby Lyons – Femi-CZ Rugby Rovigo Delta

G.S. Fiamme Oro Rugby – Valorugby Emilia

Riposa: Rugby Viadana 1970

II Giornata – 24.09.22 – ore 16.00

Girone 1

CUS Torino Rugby – Petrarca Rugby

Mogliano Veneto Rugby – HBS Colorno

Riposa: Transvecta Rugby Calvisano

Girone 2

Femi-CZ Rugby Rovigo Delta – Rugby Viadana 1970

Valorugby Emilia – Sitav Rugby Lyons

Riposa: G.S. Fiamme Oro Rugby

III Giornata – 04.02.23 – ore 15.00

Girone 1

Mogliano Veneto Rugby – CUS Torino Rugby

Petrarca Rugby – Transvecta Rugby Calvisano

Riposa: HBS Colorno

Girone 2

Valorugby Emilia – Femi-CZ Rugby Rovigo Delta

Rugby Viadana 1970 – G.S. Fiamme Oro Rugby

Riposa: Sitav Rugby Lyons

IV Giornata – 11.02.23 – ore 15.00

Girone 1

CUS Torino Rugby – Transvecta Rugby Calvisano

HBS Colorno – Petrarca Rugby

Riposa: Mogliano Veneto Rugby

Girone 2

Femi-CZ Rugby Rovigo Delta – G.S. Fiamme Oro Rugby

Sitav Rugby Lyons – Rugby Viadana 1970

Riposa: Valorugby Emilia

V Giornata – 26.02.23 – ore 15.00

Girone 1

Transvecta Rugby Calvisano – HBS Colorno

Petrarca Rugby – Mogliano Veneto Rugby

Riposa: CUS Torino Rugby

Girone 2

G.S. Fiamme Oro Rugby – Sitav Rugby Lyons

Rugby Viadana 1970 – Valorugby Emilia

Riposa: Femi-CZ Rugby Rovigo Delta

Finale: 8 aprile 2023

