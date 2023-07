WTA Nottingham 2022, Camila Giorgi cede ad Harriet Dart negli ottavi di finale. Tre match-point sprecati dall’azzurra

Dovendo gestire i capricci del meteo, si è giunti a una conclusione della sfida tra Camila Giorgi (n.26 del mondo) e Harriet Dart (n.114 del ranking), match valido per gli ottavi di finale del WTA di Nottingham sull’erba britannica. Nella sfida interrotta ieri al termine del secondo set per l’arrivo della pioggia, con Giorgi vittoriosa della prima frazione 7-5 e la rivale della seconda 6-4, ci si giocava il tutto per tutto quest’oggi in unico parziale.

E’ stata Dart a prevalere al tie-break sul punteggio di 7-6 (3) in una frazione nella quale il servizio è stato un fondamentale che ha funzionato molto bene per entrambe (83% dei punti vinti da Dart e 91% dei quindici ottenuti da Giorgi con la prima in battuta), ma la marchigiana deve rammaricarsi per quanto è accaduto nel corso del decimo gioco.

La britannica, anche per un po’ di tensione, aveva mostrato il fianco e qualche errore di troppo era arrivato. Sotto 0-40 (tre match-point), Dart ha visto il baratro a un passo. Camila, però, non ha sfruttato l’occasione e soprattutto vanificato la terza chance con una risposta non centrata a una seconda in battuta piuttosto lenta della rivale. Questo ha dato coraggio alla padrona di casa che ha giocato un tie-break molto convincente, mentre Camila ha commesso troppi errori. Leggendo le statistiche si nota una percentuale di scarsa efficienza in risposta dell’italiana (28%), rispetto alla seconda di servizio dell’avversaria, tra i fattori discriminanti in negativo della sua partita.

Sarà dunque Dart a continuare l’avventura nei quarti in questo torneo, affrontando l’americana Alison Riske (n.40 WTA) a segno per 6-4 7-5 contro la francese Caroline Garcia (n.75 del mondo).

Foto: LiveMedia/DPPI/Rob Prange