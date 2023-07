Skateboard, caos impianti per i Mondiali a Roma: trasferimento da Ostia a Colle Oppio. Botta e risposta politico: “È abusivo”

Caos impianti per i Mondiali 2022 di skateboard (specialità street). L’evento, che andrà in scena dal 26 giugno al 3 luglio, si è dovuto spostare dallo skatepark di Ostia alla struttura di Colle Oppio (sempre in provincia di Roma). Ne è nata una querelle politica, come ha ricostruito Il Tempo sul numero in edicola oggi.

A sollevare la questione è stata Monica Picca, capogruppo della Lega in X Municipio, insieme a Simonetta Matone, capogruppo in Campidoglio: “La Federazione Sport Rotellistici ha fatto sapere che lo skatepark non è adatto a ospitare manifestazioni di un certo livello perché mancano le infrastrutture. Attraverso un accesso agli atti, segnalammo che la nuova struttura era abusiva perché costruita su un terreno non di proprietà del Comune di Roma ma del demanio pubblico“.

Dario Nanni, consigliere della Lista Civica Calenda e vice-presidente della commissione sport in Campidoglio, ha attaccato l’ex sindaco: “L’amministrazione Raggi ha generato delusione e impedito agli appassionati di cimentarsi nell’attività sportiva. A dicembre avevo sollevato l’obizione all’impianto di Ostia chiedendo maggiore trasparenza“.

Non si è fatta attendere la risposta di Paolo Ferrara, consigliere capitolino del M5S: “Lo skatepark è una struttura perfettamente regolare. Mi meraviglio che, dopo due anni dalla prima inutile denuncia, ancora si getti fatto su un luogo di sport e socializzazione. Lo skatepark non si può usare per i Mondiali perché gli atleti competeranno nella specialità Street, una competizione che prevede un impianto con caratteristiche differenti“.

Foto: Lapresse