Tennis, WTA Varsavia 2022: Jasmine Paolini supera la francese Burel e conquista i quarti di finale

Jasmine Paolini accede ai quarti di finale del torneo WTA di Varsavia. Sulla terra rossa polacca la tennista toscana ha superato negli ottavi la francese Clara Burel, numero 131 del mondo, con il punteggio di 6-1 6-7 6-0. Una partita che era in pieno controllo dell’azzurra, che si è distratta nel finale di secondo set, facendosi rimontare dalla transalpina. Nel terzo set per fortuna Paolini è tornata a dominare, conquistando l’accesso tra le migliori otto.

Tantissimi i problemi al servizio di Burel, che ha commesso addirittura undici doppi falli, vincendo appena il 27% dei punti con la seconda. Sicuramente migliori le statistiche di Paolini, visto che l’azzurra ha ottenuto il 59% dei punti quando ha servito la prima ed ha ancora fatto meglio con la seconda (65%).

Paolini ha subito una palla break in apertura di primo set, ma non la sfrutta. Il break è comunque nell’aria ed arriva nel quarto gioco con l’azzurra che si porta sul 3-1. Burel fatica terribilmente nei suoi turni di servizio e perde ancora la battuta nel sesto gioco, conquistando la prima frazione sul 6-1.

La toscana ha il totale controllo del match anche nel secondo set, portandosi sul 5-2 con doppio break di vantaggio. Sembra essere finita ed invece Paolini si spegne completamente e Burel costruisce una rimonta clamorosa, arrivando sul 5-5. L’azzurra torna nuovamente avanti sul 6-5, ma perse ancora il servizio nel dodicesimo gioco ed il set finisce al tie-break, che Burel domina per 7-1.

Nel terzo set, però, Paolini torna a dominare. E’ un monologo quello dell’azzurra, che strappa per tre volte il servizio all’avversaria e conquista agevolmente il set per 6-0. Nei quarti di finale Paolini affronterà la svizzera Viktorija Golubic, che ha superato in rimonta la francese Kristina Mladenovic.

