LIVE Sonego-Struff 7-6 7-6, ATP Stoccarda 2022 in DIRETTA: in due tie-break il torinese prenota il derby ai quarti con Berrettini!

Due numeri per dire tutto: 80% di prime in campo, 86% di punti vinti con la prima per Sonego.

Le parole di Sonego: “E’ stata dura ripartire dopo l’interruzione di ieri, con la stessa tensione. Sono molto felice, ero molto concentrato oggi. Pochi punti sono stati determinanti nel tie-break. Ogni giorno le condizioni cambiano, è complicato adattare il proprio tennis. Sono fortunato a giocare qui, mi piace, sono molto felice. Come incordo la racchetta a 19 kg? Mi aiuta in queste condizioni. Matteo per me è un fratello, è sempre difficile giocare con un amico. Vedremo domani”.

E VINCE LORENZO SONEGO, SARA’ DERBY CON BERRETTINI! Lunga l’ultima risposta di Struff, 7-6(2) 7-6(4) a favore del torinese il punteggio finale dopo un’ora e 47 minuti!

6-4 DUE MATCH POINT SONEGO: ottima prima al corpo che funziona!

5-4 Sonego, quinto doppio fallo di Struff. L’azzurro ha due servizi per chiudere.

4-4 Ace a 212 km/h di Struff.

4-3 Sonego, non passa la rete il lungolinea di Struff.

3-3 Fallisce il rovescio lungolinea a campo aperto Sonego, si gira.

3-2 Sonego, corta la risposta del torinese nel tentativo di girarsi sul dritto, la palla è facile preda del dritto di Struff. Ora due servizi per l’azzurro.

3-1 Sonego, primo punto del tie-break di Struff con l’ace.

3-0 Sonego, ottima prima vincente del torinese.

2-0 Sonego, in rete il dritto in avanzamento di Struff.

1-0 Sonego, quarto doppio fallo di Struff.

6-6 E con l’ottavo ace Sonego prenota il tie-break.

40-0 Prima esterna di Sonego che trova il punto.

30-0 Prima al corpo di Sonego, Struff non fa in tempo a togliersi.

15-0 Prima esterna vincente di Sonego.

5-6 Struff, buona prima: si garantisce il secondo tie-break, perlomeno, ma Sonego deve raggiungerlo.

40-30 Non trova il passante di rovescio Sonego sulla volée non conclusiva di Struff.

30-30 Doppio fallo di Struff causato da un fallo di piede.

30-15 Gran volée di Struff, giocata dai piedi, poi il duello a rete lo vince il tedesco.

15-15 Stavolta sbaglia il serve&volley Struff, Sonego ha il tempo per piazzarsi al centro e giocare il passante di rovescio.

15-0 Scambio di “media” lunghezza che si chiude con l’errore di Sonego.

5-5 Struff sbaglia il dritto nel tentativo di sfruttare un’altra risposta profonda.

40-30 Sonego aggredisce fin da subito Struff prendendo poi il punto a rete.

30-30 Struff aggredisce Sonego sulla seconda, rovescio profondo e poi dritto angolato che non ritorna indietro.

30-15 Buona prima per Sonego.

15-15 Buon rovescio profondo di Struff che Sonego non riesce a rimandare sopra il nastro.

15-0 Se ne va la risposta di Struff.

4-5 Struff, servizio e volée non perfetto come schema, ma il lob di Sonego è lungo.

40-15 Resta in campo la risposta di rovescio di Sonego, Struff non fa in tempo a organizzarsi.

40-0 Esce la risposta di Sonego.

30-0 Servizio e volée di dritto di Struff.

15-0 Prima esterna vincente di Struff.

4-4 Se ne va la risposta di Struff, passa il brivido corso da Sonego.

Vantaggio Sonego, prima centrale vincente che aiuta notevolmente il torinese.

40-40 Struff chiama a rete Sonego, poi lo passa con il dritto. Game che improvvisamente si complica.

40-30 Gran risposta di rovescio vicino all’incrocio delle righe di Struff, Sonego non riesce a controllarla.

40-15 Lungo il dritto dopo il servizio di Sonego.

40-0 Prima profonda vincente di Sonego.

30-0 Comodo servizio e dritto di Sonego.

15-0 Prima esterna di Sonego che Struff non fa tornare indietro.

13:05 Ed ecco che si ricomincia! Servizio Sonego.

13:03 Ultimi servizi e poi si riprenderà.

13:00 I due giocatori sono già entrati in campo per effettuare il riscaldamento.

12:58 Non sarà questo l’unico incontro italiano di giornata, perché anche Camila Giorgi, benché a Nottingham, deve riprendere il confronto interrotto per pioggia (e poi mancanza di tempo utile per finire con la luce) sul 7-5 4-6 con la britannica Harriet Dart.

