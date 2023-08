Volley Nations League 2022. Italia: lezione di volley dai francesi. In finale ci va la squadra di Giani che travolge 3-0 gli azzurri

Bologna, ore 21: lezione di volley. La Francia travolge l’Italia con un secco 3-0 (25-22, 25-20, 25-15) e va in finale di Nations League contro gli Stati Uniti. Gli azzurri si sono sciolti come neve al sole cocente di questi giorni fuori dall’Unipol Arena nella prima vera sfida in cui la pressione ha fatto tutta la differenza del mondo. La Francia in questo momento è superiore in tutti i fondamentali e lo ha dimostrato sul campo, gli azzurri invece hanno pagato duramente la rimonta subita nel primo set e non si sono più risollevati, soffrendo tremendamente il sistema di gioco avversario e non riuscendo mai a trovare le giuste contromisure.

Primo set punto a punto, come da previsioni. De Giorgi si affida a Russo al centro in diagonale con Galassi, per il resto tutto confermato con Michieletto e Lavia, Giannelli alzatore e Romanò opposto. L’unico momento di equilibrio del match si vive nella prima metà del set di apertura. Si gioca punto a punto e Michieletto regala agli azzurri il break del 20-18. Sembra che tutto in casa azzurra funzioni al meglio ma Rossard va al servizio e la partita cambia repentinamente. I francesi piazzano un break di 5-0 (23-20) e si aprono la strada per vincere il primo set 25-22.

La partita vera finisce qui perchè nel secondo set l’Italia si accorge ben presto che la montagna è altissima da scalare. la squadra di De Giorgi soffre tremendamente il sistema difensivo avversario e, dopo un buon avvio (4-2) si trova nuovamente ad inseguire sul 9-12. la Francia gioca a memoria, l’italia deve superarsi e soprattutto deve mettere in campo quella pazienza che ancora non possiede. Risultato: la Francia prende il largo, respinge i tentativi di assalto degli azzurri sul 17-19 ad esempio e va a vincere il secondo set con il punteggio di 25-20.

Agli azzurri crolla il mondo addosso. L’avvio del terzo set è una sorta di punizione divina per la squadra e per il pubblico italiano. Alla Francia basta svolgere il compito al servizio e a muro, a sbagliare o a incocciare contro il muro avversario ci pensano gli azzurri che perdono totalmente la tramontana e si trovano sotto 14-5 e 17-7. L’Italia non si risolleva più e, nonostante i cambi, subisce la lezione più dura dell’era De Giorgi: 25-15 e saranno i francesi di Andrea Giani ad andarsi a giocare la finale con gli Stati Uniti domani, mentre l’Italia dovrà cercare di rimettere assieme i cocci per evitare un’altra brutta figura con la Polonia campione del mondo.

Per l’Italia unico giocatore in doppia cifra Alessandro Michieletto che ha chiuso con 10 punti ma anche lui come tutti gli attaccanti azzurri ha faticato a mettere in difficoltà la squadra avversaria. per la Francia 16 punti per Patry, 15 per Clevenot e 14 per Ngapeth.

Foto Fivb