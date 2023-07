Nuoto, Benedetta Pilato non brilla ma centra le semifinali dei 100 rana: “Nel finale ero un po’ stanca e mi sono scomposta”

Benedetta Pilato e Arianna Castiglioni passano il taglio e si qualificano alle semifinali mondiali dei 100 rana. Nell’impianto della capitale ungherese Budapest in cui ha fatto segnare il record del mondo sui 50, Pilato non si esalta ma centra in pieno l’obiettivo della vigilia.

Più che discreto il passaggio della pugliese, apparsa meno pimpante nella vasca di ritorno: la terza posizione in 1’06”68 (ottavo crono finale) va più che bene. Stasera le azzurre scenderanno in acqua per ambire ad un atto conclusivo che sembra alla portata.

Queste le dichiarazioni di Benedetta Pilato ai microfoni di Rai Sport: “Nell’ultima parte di gara ero un po’ stanca e mi sono scomposta un po’. Vediamo come va oggi pomeriggio, alla fine le sensazioni erano buone anche durante il riscaldamento”.

“Mi sento a casa qui. Non dico di essere tranquilla, un po’ di ansia c’è sempre, ma sono abbastanza calma. Non si può dire quello che vorrei fare, ma sabato prossimo c’è il 50 rana… Spero di gareggiare nella ‘mia’ corsia. Siamo un bel gruppo, forse più delle altre volte, siamo uniti e ci vogliamo bene”.

