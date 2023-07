LIVE Giro Donne 2022, tappa di oggi in DIRETTA: vince Vos davanti a Kopecky e Persico! Van Vleuten resta in rosa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

14.30 La nostra DIRETTA LIVE scritta termina qui. Il prossimo appuntamento con il Giro d’Italia Donne 2022 è domani con la settima tappa. Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata.

14.26 Questa la nuova top ten della classifica generale dopo la tappa di oggi:

RNK. RIDER TEAM TIME 1 VAN VLEUTEN Annemiek NED Movistar Team 14:50:05 2 GARCÍA Mavi ESP UAE Team ADQ 0:25 3 CAVALLI Marta ITA FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 0:57 4 LONGO BORGHINI Elisa ITA Trek – Segafredo 5:00 5 LUDWIG Cecilie Uttrup NED FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 5:13 6 SPRATT Amanda AUS Team BikeExchange – Jayco 5:14 7 PERSICO Silvia ITA Valcar – Travel & Service 5:25 8 FISHER-BLACK Niamh AUS Team SD Worx 5:28 9 CHABBEY Elise SUI Canyon//SRAM Racing 5:47 10 MUZIC Évita FRA FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 5:55

14.20 Questa la top ten odierna:

RNK. RIDER TEAM TIME 1 VOS Marianne NED Team Jumbo-Visma 2:58:30 2 KOPECKY Lotte BEL Team SD Worx 0:00 3 PERSICO Silvia ITA Valcar – Travel & Service 0:00 4 FAULKNER Kristen USA Team BikeExchange – Jayco 0:00 5 SPRATT Amanda AUS Team BikeExchange – Jayco 0:00 6 VAN VLEUTEN Annemiek NED Movistar Team 0:00 7 CAVALLI Marta ITA FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 0:00 8 GARCÍA Mavi ESP UAE Team ADQ 0:00 9 LONGO BORGHINI Elisa ITA Trek – Segafredo 0:00 10 LUDWIG Cecilie Uttrup NED FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 0:00

14.19 Bene in ottica classifica generale Marta Cavalli (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope), settima quest’oggi al traguardo con lo stesso tempo di Van Vleuten.

14.18 240ma vittoria per Marianne Vos (Team Jumbo-Visma ), la 32ma al Giro d’Italia. Grazie a questa affermazione l’olandese diventa la nuova leader della classifica a punti.

14.16 Seconda la belga Lotte Kopecky (Team SD Worx) e terza l’azzurra Silvia Persico (Valcar – Travel & Service).

14.16 MARIANNE VOS VINCE LA SESTA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA DONNE 2022! GRANDISSIMA VOLATA DELL’OLANDESE

14.15 Niente da fare per Faulkner. Parte la volata!

14.15 Faulkner prova ad anticipare la volata.

14.15 Ultimo chilometro!

14.15 Van Vleuten raggiunge il terzetto di testa insieme ad altre atlete.

14.15 Van Vleuten sta cercando di rientrare sulla testa della corsa.

14.14 Attenzione perché Mavi Garcia potrebbe prendersi la maglia rosa!

14.13 In testa alla corsa ci sono Marianne Vos (Jumbo-Visma), Elisa Longo Borghini (Trek – Segafredo) e Mavi Garcia (UAE Team ADQ).

14.13 Il gruppo è frazionato in diversi gruppetti. 3 km all’arrivo.

14.12 Van Vleuten è rimasta imbottigliata nella caduta di poco fa ed è ora costretta ad inseguire.

14.12 Scatta Elisa Longo Borghini!

14.11 Ripresa Berteau. Nel frattempo c’è stata una caduta nel gruppo.

14.10 Accelerazione in gruppo! In testa c’è Lucinda Brand.

14.09 4 km al traguardo!

14.09 In testa al gruppo c’è Elisa Balsamo.

14.08 Berteau è davvero al limite. Il gruppo ormai è vicinissimo.

14.07 A Berteau rimangono 28” di vantaggio prima dello strappo di Bergamo Alta (1,5 km al 7,3%).

14.07 Ripresa Giorgia Bariani dal gruppo.

14.06 Accelera il gruppo!

14.05 Il gruppo ha recuperato qualcosa e si trova ora a 41′ dalla testa della corsa’. Bariani è invece a 26”.

14.04 -7 km!

