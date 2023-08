LIVE Sinner-Munar 6-4 6-4, ATP Umago in DIRETTA: l’azzurro non brilla ma regola lo spagnolo e vola ai quarti di finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

23.21 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata!

23.19 Diamo un’occhiata alle statistiche del match: un ace a testa da parte dei due giocatori con sei doppi falli di Jaume Munar contro i quattro di Jannik Sinner. Lo spagnolo ha conquistato il 69% di punti con la prima grazie al 51% di prime in campo e il 35% di punti con la seconda annullando in totale 4 palle break su 8. 53% di prime per l’azzurro che ha trovato il 72% di punti con la prima e il 50% con la seconda annullando 6 chance su 8 di break. 72 punti totali vinti dal classe 2001 a 59.

23.17 Dopo un’ora e cinquantasei minuti di gioco, Jannik Sinner vola ai quarti di finale contro Roberto Carballes Baena vincendo con un doppio 6-4 contro lo spagnolo Jaume Munar. L’azzurro non brilla ma regola l’iberico al ritorno in campo dopo tre settimane di stop: fatale il break del quinto gioco nel secondo parziale, nonostante qualche difficoltà di troppo come nel game decisivo quando ha annullato due palle break e chiuso al sesto match point disponibile. L’altoatesino sale in top15 nella Race e il torneo è ancora lungo per scalare la classifica.

FINE SECONDO SET

6-4 AL SESTO MATCH POINT SINNER CONQUISTA LA VITTORIA

AD-40 Servizio e diritto del classe 2001.

40-40 INCREDIBILE ENNESIMO ERRORE SOTTORETE DI SINNER! L’azzurro non riesce a sfondare il muro difensivo di Munar.

AD-40 Nuova chance per chiudere per l’azzurro.

40-40 QUARTO MATCH POINT ANNULLATO DA MUJAR

AD-40 Prima esterna dell’italiano.

40-40 INCREDIBILE VOLÉE SUL NASTRO DI SINNER

AD-40 SERVE&VOLLEY DI SINNER

40-40 SI TORNA IN PARITÀ

40-AD PALLA BREAK MUNAR CHE TROVA UNA RIGA INCREDIBILE CON IL ROVESCIO

40-40 Serve&volley dell’italiano.

40-AD PALLA BREAK MUNAR! FUORI DI UN SOFFIO IL LOB DI DIRITTO IN CORSA STECCATO DA SINNER

40-40 INCREDIBILE DOPPIO FALLO DI SINNER

40-30 FUORI DI POCO IL ROVESCIO DIAGONALE DI SINNER

40-15 DUE MATCH POINT SINNER!!! L’italiano domina il punto costruendo il vincente in ogni angolo e chiudendo a volo.

30-15 CHE PRIMA AL CENTRO DI SINNER

15-15 PASSANTE DI ROVESCIO DI MUNAR

15-0 ROVESCIO PAZZESCO DI SINNER DAL CENTRO DEL CAMPO E SMASH VINCENTE

5-4 Sinner al cambio campo può chiudere il match.

40-15 Servizio e rovescio di Munar.

30-15 Sinner non trova il campo sulla diagonale di rovescio.

15-15 Gran prima dell’iberico.

0-15 Doppio fallo di Munar.

5-3 Sinner chiude il game e costringe Munar ad allungare il match.

40-30 Recupero vincente di diritto di Sinner.

30-30 MUNAR SI FA NUOVAMENTE SOTTO NEL GAME

30-15 Soluzione vincente in risposta di Munar.

30-0 Palla corta e chiusura con la volée di Sinner.

15-0 Sul nastro l’allungo sottorete di Munar.

4-3 Munar resta in scia ma con un break di ritardo.

40-15 Ace dello spagnolo.

30-15 Munar torna avanti nel game.

15-15 SUL NASTRO IL RECUPERO DI ROVESCIO DI SINNER

0-15 BOLIDE IN RISPOSTA DI SINNER

4-2 Game a zero di Sinner.

