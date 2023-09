Calendario Mondiali Mountain Bike 2022: programma, orari, tv, streaming

La località francese di Les Gets, nella regione dell’Auvergne-Rhone-Alpes, ospiterà dal 24 al 28 settembre i Campionati del Mondo di Mountain Bike 2022.

La rassegna iridata vedrà sfidarsi i migliori interpreti al mondo nelle discipline del Cross Country, dello Short Track, del Downhill e del Cross Country per e-Mountain Bike. Si partirà mercoledì 24 agosto con la Team Relay fino ad arrivare alla gara Elite uomini di Cross Country che domenica 28 chiuderà l’evento.

Diversi tra gli atleti di punta hanno saltato gare di Coppa del Mondo o i Campionati Europei per preparare al meglio questo appuntamento ed è dunque lecito aspettarsi startlist di altissimo livello e grande spettacolo in ogni gara. Di seguito il calendario completo dei Campionati del Mondo di Mountain Bike 2022, con tutte le informazioni per seguire le gare in diretta:

CALENDARIO E PROGRAMMA MONDIALI MTB 2022

Mercoledì 24 agosto:

12:30 Team Relay

Giovedì 25 agosto

15:00 Donne Junior (XCO)

17:00 Junior maschile (XCO)

Venerdì 26 agosto

10:00 e-MTB XCO femminile

11:30 e-MTB XCO maschile

17:00 Short Track femminile (XCC)

17:45 Short Track maschile (XCC)

Sabato 27 agosto

09:30 Donne e Uomini Junior (DH)

13:15 Donne elite (DH)

14:35 Uomini elite (DH)

Domenica 28 agosto

09:00 Donne Under 23 (XCO)

10:45 Under 23 maschile (XCO)

13:30 Donne elite (XCO)

15:15 Elite maschile (XCO)

MONDIALI MTB TV E STREAMING

Diretta TV: Eurosport 2 (solo le gare elite)

Diretta Streaming: Eurosport Player, Discovery+ (tutte le gare), SkyGo, NowTV (solo le gare elite)

Foto: LaPresse