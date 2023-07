Tennis, svolta epocale: l’ATP permette il coaching ‘in prova’ dal post Wimbledon

Una svolta epocale per il mondo del tennis. O almeno, un tentativo di svolta. Negli ultimi tempi uno degli spunti di discussione di questo sport riguardava il cosiddetto ‘coaching’, cioè quando partono delle discussioni tra il giocatore in campo ed il proprio allenatore riguardante la strategia da tenere in campo. Una pratica sempre più estesa, nonostante i vari warning dati dal giudice di sedia. Ma ora l’ATP prova a regolarizzare il tutto, rendendola legale.

Almeno per il 2022: secondo una nota ufficiale da parte della massima organizzazione tennistica al mondo, il coaching verrà testato in questa seconda parte di stagione, subito dopo il termine di Wimbledon. Ma rispetto agli esperimenti che si erano visti in passato, come ad esempio in WTA quando l’allenatore poteva raggiungere la sua assistita, o le ‘cuffiette’ viste alle NextGen Finals, gli allenatori dovranno rimanere nei loro posti designati.

Solo chi avrà assegnato questo posto potrà dunque interagire con il proprio giocatore, a queste condizioni:

Gli allenatori devono sedere nei posti designati per gli allenatori del torneo

Il coaching (verbale e non verbale) è consentito solo se non interrompe il gioco o crea intralcio all’avversario

o crea intralcio all’avversario Il coaching verbale è consentito solo quando il giocatore si trova alla stessa estremità del campo

Il coaching non verbale (segnali con la mano) è consentito in qualsiasi momento

Il coaching verbale può consistere in poche parole e/o brevi frasi (non sono consentite conversazioni)

(non sono consentite conversazioni) Gli allenatori non possono parlare con il proprio giocatore quando il giocatore lascia il campo per qualsiasi motivo

Le sanzioni e le multe continueranno ad applicarsi per abuso o uso improprio delle condizioni di coaching di cui sopra

I primi tornei in cui dovrebbe essere introdotta la novità saranno gli ATP 250 di Newport e Bastad, subito dopo lo Slam dell’All England Club. Ricordiamo che nel circuito WTA il coaching è una pratica permessa dall’inizio del 2020.

Foto: LaPresse