Atletica, Filippo Tortu vince la semifinale dei 200 metri agli Europei! Battuto Mitchell-Blake come alle Olimpiadi!

Filippo Tortu ha offerto una delle sue migliori versioni, ha vinto la semifinale dei 200 metri e si è qualificato con personalità all’atto conclusivo del mezzo giro di pista agli Europei 2022 di atletica leggera. Il Campione Olimpico della 4×100 ha interpretato la gara in maniera eccellente, nonostante la pista bagnata e una pioggia a intermittenza che sta complicando la sessione a Monaco (Germania).

Il velocista brianzolo, che ai recenti Mondiali ha mancato la finale per appena tre millesimi, non è uscito brillantemente dai blocchi di partenza (0.192 il tempo di reazione) e ha sofferto nei primi istanti di gara, ha poi fatto andare le gambe in curva ed è stato sul rettilineo che ha fatto la differenza, esprimendo un sontuoso lanciato ed uscendo in progressione. Negli ultimi trenta metri ha messo la testa davanti al britannico Nethanell Mitchell-Blake, come aveva fatto lo scorso anno nella leggendaria staffetta delle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Questa volta sono cinque i centesimi a separare i due atleti: 20.29 per l’azzurro, 20.34 per il suo rivale. Terzo posto per lo spagnolo Pol Retamal (20.38), che viene ripescato. Domani sera si andrà a caccia della medaglia, ma si preannuncia una sfida serratissima contro una concorrenza di lusso. Filippo Tortu accede alla finale con il terzo tempo complessivo, ci sono tutte le carte in regola per sognare in grande.

Fausto Desalu aveva destato un’ottima impressione nella batteria del mattino, ma in semifinale ha faticato in partenza (0.227 il tempo di reazione) e non è riuscito a ingranare nella prima parte della gara. Il velocista lombardo è stato bravo in curva e ha cercato di rimontare sul rettilineo con vento assente, ma si è purtroppo dovuto accontentare del quarto posto con il tempo di 20.48. Il Campione Olimpico della 4×100 scenderà in pista domani mattina per disputare le batteria della staffetta insieme a Marcell Jacobs, mentre non ci sarà Filippo Tortu per ovvi motivi. A imporsi nella sua serie è stato il britannico Zharnel Hughues (20.19, miglior tempo del turno) davanti al tedesco Joshua Hartmann (20.33) e all’israeliano Blessing Afrifah (20.34), Campione del Mondo Under 20 che viene ripescato.

In finale accede anche il sorprendente britannico Charles Dobson, ottimo vincitore della seconda semifinale in 20.21: non era tra i grandi accreditati alla vigilia, questa prestazione lo pone di diritto tra i pretendenti a una medaglia. Si è imposto davanti al turco Ramil Guliyev (20.44, l’ex Campione del Mondo accede all’atto conclusivo), che ha regolato il francese Meba Zeze (20.47). Diego Pettorossi, quinto in 20.75.