14.03 Berteau ha ancora 23” di vantaggio su Bariani e 45” sul gruppo.

14.03 8 km all’arrivo!

14.01 In testa al gruppo stanno tirando ora la Jumbo – Visma e la BikeExchange – Jayco.

14.00 10 km al traguardo!

13.59 Il gruppo recupera qualcosa e si trova ora a 50” dalla testa della corsa. Bariani è invece a 30” da Berteau.

13.57 Questa la nuova classifica dei GPM dopo il quinto passaggio sul San Pantaleone:

RNK. RIDER POINTS POINTS SCORED TODAY 1 ▲1 CHABBEY Elise SUI 40 28 2 ▼1 GARCÍA Mavi ESP 19 5 3 – VAN VLEUTEN Annemiek NED 17 6 4 ▲1 MUZIC Évita FRA 15 9 5 ▲5 FAULKNER Kristen USA 14 10 6 ▲6 LONGO BORGHINI Elisa ITA 11 10

13.56 Provano a raggiungere Bariani altre due atlete.

13.55 L’azzurra della (Top Girls Fassa Bortolo) si trova ora a 44” da Berteau. Il gruppo è invece a 1′ dalla testa della corsa.

13.54 Parte Giorgia Bariani dal gruppo!

13.53 Ricordiamo che c’è ancora uno strappo da affrontare, quello di Bergamo Alta. Si scollinerà a circa 3,5 km dall’arrivo e poi sarà discesa fino all’arrivo.

13.51 50” Ora per Berteau. 15 km al traguardo!

13.49 Sale a 35” il vantaggio di Berteau.

13.47 13” il vantaggio della francese.

13.46 E ora attacca Victoire Berteau (Cofidis Women Team).

13.45 20 km all’arrivo!

13.44 Riprese le fuggitive! Gruppo ancora compatto!

13.42 Da segnalare la prima posizione di poco fa di Annemiek Van Vleuten (Movistar Team) sul GPM di San Pantaleone. Seconda Kristen Faulkner (Team BikeExchange – Jayco) e terza Elise Chabbey (Canyon//SRAM Racing).

13.41 E ora continuano gli scatti. Partono in sette.

13.40 Niente da fare. Il gruppo torna compatto.

13.39 Provano a prendere il largo quattro atlete.

13.39 Il gruppo è allungatissimo.

13.38 25 km all’arrivo!

13.37 Ma le altre sono ancora tutte lì.

13.37 Accelera Marianne Vos!

13.36 Gruppo dunque ancora compatto! Inizia la discesa dopo lo scollinamento sul San Pantaleone.

13.35 Marketa Hajkova (Bepink) e Alessia Vigilia (Top Girls Fassa Bortolo) si sono piantate completamente nell’ultimo tratto di salita e il gruppo ha raggiunto entrambe.

13.34 Si mette in testa al gruppo la maglia rosa Annemiek van Vleuten.

13.34 Eukene Larrarte ripresa dal plotone principale.

13.33 Si alza il ritmo in gruppo.

13.33 Eukene Larrarte si stacca da Marketa Hajkova. Rimane solo la ceca all’inseguimento di Alessia Vigilia.

13.32 Siamo ancora sulla salita del San Pantaleone.

13.30 Non cambiano più di tanto i distacchi. Marketa Hajkova (Bepink) e Eukene Larrarte (Bizkaia Durango) sono ancora a 20” da Vigilia, mentre il gruppo è a 1’07”.

13.27 30 km all’arrivo!

13.24 Sale a 1′ il ritardo del gruppo nei confronti di Vigilia. Marketa Hajkova (Bepink) e Eukene Larrarte (Bizkaia Durango) si trovano invece sempre a 20”.

13.22 Questa la nuova classifica dei GPM dopo il quarto passaggio sul San Pantaleone:

RNK. RIDER POINTS POINTS SCORED TODAY 1 ▲1 CHABBEY Elise SUI 36 24 2 ▼1 GARCÍA Mavi ESP 19 5 3 ▲2 MUZIC Évita FRA 15 9 4 ▼1 VAN VLEUTEN Annemiek NED 11 – 5 ▲7 LONGO BORGHINI Elisa ITA 11 10 6 ▼2 CAVALLI Marta ITA 10 –

13.20 Le inseguitrici, ovvero Marketa Hajkova (Bepink) e Eukene Larrarte (Bizkaia Durango) si trovano a 20” da Vigilia.

13.19 30” il vantaggio di Alessia Vigilia (Top Girls Fassa Bortolo) sul gruppo.

