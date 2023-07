Pentathlon, Coppa del Mondo Ankara 2022: Giorgio Malan sale sul podio in Turchia!

L’Italia nella quarta tappa di Coppa del Mondo 2022 di pentathlon moderno centra il podio nella finale maschile, disputata oggi, sabato 11 giugno, grazie a Giorgio Malan (Fiamme Azzurre), che chiude al terzo posto, mentre Giuseppe Mattia Parisi (Carabinieri) si classifica nono. La prova odierna si risolve in volata: a primeggiare, sotto la pioggia battente, è il campione olimpico, il britannico Joseph Chong, primo con 1503 punti, davanti all’ungherese Csaba Bohm, secondo a quota 1502, mentre completa il podio Giorgio Malan, terzo con 1501. Nono posto per l’altro azzurro in gara, Giuseppe Mattia Parisi, a quota 1471.

Queste le emozioni di Giorgio Malan affidate al sito federale: “Sono molto contento. Un risultato davvero inaspettato, visto che arrivavo da mesi difficili. Tanti problemi uno dietro l’altro che mi hanno un po’ soffocato e non mi hanno permesso di allenarmi con continuità. Sono arrivato qui senza aspettative, visto che effettivamente non ho la mia forma fisica solita. Probabilmente proprio questa tranquillità mi ha permesso di fare un’ottima scherma, che mi ha consentito di stare nella prima parte della classifica e giocarmi bene le mie carte. Sono arrivato terzo in volata, ma vista la forma sono molto contento. Per il primo posto ci sarà tempo in futuro“.

Di poche parole Giuseppe Mattia Parisi: “Sono contento di aver confermato un posto nella top 10 mondiale. Adesso puntiamo alle Finali di Coppa del Mondo“. Così invece il direttore tecnico Andrea Valentini: “Quarta tappa di Coppa del Mondo e quarto podio, un dato che parla da solo. Giorgio, nonostante fosse al rientro dopo un doppio infortunio e fosse fuori condizione, ha dimostrato di essere un guerriero di razza. La sua è stata una prestazione veramente importante. Non posso poi che essere entusiasta anche dei noni posti di Francesca e Mattia, che si confermano nelle zone alte. Ora subito concentrati sulle Finali di Coppa del Mondo“.

Domani, domenica 12 giugno, sarà la volta della staffetta mista con Alessandra Frezza (Aeronautica) e Roberto Micheli (Fiamme Oro). Dopo la conclusione della quarta tappa, Ankara sarà anche la sede delle Finali di Coppa del Mondo 2022, in programma dal 22 al 26 giugno, per le quali erano già matematicamente qualificati per l’Italia, prima delle finali odierne, Elena Micheli (Carabinieri) e Matteo Cicinelli (Carabinieri).

Foto: UIPM World Pentathlon / Filip Komorous