12:55 Il vincente del confronto sarà il prossimo avversario di Matteo Berrettini, che ieri si è imposto sul moldavo Radu Albot per 6-2 4-6 6-3.

12:52 Ricordiamo che si riparte dal punteggio di 7-6(2) 3-4, con il primo set vinto dal torinese, il quale si troverà al servizio alla ripresa. Giornata, quella odierna, che non dovrebbe prevedere pioggia.

12:49 Otte, con due tie-break (8-6 e 7-4), ha messo fuori Shapovalov, togliendo dunque dal torneo un sicuro protagonista nonché semifinalista un anno fa a Wimbledon. Tra poco, dunque, la ripresa per Lorenzo Sonego e Jan-Lennard Struff.

12:01 Oscar Otte ha vinto al tie-break per 8-6 il primo set su Denis Shapovalov: il tedesco rischia di fare la sorpresa al canadese. Dopo di loro ci saranno Sonego e Struff nella prosecuzione.

17.40 Il nostro live termina qui, appuntamento a domani per la prosecuzione dell’incontro.

17.39 Il match è stato definitivamente sospeso e rinviato a domani. Sarà il secondo incontro sul Centrale a partire dalle ore 11.00.

17:28 Situazione invariata a Stoccarda.

17:10 Purtroppo continua a piovere a Stoccarda, vi aggiorneremo circa ogni 15 minuti per eventuali novità.

16:53 La nostra DIRETTA LIVE si interrompe momentaneamente cui, riprenderà nel momento in cui la pioggia smetterà di cadere.

16:52 Purtroppo le previsioni non sono delle migliori, bisogna aspettare per capire se si potrà continuare questo pomeriggio.

16:50 Purtroppo è arrivata la pioggia prevista, match sospeso.

3-4 Non passa la risposta di dritto.

15-40 Risposta di rovescio vincente di Sonego.

0-40 Lungo il lob di Sonego.

0-30 Prima ad uscire.

0-15 Back profondo di Struff.

3-3 Difende bene la rete l’azzurro!

40-15 Ottima prima al corpo.

30-15 Gran dritto in controbalzo di Sonego, poi il rovescio di Struff muore in rete.

15-15 Ottima demi volèe del tedesco.

15-0 Lunga la risposta di Struff.

2-3 Lorenzo stecca la risposta di dritto.

0-40 Rovescio incrociato stupendo di Struff.

0-30 Lungo il dritto di Sonego.

0-15 Serve & volley di Struff.

2-2 Risolve tutto con la prima Sonego.

40-30 Ancora un doppio fallo per Lorenzo.

40-15 Va fuorigiri con il dritto Struff.

30-15 Primo doppio fallo della partita per l’azzurro.

30-0 Ottima prima ad uscire.

15-0 Ace di Sonego!

1-2 Struff chiude il game con uno smash.

30-40 Seconda pazzesca di Struff.

30-30 Prima profonda.

30-15 Struff sbaglia un rovescio non troppo complesso.

15-15 Volèe vincente del tedesco

15-0 In corridoio il dritto di Struff.

1-1 Per fortuna sbaglia anche di dritto Struff, game pericoloso.

AD-40 Si ferma sul nastro la risposta di Struff.

40-40 Risposta di dritto fulminante di Struff.

40-30 MAMMA MIA! Volèe meravigliosa di Sonego in allungo!

30-30 Colpo profondissimo di Struff, attenzione.

30-15 Non passa il dritto in controbalzo di Sonego.

30-0 Scappa il rovescio lungolinea del tedesco.

15-0 Prima ad uscire e dritto lungolinea di Lorenzo.

0-1 Si salva con il servizio il tedesco.

40-AD Ace al centro di Struff.

40-40 Comanda il punto questa volta il tedesco.

40-30 Scappa la volèe di Struff, break-point per l’azzurro!

30-15 Attenzione, due punti consecutivi per Sonego.

0-15 Si riparte con una prima vincente del tedesco.

7-2 IL PRIMO SET E’ DI LORENZO SONEGO!

6-2 Set-point!

5-2 Ancora un mini-break per Lorenzo!

4-2 Struff prova a rimanere incollato

4-1 Regalo del tedesco, che tira lo smash direttamente in rete!

3-1 Gran prima ad uscire di Sonego.

2-1 Smash vincente di Struff. Un mini-break di vantaggio per l’azzurro.

2-0 Doppio fallo del tedesco!

1-0 Struff perde il controllo del rovescio.

6-6 Si va al tie-break!

0-40 Volèe miracolosa del tedesco.

0-30 Ancora una buona prima di Struff.

0-15 Non passa la risposta bloccata di Sonego.

6-5 Con il quinto ace della partita Sonego si assicura almeno il tie-break!

40-0 Sonego viene a prendersi il punto a rete con grande coraggio!

30-0 Lunga la risposta di rovescio di Struff.