13.18 Superate le due ore di corsa.

13.18 Partono in due all’inseguimento di Vigilia.

13.16 Rientrano ora nel gruppo principale diverse atlete.

13.15 Da segnalare il quarto successo (su 4) di poco fa di Elise Chabbey (Canyon//SRAM Racing) sul GPM di San Pantaleone. Seconda Kristen Faulkner (Team BikeExchange – Jayco) e terza Evita Muzic (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope).

13.14 E adesso prova ad allungare Alessia Vigilia (Top Girls Fassa Bortolo).

13.13 Riprese Brand e Faulkner.

13.13 40 km al traguardo!

13.13 Segnaliamo nel frattempo i ritiri di Maryna Ivaniuk (Servetto – Makhymo – Beltrami TSA) e Elizabeth Castano (Colombia Tierra de Atletas – GW – Shimano).

13.12 Il gruppo conta ora circa 30 atlete. 8” di vantaggio per Brand e Faulkner.

13.11 Niente da fare invece per le altre inseguitrici, ora riprese dal gruppo.

13.10 Kristen Faulkner (Team BikeExchange – Jayco) raggiungere Brand.

13.09 Si avvicinano a Brand alcune atlete. Il gruppo è a circa 10”.

13.07 L’olandese della Trek Segafredo sta volando nel tratto in discesa dopo lo scollinamento.

13.06 Attacca Lucinda Brand!

13.04 Si staccano alcune atlete.

13.04 1 km al quarto e penultimo passaggio sul GPM di San Pantaleone

13.00 50 km all’arrivo!

12.55 Parte Francesca Pisciali! L’azzurra del Team Mendelspeck ha guadagnato 13”.

12.52 Questa la nuova classifica dei GPM dopo tre passaggi sul San Pantaleone:

RNK. RIDER POINTS POINTS SCORED TODAY 1 ▲1 CHABBEY Elise SUI 30 18 2 ▼1 GARCÍA Mavi ESP 18 4 3 – VAN VLEUTEN Annemiek NED 11 – 4 ▲1 MUZIC Évita FRA 11 5 5 ▲7 LONGO BORGHINI Elisa ITA 11 10 6 ▼2 CAVALLI Marta ITA 10 –

12.49 Ora rientrano diverse atlete da dietro.

12.46 Sono rimaste in circa 70 nel gruppo di testa.

12.44 Il gruppo si è frazionato. Molte atlete hanno perso terreno.

12.43 Tripletta di Elise Chabbey (Canyon//SRAM Racing) sul San Pantaleone. Seconda posizione per Alena Amialiusik (Canyon//SRAM Racing) e terza per Elisa Longo Borghini (Trek – Segafredo).

12.39 1 km al GPM.

12.34 Si ritira dalla corsa la tedesca Franziska Brauße (Ceratizit-WNT Pro Cycling).

12.32 5 km al terzo passaggio sul San Pantaleone.

12.30 70 km all’arrivo!

12.25 Dopo 42 km il gruppo è ancora compatto.

12.23 Questa la classifica dei GPM aggiornata dopo il secondo passaggio sul San Pantaleone:

RNK. RIDER POINTS POINTS SCORED TODAY 1 ▲1 CHABBEY Elise SUI 24 12 2 ▼1 GARCÍA Mavi ESP 18 4 3 – VAN VLEUTEN Annemiek NED 11 – 4 ▲1 MUZIC Évita FRA 11 5 5 ▼1 CAVALLI Marta ITA 10 – 6 ▲6 LONGO BORGHINI Elisa ITA 7 6

12.18 È di 38,5 km/h la media dopo la prima ora di corsa.

12.16 Elise Chabbey (Canyon//SRAM Racing) è ancora prima sul GPM di San Pantaleone. Seconda Evita Muzic (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope) e terza Mavi Garcia (UAE Team ADQ).

12.14 1 km al GPM.

