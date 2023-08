Tour de France femminile, Longo Borghini: “La campionessa del mondo mi ha dato la sua bici, non è da tutti”

Al termine di una tappa movimentata e particolarmente intensa, la quarta del Tour de France femminile 2022, con numerose forature sulle strade sterrate nel bel mezzo di un polverone bianco che si è alzato nel mentre, Elisa Longo Borghini ha chiuso al nono posto, tagliando il traguardo insieme al gruppo di chi è in lotta per la classifica generale, tra cui Marianne Vos (che si conferma maglia gialla) e Silvia Persico.

Non cambiano dunque i distacchi in classifica quando siamo giunti al giro di boa della Grande Boucle, resta positivo il commento dell’azzurra del team Trek-Segafredo (quarta nella classifica generale), anche lei sfortunata protagonista di una foratura ma aiutata dalla connazionale Elisa Balsamo e, successivamente, dalle sue compagne di squadra.

Ecco le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Eurosport: “Ho avuto una foratura, fortunatamente c’era Elisa (Balsamo, ndr) che mi ha dato la sua bicicletta: non succede in tante squadre al mondo che la Campionessa del Mondo ti dia la sua bicicletta. Poi Shirin Van Anrooij ha provato ad aiutarmi per recuperare il tempo che avevo perso ma ha avuto ben due forature; ha fatto un gran lavoro, sono orgoglioso di lei e delle mie compagne di squadra“.

Prosegue Longo Borghini: “Non ho avuto grosse difficoltà con la bicicletta di Balsamo: non c’è grande differenza di altezza tra noi due, ovviamente la posizione che assumiamo è diversa, quindi non è stato il massimo ma non ha influito sul prosieguo della mia gara“.

Foto: OrigoV