WTA 250 Varsavia: Jasmine Paolini travolta da Garcia in semifinale

Jasmine Paolini non è riuscita nell’impresa di qualificarsi alla finale del torneo WTA 250 di Varsavia. La tennista italiana è stata sconfitta nettamente in semifinale dalla francese Caroline Garcia, capace di imporsi in due set con il punteggio schiacciante di 6-1, 6-2. La toscana, attuale numero 58 del ranking WTA, ha ceduto di schianto contro la numero 45 al mondo sulla terra rossa della capitale polacca al termine di una partita a senso unico. Garcia incrocerà la rumena Bogdan (2-0 all’ucraina Baindl) nell’atto conclusivo di domani.

L’azzurra ha perso il servizio già nel secondo gioco ed è finita sotto per 3-0, poi uno scambio regolare di servizi e successivamente l’altro break di Garcia, che si issa sul 5-1 e chiude agevolmente i giochi nella prima frazione. La musica non cambia nel secondo parziale, dove Paolini si fa strappare il turno di battuta in maniera nitida nel terzo e nel quinto game: 4-1 per la francese, poi la nostra portacolori è brava annullare sette match-point nel settimo gioco, salvo poi capitolare nel game successivo.

