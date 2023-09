Canoa slalom, Coppa del Mondo Pau 2022: nel kayak Stefanie Horn Ã¨ ottava

Proseguono per la canoa slalom le ultime fatiche del circuito di Coppa del Mondo: a Pau, in Francia, si soni disputate oggi, sabato 27 agosto, le finali del kayak dell’ultima tappa prima delle Finali, con l’ottavo posto di Stefanie Horn e l’eliminazione in semifinale di Giovanni De Gennaro e Marcello Beda.

Nel kayak femminile la campionessa europea Stefanie Horn (Marina Militare) si classifica ottava in 116.90 (percorso netto). Quarta vittoria in quattro tappe per l’australiana Jessica Fox, prima in 108.20 nonostante due penalità davanti alla polacca Natalia Pacierpnik, seconda in 110.00 (+1.80, percorso netto), ed alla ceca Tereza Fiserova, terza in 110.63 (+2.43, percorso netto).

Nel kayak maschile vengono eliminati in semifinale sia l’argento iridato del 2021 Marcello Beda (Aeronautica Militare), 25°, sia il vicecampione del mondo ed europeo Giovanni De Gennaro (Carabinieri), 37°. In finale successo del belga Gabriel De Coster in 97.94 (percorso netto), davanti all’elvetico Martin Dougoud, secondo in 98.55 (+0.61, 2 penalità), ed al transalpino Boris Neveu, terzo in 98.64 (+0.70, percorso netto).

Foto: Pier Colombo