40-0 Scappa via il diritto di Munar.

30-0 Servizio e rovescio del classe 2001.

15-0 Buona prima di Sinner.

3-2 NUOVAMENTE UN BREAK DI JANNIK SINNER

15-40 NUOVE PALLE BREAK PER SINNER

15-30 Sinner manda a destra e sinistra Munar e conquista il punto in accelerazione.

15-15 Risposta profonda di Sinner.

15-0 Buona prima di Munar che prova a salire di rendimento al servizio.

2-2 CONTROBREAK IMMEDIATO DI MUNAR! Passaggio a vuoto di Sinner.

30-40 CHE RECUPERO DI SINNER! L’italiano si supera nei pressi della rete.

15-40 Buona prima del tennista azzurro.

0-40 TRE PALLE BREAK MUNAR

0-30 Sinner perde la diagonale di diritto in uscita dal servizio.

0-15 Doppio fallo di Sinner.

2-1 ARRIVA IL BREAK DI SINNER

40-AD NUOVA CHANCE PER SINNER

40-40 SE LA CAVA MUNAR CON LA VOLÉE

40-AD PALLA BREAK SINNER! Gran recupero sottorete dell’italiano.

40-40 SI VOLA AI VANTAGGI IN UN GAME CHE POTREBBE ESSERE DECISIVO

40-30 CHE DIFESA DI MUNAR CHE VINCE LA DIAGONALE DI ROVESCIO

30-30 Risposta in rete dell’italiano.

15-30 Sinner vince la diagonale di rovescio.

15-15 Errore in uscita dal servizio di Munar.

15-0 CHE SCAMBIO VINTO DA MUNAR!!!! Lo spagnolo recupera di tutto e chiude a volo sottorete.

1-1 Sinner vince il primo game al servizio.

40-30 Doppio fallo del talento altoatesino.

40-15 In corridoio il rovescio lungolinea di Munar.

30-15 Chiusura a volo di Sinner in uscita dal servizio.

15-15 Buona risposta dello spagnolo con il diritto.

15-0 LOB VINCENTE DI SINNER! Munar arriva in ritardo.

0-1 Termina largo il back di rovescio di Sinner.

40-30 Gran prima dell’iberico.

30-30 Sinner impone il suo ritmo e induce Munar all’errore.

30-15 MUNAR CONQUISTA LA DIAGONALE DI ROVESCIO

15-15 Doppio fallo di Munar.

15-0 In rete il diritto diagonale di Sinner.

INIZIO SECONDO SET

22.10 Jannik Sinner conquista il primo parziale in cinquantuno minuti vincendo per 6 giochi a 4 contro Jaume Munar forte del break decisivo del nono gioco: in apertura di set entrambi avevano strappato il servizio.

FINE PRIMO SET

6-4 PRIMO SET JANNIK SINNER

40-15 DUE SET POINT SINNER

30-15 Errore in uscita dal servizio del classe 2001.

30-0 ANGOLO DI DIRITTO DIAGONALE DI SINNER

15-0 Sinner vince un gran duello sulla diagonale di rovescio.

5-4 BREAK SINNER! L’italiano può servire per il set.

15-40 Diritto vincente di Munar in uscita dal servizio.

0-40 TRE PALLE BREAK FONDAMENTALI PER SINNER

0-30 Passante vincente del talento azzurro.

0-15 CHE RISPOSTA DI DIRITTO DI SINNER

4-4 Sinner rischia di complicarsi la vita ma tiene la battuta.

40-30 Lo spagnolo trova una gran soluzione di rovescio.

40-15 Munar trova un gran diritto diagonale.

40-0 Prima di servizio di Sinner.

30-0 Rovescio lungo di Munar in risposta.

15-0 Servizio e diritto di Sinner.

3-4 Munar non trema e resta avanti nel set.

40-30 DI POCO LARGO IL DIRITTO DIAGONALE DI MUNAR

40-15 Altra chiusura a rete dello spagnolo.

30-15 PASSANTE DI MUNAR! In rete la volée di Sinner.

