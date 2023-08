Golf femminile, Women’s British Open 2022: Hinako Shibuno al comando dopo il primo round del Major britannico.

Le migliori golfiste del panorama internazionale si sono date appuntamento a Gullane (Scozia) per dar vita al British Open 2022 (montepremi 7,3 milioni di dollari). Il Major britannico, organizzato in collaborazione tra LPGA Tour e Ladies European Tour, vede al comando Hinako Shibuno dopo le prime 18 buche.

La ventitreenne nipponica ha chiuso il round d’esordio con lo score di -6 (65 colpi), frutto di otto birdie e due bogey. Per Shibuno un colpo di margine sulla statunitense Nelly Korda, e due sulla messicana Gaby Lopez e sulla scozzese Louise Duncan. Quinta piazza con -3 per l’australiana Minjee Lee, per l’inglese Jodi Ewart Shadoff, per la francese Celine Boultier, per la svedese Maja Stark, e per la sudcoreana In Gee Chun.

Chiudono la top ten con il punteggio di -2 la giapponese Miyu Yamashita e le sudcoreane Inbee Park e Hye-Jin Choi. Primo round di controllo per Brooke M. Henderson. La canadese, numero due del ranking mondiale, termina il suo giovedì girando in tredicesima piazza con -1. Patta con il par invece per Lydia Ko. La neozelandese è in compagnia tra le altre con l’irlandese Leona Meguire e con la thailandese Atthaya Thitikul.

Da dimenticare il primo round per Jennifer Kupcho. L’americana, numero tre del mondo, chiude al 57° posto con +2. Stesso punteggio per la sudcoreana Hyo Joo Kim. Ancor peggio Lexi Thompson, che a causa del +4 odierno dovrà sudare per superare il taglio del venerdì. +5 infine per due attese protagoniste della vigilia, ovvero la danese Nanna Koerstz Modsen e la sudcoreana Jin Young Ko.

Foto: LaPresse