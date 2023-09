Atletica, Fantini: “Anno della svolta”. Dallavalle: “Voglio la medaglia”. Crippa: “Occasione per il doppio podio”

Yeman Crippa, Sara Fantini e Andrea Dallavalle saranno tra i grandi protagonisti dell’Italia agli Europei 2022 di atletica, in programma a Monaco (Germania) dal 15 al 21 agosto. Il mezzofondista era assente ai Mondiali e punta al colpaccio continentale tra 5000 e 10000 metri. La martellista e il triplista sono reduci dai quarti posti di Eugene, hanno tutte le carte in regola per conquistare la medaglia d’oro in terra tedesca. I tre azzurri hanno partecipato alla conferenza stampa della vigilia.

SARA FANTINI: “Per me questo è l’anno della svolta. Sto aumentando la consapevolezza, che mi ha aiutato a fare il salto di qualità e a raggiungere gli obiettivi. Ma è anche una stagione di crescita, verso un futuro che sento appartenere pienamente a me e a tutta l’atletica italiana. Ognuno di noi sta costruendo il suo futuro, come si è visto negli eventi giovanili di questa estate, con la vittoria tra le altre di Rachele Mori ai Mondiali under 20 nella mia specialità. Siamo compagni di viaggio, che camminano tutti sulla stessa strada, con determinazione. Per ora credo di esserci riuscita, in una stagione finora per me stupenda, e spero di chiuderla qui nel migliore dei modi”.

ANDREA DALLAVALLE: “Dopo il quarto posto ai Mondiali che ha lasciato un po’ di amaro in bocca , mi sono reso conto di essere ormai entrato in un contesto più grande di quello a cui ero abituato. Mi confronto con atleti molto forti, tra i migliori al mondo, però sono sicuro delle mie qualità e delle carte che ho in mano. Ho buone sensazioni e spero di migliorare il piazzamento dei Mondiali, vorrei qualcosa di più luccicante. È bello avere una squadra azzurra numerosa e in molti hanno ottime possibilità. A Eugene mi sembrava quasi di essere ancora tra gli “under”, per quanti giovani c’erano, e si sono visti tanti talenti in crescita, per dare il senso di una nuova generazione in arrivo”.

YEMAN CRIPPA: “Penso solo agli Europei, il forfait a Eugene mi ha fatto male, ma bisogna guardare avanti. Ho un’occasione per prendere due medaglie e devo cercare di ricucire la mia stagione. Ho lavorato molto bene nell’ultimo periodo a St. Moritz e in pratica ho perso solo una settimana, poi sono riuscito subito a salire in altura, dopo aver preso una decisione difficile saltando i Mondiali per non compromettere anche gli Europei. Mi sento carico e qui c’è una bellissima squadra, perché le Olimpiadi di Tokyo hanno acceso una scintilla in tutti noi. Tra le due gare, credo di avere più possibilità nei 10.000 ma posso giocarmela anche nei 5000 anche se so che sarà molto difficile. Se devo essere sincero, avrei preferito correre prima nella distanza più lunga, ma è così e darò il massimo per fare qualcosa di importante”.

Foto di FIDAL COLOMBO/FIDAL