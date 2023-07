Canottaggio, Coppa del Mondo Lucerna 2022: l’Italia torna in acqua con una formazione sperimentale

Torna la Coppa del Mondo di canottaggio, con il terzo e ultimo appuntamento del 2022 nelle acque di Lucerna, in Svizzera, dall’8 al 10 luglio. Ultimo ‘riscaldamento’ in vista degli Europei che si terranno il mese prossimo a Monaco di Baviera, dall’11 al 14 agosto, e dei Mondiali che occuperanno la settimana dal 18 al 25 settembre.

Fra i più di 600 atleti che caratterizzeranno l’appuntamento svizzero ci sarà finalmente l’Italia, fino ad ora vistasi ‘a spizzichi e bocconi’ negli appuntamenti precedenti di Belgrado, in cui numerose positività al Covid bloccarono la spedizione azzurra, e a Poznan per scelta del direttore tecnico Francesco Cattaneo, per potersi concentrare al meglio verso Lucerna.

Fra le quattordici imbarcazioni iscritte alle competizioni, Cattaneo ha preferito mischiare un po’ le carte, anche in maniera sperimentale, per provare alcuni elementi che potrebbero rivelarsi utili nel prossimo futuro. Ci sono Valentina Rodini e Federica Cesarini, che rappresenteranno le favorite nel due di coppia pesi leggeri dopo l’oro olimpico di Tokyo.

Le sperimentazioni maggiori arrivano dal quattro senza: due equipaggi in acqua (il primo con Paolo Covini, Giovanni Codato, Davide Verità e Alessandro Bonamoneta, il secondo con Davide Comini, Emanuele Gaetani Liseo, Salvatore Mofrecola e Nunzio di Colandrea) senza nessuno dei medagliati in Giappone. Marco Di Costanzo, Matteo Lodo, Giuseppe Vicino e Matteo Castaldo sono difatti stati dirottati nell’otto con Jakobo Frigerio, Cesare Gabbia, Vincenzo Abbagnale e Leonardo Pietra Caprina con timoniere Enrico Aiello, mentre Stefano Oppo e Pietro Ruta, bronzo nel doppio pesi leggeri, saranno sì in gara ma con altri compagni, il primo con Niels Torre e il secondo con Gabriel Soares.

Nelle altre selezioni, il singolo femminile ci riproporrà la lotta fra la neozelandese Emma Twigg, l’austriaca Magdalena Lobnig e la campionessa mondiale 2018 Jeanine Gmelin. Sempre in casa Nuova Zelanda, Grace Prendergast e Kerri Williams-Gowler si ripropongono di dominare il due senza dopo l’oro olimpico, mentre nella gara maschile Giovanni Abagnale e Alfonso Scalzone proveranno ad imbastire un’offensiva in una gara caratterizzata dalla sfida tra la Gran Bretagna di Tom George ed Oliver Wynne-Griffith e la Nuova Zelanda di Tom Mackintosh e Matt MacDonald.

Foto: LaPresse