LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 75-68, Finale basket 2022 in DIRETTA: gara-2 è bolognese, serie in parità

La serie ora si sposta al Forum, con gara-3 in programma domenica alle 20.30.

A Milano non sono bastati i 16 punti di Devon Hall e i 15 di Shavon Shields.

Tornike Shengelia è l’assoluto MVP della partita con 22 punti. Doppia doppia per Jaiteh, con 10 punti e 10 rimbalzi. Importantissimo il contributo dalla panchina di Alessandro Pajola.

FINISCE QUI! La Virtus Bologna vince gara-2 e trova il pareggio nella serie.

75-68 Hall segna altri due punti.

75-66 Dentro due liberi di Weems. 50 secondi alla fine. Messina mette dentro la panchina e quindi Milano riconosce la vittoria alla Virtus.

Rodriguez sbaglia la tripla e arriva il fallo di Shields. La Virtus si avvicina all’1-1 nella serie.

73-66 Super canestro di Shengelia

71-66 Tripla di Rodriguez per dare ancora speranza a Milano

71-63 Shengelia segna in contropiede e forse fa calare il sipario su gara-2.

Infrazione di 24 secondi della Virtus.

69-63 Due liberi di Hall.

69-61 Un libero per Jaiteh.

68-61 Taglio di Pajola che trova due punti pesantissimi per la Virtus.

Pesante 0/2 di Hines dalla lunetta.

Timeout per Messina. Tre minuti alla fine della partita.

66-61 Jaiteh segna in post.

64-61 Canestro dall’angolo di Datome.

64-59 Due liberi di Jaiteh. Quattro minuti alla fine.

E’ già rientrato Hines e si rivede anche Teodosic in questo palpitante finale.

Si è fatto male Kyle Hines alla spalla sinistra e l’americano esce dal campo.

62-59 Un solo libero per Pajola.

61-59 Tripla dall’angolo di Shields.

61-56 Splendido arresto e tiro di Belinelli.

59-56 Schiacciata di Melli su un grande assist di Hines.

59-54 Due liberi per Pajola.

Fallo antisportivo fischiato a Shields per una gomitata a Pajola.

57-54 Due liberi di Alibegovic ad aprire il quarto.

Due minuti con una serie di brutti attacchi.

FINISCE IL TERZO QUARTO! Si entra negli ultimi dieci minuti con la Virtus avanti di un punto. Bologna trascinata dai 18 punti di Shengelia, mentre Milano replica con i 12 di Hall.

55-54 Tripla di Hall.

55-51 Due liberi di Alibegovic.

53-51 Tap in al volo di Melli. Un minuto alla fine del terzo quarto.

53-49 Due liberi di un positivo Biligha.

53-47 Un solo libero per Melli.

53-46 Hackett segna in penetrazione. Tre minuti a fine terzo quarto.

51-46 Weems trova due punti in post.

49-46 Dentro anche il libero supplementare di Hall.

49-45 Hall segna con il fallo di Weems.

49-43 Super canestro di uno scatenato Shengelia.

47-43 Tripla di Shields che interrompe il parziale di Bologna.

47-40 Shengelia si sblocca da tre punti con il canestro del +7 della Virtus.

44-40 Shengelia segna con il sottomano in campo aperto. Messina chiama timeout.

42-40 Jaiteh prende il rimbalzo sull’errore di Shengelia e segna.

Serie di errori dai due attacchi.

40-40 Shengelia raggiunge la doppia cifra di punti (11).

38-40 Arresto e tiro di Rodriguez.

RICOMINCIA LA PARTITA!

FINISCE IL SECONDO QUARTO! Si va negli spogliatoi in parità. Nove punti per Shengelia, ma con 0/3 dall’arco e 1/5 in lunetta ed otto punti per Belinelli da una parte, dall’altra invece nove punti per Shields e Datome.

38-38 Super tripla in transizione di Teodosic. 38 secondi alla fine.

35-38 Dopo cinque errori Shengelia segna un libero.

34-38 Fantastico canestro dall’angolo di Datome, che segna sulla difesa di Pajola.

Doppio tecnico a Rodriguez e Jaiteh, che si erano scontrati verbalmente.

Si scatena un parapiglia in campo con la lite tra Pajola e Rodriguez.

34-36 Altri due punti di Shengelia al tabellone.

32-36 Due punti in mischia di Datome.

32-34 Grande azione di Milano chiusa dall’appoggio al tabellone di Biligha.

32-32 Shengelia segna in penetrazione.

30-32 Datome si butta indietro e trova due punti.

30-30 Un solo libero per Hackett.

29-30 Un libero per Ricci.

29-29 Rodriguez alza la parabola e pareggia. Cinque minuti all’intervallo.

29-27 Datome segna il libero del tecnico.

Fallo tecnico fischiato alla panchina della Virtus.

29-26 La classica tripla di Belinelli uscendo dai blocchi.

26-26 Due liberi di Belinelli.

24-26 Tripla di Grant importantissima per Milano.

24-23 Tripla di Belinelli. 7-0 per la Virtus in apertura di secondo quarto.

21-23 Ottimo avvio di quarto di Bologna con due punti anche di Sampson.

19-23 Due punti in post di Shengelia contro Melli.

FINISCE IL PRIMO QUARTO! Milano è avanti alla prima sirena di sei punti. Ottimo inizio milanese, poi la reazione della Virtus, ma il finale premia ancora l’Olimpia.