12.09 Si ricomincia a salire. In testa al gruppo ci sono la Liv Racing Xstra e la Jumbo – Visma.

12.06 Questa la top ten della classifica a punti dopo cinque tappe:

RNK. RIDER POINTS TEAM 1 BALSAMO Elisa ITA 50 Trek – Segafredo 2 VOS Marianne NED 37 Team Jumbo-Visma 3 KOOL Charlotte NED 34 Team DSM 4 KOPECKY Lotte BEL 21 Team SD Worx 5 VAN VLEUTEN Annemiek NED 20 Movistar Team 6 BAKER Georgia AUS 18 Team BikeExchange – Jayco 7 BARBIERI Rachele ITA 17 Liv Racing Xstra 8 FAULKNER Kristen USA 15 Team BikeExchange – Jayco 9 CONSONNI Chiara ITA 15 Valcar – Travel & Service 10 GARCÍA Mavi ESP 12 UAE Team ADQ

12.01 Tra 6 km si affronterà nuovamente il San Pantaleone.

11.56 Questa la nuova top 5 della classifica dei GMP dopo il primo passaggio sul San Pantaleone.

RNK. RIDER POINTS POINTS SCORED TODAY 1 ▲1 CHABBEY Elise SUI 18 6 2 ▼1 GARCÍA Mavi ESP 14 – 3 – VAN VLEUTEN Annemiek NED 11 – 4 – CAVALLI Marta ITA 10 – 5 – MUZIC Évita FRA 6 –

11.52 Sono stati percorsi 21 km. Gruppo ancora compatto.

11.47 Elise Chabbey (Canyon//SRAM Racing) passa per prima sul GPM di San Pantaleone. Seconda la danese Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope) e terza Silvia Persico (Valcar – Travel & Service).

11.42 In testa al gruppo c’è la Canyon Sram.

11.39 Mancano 4 km al primo passaggio sul GPM di San Pantaleone (terza categoria di 1,8 km al 5,6%). Ricordiamo che si affronterà questa salita per ben cinque volte in questa frazione.

11.36 Ancora gruppo compatto dopo 10 km.

11.32 Ricordiamo nel frattempo la top 10 della classifica generale dopo cinque tappe:

RNK. RIDER TEAM TIME 1 VAN VLEUTEN Annemiek NED Movistar Team 11:51:35 2 GARCÍA Mavi ESP UAE Team ADQ 0:25 3 CAVALLI Marta ITA FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 0:57 4 LONGO BORGHINI Elisa ITA Trek – Segafredo 5:00 5 LUDWIG Cecilie Uttrup DEN FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 5:13 6 SPRATT Amanda AUS Team BikeExchange – Jayco 5:14 7 CHABBEY Elise SUI Canyon//SRAM Racing 5:21 8 FISHER-BLACK Niamh AUS Team SD Worx 5:28 9 MUZIC Évita FRA FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 5:29 10 PERSICO Silvia ITA Valcar – Travel & Service 5:29

11.27 La frazione odierna è adatta per una fuga da lontano, ma attenzione anche alle big della classifica generale che molto probabilmente proveranno in qualche modo a guadagnare qualche secondo prezioso.

11.23 Dopo 3 km il gruppo è ancora compatto.

11.20 Non è partita quest’oggi l’olandese Riejanne Markus della Jumbo – Visma. Rimangono dunque 131 le atlete in gara.

11.17 COMINCIA UFFICIALMENTE LA SESTA TAPPA! BUON DIVERTIMENTO!

11.15 La tappa di oggi prevede un circuito da percorrere per ben cinque volte. All’interno di questo circuito sarà presente il San Pantaleone, GPM di terza categoria (1,8 km al 5,6%) che potrebbe mettere in difficoltà varie atlete. Finito il quinto giro (a -26 km) si uscirà dal circuito per dirigersi verso Bergamo, dove ci sarà un piccolo strappo davvero insidioso prima dell’arrivo in discesa.

11.10 Le atlete sono già da qualche minuto nel tratto di trasferimento.

11.07 Per quanto riguarda la classifica generale, invece, nessun problema per Annemiek Van Vleuten che ha tenuto senza fatica la maglia rosa.

11.05 Si ripartirà dalla grandissima vittoria in volata di Elisa Balsamo. La campionessa del mondo in carica si è imposta sul traguardo di Reggio Emilia grazie a una strepitosa volata e ha così conquistato la seconda affermazione in questo Giro d’Italia 2022.

11.00 Quest’oggi si prenderà il via da Sarnico e si arriverà, dopo 114.7 km, a Bergamo. La partenza ufficiale è prevista per le 11:15.

10.55 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta della sesta tappa del Giro d’Italia donne 2022!