15-15 SI FERMA SUL NASTRO IL PASSANTE IN CORSA DI SINNER

0-15 PASSANTE INCREDIBILE DI DIRITTO DI SINNER! Gran recupero sulla volée di rovescio in avanzamento di Munar.

3-3 Il classe 2001 tiene il servizio chiudendo con la palla corta.

40-30 BOLIDE DI DIRITTO LUNGOLINEA DI MUNAR

40-15 Servizio e diritto diagonale dell’italiano.

30-15 Munar trova una gran soluzione di rovescio in risposta.

30-0 Chiusura a volo dell’azzurro.

15-0 Gran servizio di Sinner.

2-3 Munar resta avanti nel primo set.

40-30 FUORI DI UN SOFFIO IL DIRITTO DI SINNER

30-30 CHE RECUPERO SULLA PALLA CORTA DA PARTE DI MUNAR

15-30 Pessima palla corta di Munar.

15-15 SUL NASTRO IL ROVESCIO IN BACK DI MUNAR IN RECUPERO

15-0 Diagonale di diritto vinta da Munar.

2-2 CHE DIRITTO DI SINNER! L’italiano riporta la sfida in parità.

40-15 Servizio e diritto del classe 2001.

30-15 Gran prima dell’azzurro.

15-15 SINNER SFIANCA MUNAR! L’italiano conduce lo scambio e chiude con la palla corta.

0-15 Errore in uscita dal servizio dell’azzurro.

1-2 MUNAR CHIUDE IL GAME! Due palle break annullate dallo spagnolo.

AD-40 Scappa via la risposta dell’italiano.

40-40 ERRORE SOTTORETE DI SINNER CHE SBAGLIA IN RECUPERO

40-AD NUOVA PALLA BREAK SINNER

40-40 Stecca di diritto di Sinner nel recupero in corsa.

30-40 PALLA BREAK SINNER! In corridoio il rovescio lungolinea di Munar in corsa.

30-30 Sinner torna in parità nel game: in ritardo lo spagnolo in uscita dal servizio.

30-15 Gran rovescio lungolinea di Munar: in ritardo Sinner.

15-15 SUL NASTRO IL DIRITTO IN CORSA IN RECUPERO DI SINNER

0-15 Sventagliata di rovescio diagonale di Sinner e gran back in avanzamento.

1-1 DOPPIO FALLO DI SINNER E CONTROBREAK IMMEDIATO

30-40 SCIVOLA MUNAR! Sinner trova un gran contropiede e piazza il rovescio diagonale.

15-40 Prima vincente di Sinner.

0-40 TRE PALLE IMMEDIATE DEL CONTROBREAK

0-30 Gran difesa di Munar sulle accelerazioni di Sinner.

0-15 DI POCO LUNGO IL DIRITTO DIAGONALE DI SINNER

1-0 BREAK IN AVVIO DI JANNIK SINNER

15-40 DUE PALLE BREAK SINNER! Doppio fallo di Munar.

15-30 DIRITTO LUNGOLINEA A SVENTAGLIO VINCENTE DI SINNER

15-15 Prima al corpo di Munar.

0-15 Inizio subito esplosivo di Sinner: gran diritto diagonale.

0-0 Si comincia ad Umago! Batte Jaume Munar.

INIZIO PRIMO SET

21.14 Jaume Munar vuole dare seguito al successo all’esordio sullo svedese Mikael Ymer sconfitto con il punteggio di 4-6 6-1 6-4 dopo i quarti di finale raggiunti a Gstaad.

21.12 Al via il riscaldamento a Umago!

21.10 I due giocatori sono in campo!

21.08 L’azzurro è attualmente in decima posizione e con un successo finale del torneo potrebbe avvicinarsi a Felix Auger-Aliassime con 3395 punti: con una vittoria oggi invece salirebbe a 3190 punti.

21.06 L’italiano ha raggiunto i quarti di finale a Wimbledon prima di perdere contro Novak Djokovic con il punteggio di 7-5 6-2 3-6 2-6 2-6.