17-23 Mannion si rifà subito e trova il canestro sulla sirena.

15-23 Dentro il libero supplementare di Hall.

15-22 Hall attacca subito Mannion e segna con il fallo dell’italiano.

Pazzesco 0/4 dalla lunetta di Shengelia.

Entra per la prima volta nella serie anche Nico Mannion.

15-20 Questa volta 1/2 di Hall.

15-19 Due liberi di Hall.

15-17 Tripla di Weems. Due minuti alla fine del quarto.

12-17 Due liberi di Shields.

Hackett è tornato in panchina e sta correndo fuori dal campo per testare la sua gamba destra.

Pajola sbaglia poi il libero supplementare.

12-15 Clamoroso canestro in penetrazione di Pajola con il fallo di Baldasso.

10-15 Shields trova due punti in penetrazione.

10-13 Primi due punti nelle finali per Weems. Parziale di 6-0 per la Virtus.

8-13 Altri due punti di Jaiteh dopo il rimbalzo in attacco. Quattro minuti alla fine del primo quarto.

6-13 Jaiteh strappa il rimbalzo e segna due punti facili al tabellone.

Problemi per Daniel Hackett, che ha accusato un duro colpo contro Bentil. Il giocatore è stato accompagnato con tanta fatica negli spogliatoi.

Stoppata di Shields su Teodosic e poi Shengelia replica su Datome.

4-13 Tripla di Rodriguez e Milano prova ad allungare.

Pazzesco Biligha che recupera un’altra palla.

4-10 Un solo libero per Bentil.

Timeout per Bologna. Ottimo l’impatto di Biligha con un rimbalzo offensivo ed una palla recuperata.

4-9 Milano ruba palla e Shields segna in solitaria con la schiacciata.

4-7 Primi due per Gigi Datome.

4-5 Shengelia trova due punti con la schiacciata.

Intanto pesantissimo secondo fallo di Hines dopo appena tre minuti. Esordi di Biligha nelle finali.

2-5 Bella azione di Milano e Bentil segna facile al ferro.

2-3 Tripla di Shields che sblocca Milano.

2-0 I primi due punti della partita sono di Hackett con la penetrazione al ferro.

Errori da tre punti di Shengelia e Bentil.

Palla persa da Rodriguez, che aveva provato il solito pick&roll con Hines.

Palla a due vinta da Bologna e primo tiro di Shengelia che non tocca nemmeno il ferro.

21.00: SI COMINCIA!

20.58: Ecco i quintetti titolari

Bologna: Hackett, Teodosic, Weems, Shengelia, Jaiteh

Milano: Rodriguez, Shields, Datome, Bentil, Hines

20.55: Risuona l’inno d’Italia.

20.51: E’ il momento della presentazione delle due squadre. Manca davvero poco all’inizio di gara-2

20.48: Tra le fila delle Virtus il migliore è stato Milos Teodosic, unico a trovare con una certa continuità la via del canestro. Un buon impatto lo ha avuto anche Sampson dalla panchina. Serata difficile al tiro per Shengelia ed Hackett, addirittura zero punti per Weems.

20.45: Per l’Olimpia i migliori sono stati Shavon Shields e Kyle Hines, il primo top scorer del match ed il secondo con la doppia doppia. Importantissimi, però, anche Gigi Datome, unico a segnare da tre punti per Milano, e Nicolò Melli, fondamentale a rimbalzo.

20.43: Gara-1 è stata molto intensa, non ha sicuramente vinto lo spettacolo, ma le due squadre si sono date grande battaglia sul piano fisico. Ha vinto Milano, che ha sfruttato l’allungo nel terzo quarto e una maggiore lucidità nel finale di partita.

20.40: Dall’altra parte c’è una Virtus che è quasi con le spalle al muro. Bologna non può assolutamente permettersi di andare sotto 2-0 per non trovarsi obbligata ad una clamorosa rimonta.

20.35: E’ una partita che può davvero essere decisiva nella serie soprattutto in caso di successo di Milano, che tornerebbe al Forum sul 2-0 e con un doppio vantaggio che potrebbe avvicinarla molto allo Scudetto.

20.30: Seguite con noi la diretta della gara-2 tra Virtus Bologna ed Olimpia Milano.

La cronaca di gara-1

Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Virtus Segafredo Bologna – AX Armani Exchange Milano, gara-2 della Finale Scudetto 2022. Secondo capitolo della sfida che vale il Tricolore e si riparte dalla vittoria di Milano in gara-1.

La squadra di Ettore Messina ha ribaltato il fattore campo, fermando la striscia di imbattibilità casalinga della Virtus Bologna al termine di una partita molto tesa e dal basso punteggio (66-62). Una Milano trascinata da un eccellente Shavon Shields e da una strepitosa prestazione dei proprio lunghi (Hines e Melli su tutti), che hanno dominato sotto i tabelloni in entrambe le metà del campo.

Una Virtus che si trova quasi con le spalle al muro ed obbligata immediatamente a rispondere alla vittoria di Milano. Le V nere non possono sbagliare nuovamente davanti al proprio pubblico, ma la squadra di Scariolo dovrà migliorare molto rispetto alla prima partita, dove ha regnato grande nervosismo e poca precisione.

La palla a due di Virtus Segafredo Bologna – AX Armani Exchange Milano, gara-2 della Finale Scudetto 2022, è in programma alle ore 21.00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

