Rugby femminile, le convocate dell’Italia per il Test Match in Canada

In vista della Coppa del Mondo di rugby femminile, in programma in Nuova Zelanda dall’8 ottobre al 12 novembre, la Nazionale italiana disputerà il 24 luglio un Test Match in Canada, allo Starlight Stadium di Langford, alle ore 24.00 italiane della notte tra il 24 ed il 25 luglio, contro la Nazionale padrona di casa.

Si tratta di una sfida che verrà replicata in Nuova Zelanda, in quanto Italia e Canada sono inserite nella Pool B e si affronteranno il 16 ottobre al Waitakere Stadium di Auckland. Nella medesima Pool anche Stati Uniti e Giappone. Nell’unico precedente, datato 1991 a Cardiff il Canada vinse 6-0.

Andrea Di Giandomenico, responsabile tecnico della Nazionale, ha convocato ventisei atlete, tra cui le esordienti Francesca Granzotto ed Emma Stevanin, che facevano parte della rosa del Sei Nazioni 2022, con le azzurre capitanate da Manuela Furlan.

Così Andrea Di Giandomenico al sito federale: “Giocare una partita di buon livello a questo punto della preparazione in vista della Coppa del Mondo è per noi un’ottima opportunità. Le ragazze stanno lavorando sodo, l’ambiente è sereno e motivato ed è cruciale tornare in campo per non fare passare troppo tempo senza giocare“.

Prosegue il tecnico: “Cominciare a prendere le misure con lunghi viaggi e gestione del fuso sarà un esercizio altrettanto necessario e funzionale per quello che ci aspetta. Il gruppo come sempre è composto da giocatrici di esperienza cui si affiancano atlete più giovani per arrivare ad ottobre ad avere una rosa più ampia possibile“.

LE CONVOCATE DELL’ITALIA

ARRIGHETTI Ilaria, Stade Rennais (FRA), 53 caps

BETTONI Melissa, Stade Rennais (FRA), 69 caps

D’INCA’ Alyssa, Iniziative Villorba Rugby, 7 caps

DUCA Giordana, Valsugana Rugby Padova, 28 caps

FEDRIGHI Valeria, Stade Toulousain (FRA), 33 caps

FRANCO Giada, Rugby Colorno, 21 caps

FURLAN Manuela, Iniziative Villorba Rugby, 86 caps

GAI Lucia, Valsugana Rugby Padova, 81 caps

GIORDANO Elisa, Valsugana Rugby Padova, 53 caps

GRANZOTTO Francesca, Unione Rugby Capitolina, esordiente

LOCATELLI Isabella, Rugby Colorno, 32 cap

MADIA Veronica, Rugby Colorno, 30 caps

MAGATTI Maria, CUS Milano Rugby, 43 caps

MARIS Gaia, Valsugana Rugby Padova, 9 caps

MUZZO Aura, Iniziative Villorba Rugby, 24 caps

OSTUNI MINUZZI Vittoria, Valsugana Rugby Padova, 13 caps

RIGONI Beatrice, Valsugana Rugby Padova, 54 caps

SEYE Sara, Transvecta Calvisano, 5 caps

SILLARI Michela, Valsugana Rugby Padova, 67 caps

STECCA Emanuela, Iniziative Villorba Rugby, 2 caps

STEFAN Sofia, Valsugana Rugby Padova, 66 caps

STEVANIN Emma, Valsugana Rugby Padova, esordiente

TOUNESI Sara, ASM Romagnat (FRA), 23 caps

TURANI Silvia, Rugby Colorno, 18 caps

VECCHINI Vittoria, Valsugana Rugby Padova, 8 caps

VERONESE Beatrice, Valsugana Rugby Padova, 11 caps

Foto: LiveMedia/Alessio Tarpini