15-0 Prima e dritto in contropiede di Sonego.

5-5 Rovescio incrociato imprendibile.

15-40 Servizio e dritto.

15-30 Si ferma sul nastro il dritto di Sonego.

15-15 Seconda profonda, non riesce ad impattare bene Sonego.

15-0 In rete il rovescio di Struff.

5-4 Prima e smorzata perfetta! Struff servirà per rimanere nel set.

40-15 Sonego vince il primo scambio lungo della partita!

30-15 Quarto ace per l’azzurro.

15-15 Per fortuna il rovescio di Struff esce di un soffio.

0-15 Gran passante di Struff.

4-4 Non passa la risposta di Sonego.

15-40 Ace ad uscire.

15-30 Risposta profonda e dritto ad incrociare vincente per Sonego.

0-30 Smash vincente di Struff.

0-15 Prima ad uscire di Struff.

4-3 Risolve tutto con la prima di servizio l’azzurro.

40-30 Gran risposta del tedesco.

40-15 Risposta profonda di Struff, stecca di dritto Sonego.

40-0 Servizio e dritto ad incrociare.

30-0 Questa volta la risposta muore in rete.

15-0 Stecca la risposta di dritto Struff.

3-3 Prima vincente di Struff.

0-40 Il dritto di Sonego finisce direttamente in corridoio.

0-30 Comanda bene lo scambio Struff.

0-15 Non riesce la difesa di dritto a Sonego.

3-2 Dritto in rete di Struff, Sonego tiene il servizio senza regalare punti.

40-0 Smorzata meravigliosa di Sonego.

30-0 Ancora una risposta non tenuta da Struff.

15-0 Scappa la risposta di Struff.

2-2 Ace al centro.

30-40 Ancora un ottima battuta del tedesco.

30-30 Prima vincente di Struff.

30-15 Lob meraviglioso di Sonego.

15-15 Dritto fulminante di Struff, Sonego avrebbe potuto fare di più in risposta.

15-0 Doppio fallo di Struff.

2-1 Prima e dritto lungoline, bene così!

40-30 Terzo ace di Sonego.

30-30 Struff si difende bene a rete, attenzione.

30-15 Risposta profonda di Struff, Sonego non riesce ad organizzare il gioco.

30-0 In rete la risposta di Struff.

15-0 Sonego risponde con una bella prima.

1-1 Prima pesante al centro, tiene il servizio il tedesco.

30-40 Vincente questa volta il Serve & volley.

30-30 Va fuori giri con il rovescio Struff.

15-30 Prima ad uscire e volée alta del tedesco.

15-15 Non va il Serve & volley di Struff.

0-15 Scappa il dritto di Sonego.

1-0 Ancora un ottima prima di Sonego, il primo game è dell’azzurro!

40-30 Servizio e dritto.

30-30 Volèe non perfetta di Sonego, buono il passante di Struff.

30-15 Gran ace al centro!

15-15 Buona risposta di Struff, lento in uscita dal servizio Lorenzo.

15-0 Subito una prima vincente per l’azzurro.

15:28 Si inizia con Sonego al servizio.

15:27 Gli atleti hanno appena concluso la fase di riscaldamento ufficiale, è tutto pronto!

15:24 Il primo turno è invece stato decisamente più complesso per Struff, il tedesco ha infatti superato Giron solo al terzo set (7-5 5-7 7-6 (8) ).

15:21 In caso di successo sarebbe derby, vista la vittoria di Matteo Berrettini contro il moldavo Radu Albot per 6-2 4-6 6-3.

15:18 Sull’erba tedesca il piemontese va a caccia dei quarti dopo aver vinto in maniera abbastanza convincente il primo incontro con il francese Benoit Paire.

15:15 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per gli ottavi di finale dell’ATP di Stoccarda tra Lorenzo Sonego e Jan-Lennard Struff.

Sonego, reduce da un periodo molto negativo, al Roland Garros ha mostrato segnali di ripresa e la sconfitta in cinque set contro colui che sarebbe stato il finalista a Parigi, Casper Ruud, certifica un rendimento in crescendo. Contro Paire, specialmente nel secondo set, si sono viste buone cose nella combinazione servizio-dritto, termometro della situazione nel gioco del piemontese

Struff, invece, ha dovuto soffrire non poco per battere nel primo turno Marcus Marcos Giron. Il padrone di casa l’ha spuntata per 7-5 5-7 7-6 (8) in una partita molto lottata e nella quale la battuta nella fase decisiva ha dato una grande mano. Il tedesco è un giocatore molto potente e se dovesse trovare continuità con la battuta e il dritto potrebbe essere pericoloso.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match valido per gli ottavi di finale dell’ATP di Stoccarda tra Lorenzo Sonego e Jan-Lennard Struff: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La sfida sarà la quarta sul Center Court (inizio programma dalle 11.00). Buon divertimento!