21.04 Jannik Sinner torna in campo dopo il forfait di Amburgo e fa il suo esordio da testa di serie #2 dopo il bye del debutto.

21.02 Primo incrocio tra i due giocatori che puntano ai quarti di finale dove il vincitore sfiderà Roberto Carballes Baena che ha battuto in rimonta Alex Molcan.

21.00 Bernabe Zapata Miralles sconfigge Holger Rune con il punteggio di 3-6 6-3 6-2 in un’ora e cinquantadue minuti: tra poco tocca all’italiano.

20.27 Ci sarà ancora da aspettare per Jannik Sinner e Jaume Munar: Bernabe Zapata Miralles ha vinto il secondo set per 6 giochi a 3 portando Holger Rune al terzo set dopo un’ora e diciannove di gioco.

19.57 L’ultimo match in programma tra Jannik Sinner e Jaume Munar non comincerà dunque alle 20 come da programma ma con qualche minuto di ritardo al termine della sfida in corso.

19.55 Sono in campo Holger Rune e Bernabe Zapata Miralles con il danese avanti 6-3 1-2 dopo quasi un’ora di gioco. Nel primo match di giornata delle ore 16.00 lo spagnolo Roberto Carballes Baena ha vinto in rimonta sullo slovacco Alex Molcan con il punteggio di 3-6 6-2 6-3 dopo due ore e trentanove minuti di gioco.

19.53 Buonasera a tutti i lettori di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Jannik Sinner e Jaume Munar, valida per il secondo turno del torneo maschile dell’ATP 250 di Umago 2022.

Jannik Sinner torna in campo: l’azzurro gioca a Umago – L’avversario di Jannik Sinner all’esordio in Croazia – La nuova classifica di Jannik Sinner dopo Amburgo – Il programma della sfida tra Jannik Sinner e Jaume Munar

Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Jannik Sinner e Jaume Munar, valida per il secondo turno del torneo maschile dell’ATP 250 di Umago 2022: primo incrocio tra i due giocatori che puntano ai quarti di finale dove il vincitore sfiderà uno tra Alex Molcan e Roberto Carballes Baena, in campo sul Centrale alle ore 16.00 prima del match tra la testa di serie #3 danese Holger Rune e lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles.

Jannik Sinner torna in campo dopo il forfait di Amburgo e fa il suo esordio da testa di serie #2 dopo il bye del debutto. L’italiano ha raggiunto i quarti di finale a Wimbledon prima di perdere contro Novak Djokovic con il punteggio di 7-5 6-2 3-6 2-6 2-6 come avvenuto a inizio anno a Melbourne perdendo contro Stefanos Tsitsipas. L’azzurro è attualmente in decima posizione e con un successo finale del torneo potrebbe avvicinarsi a Felix Auger-Aliassime.

Jaume Munar vuole dare seguito al successo all’esordio sullo svedese Mikael Ymer sconfitto con il punteggio di 4-6 6-1 6-4. Lo spagnolo è reduce dai quarti di finale raggiunti a Gstaad, prima di perdere contro il norvegese Casper Ruud con il risultato di (3)6-7 (4)6-7 dopo le vittorie su Bernabe Zapata Miralles e Alexander Ritschard e in doppio in coppia con Pedro Martinez. L’iberico è virtualmente #57 al mondo e con un successo si avvicinerebbe al best ranking alla posizione #52.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della sfida tra Jannik Sinner e Jaume Munar, valida per il secondo turno del torneo maschile dell’ATP 250 di Umago 2022. La partita è in programma come terzo match di giornata dalle ore 16.00 e non comincerà prima delle ore 20.00 sul Campo Centrale dopo le sfide tra Alex Molcan VS Roberto Carballes Baena e Holger Rune VS Bernabe Zapata Miralles. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, SuperTennisTV, mentre la diretta streaming verrà assicurata da SkyGo, Now, Tennis TV, SuperTenniX: buon divertimento!

Foto: LaPresse