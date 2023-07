LIVE Giro del Delfinato 2022, cronometro in DIRETTA: Filippo Ganna batte Van Aert per 2″! Cattaneo 2° in classifica, Caruso 6°!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

16.48 La nostra DIRETTA LIVE finisce qui. È stato un piacere raccontarvi l’ennesima grande impresa del nostro fenomeno Filippo Ganna! Appuntamento a domani per la quinta tappa del Giro del Delfinato!

16.46 Ecco la top10 della classifica generale la quarta frazione:

1 VAN AERT Wout Jumbo-Visma 13:26:06

2 CATTANEO Mattia Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:53

3 ROGLIČ Primož Jumbo-Visma 0:56

4 VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 1:26

5 HAYTER Ethan INEOS Grenadiers 1:26

6 CARUSO Damiano Bahrain – Victorious 1:39

7 GEOGHEGAN HART Tao INEOS Grenadiers 1:45

8 AYUSO Juan UAE Team Emirates 1:48

9 JORGENSON Matteo Movistar Team 1:50

10 O’CONNOR Ben AG2R Citroën Team 2:00

16.43 Con la prova di oggi Mattia Cattaneo sale al secondo posto nella generale! 53” di ritardo per l’azzurro che si inserisce nel terzetto Jumbo-Visma formato da Van Aert, Roglic e Vingegaard.

16.42 Ovviamente Wout Van Aert manterrà la Maglia Gialla domani, aumentando il suo vantaggio su tutti i rivali. Una vittoria, due secondi posti ed un sesto posto per il belga in queste prime quattro tappe.

16.41 Questa la top10 definitiva al traguardo, con tre azzurri protagonisti:

1 GANNA Filippo 35.32,58 53.850

2 VAN AERT Wout 35.34,88 53.792

3 HAYTER Ethan 35.49,59 53.424

4 CATTANEO Mattia 36.11,82 52.877

5 ROGLIČ Primož 36.14,13 52.821

6 DURBRIDGE Luke 36.25,94 52.536

7 VINGEGAARD Jonas 36.44,28 52.099

8 CARUSO Damiano 36.57,98 51.777

9 GEOGHEGAN HART Tao 37.03,54 51.647

10 AYUSO Juan 37.06,58 51.577

16.39 Quarto successo in stagione per il meraviglioso Filippo Ganna, che continua ad onorare nel migliore dei modi la sua maglia iridata!

16.37 Solo 2″ di distanza tra i due, ma si ripete il risultato dell’ultimo Mondiale, con l’azzurro davanti al belga!

16.36 VAN AERT NON CE LA FA! FILIPPO GANNA VINCEEEEEE!!!

16.35 ULTIMO KM!

16.34 L’impressione è che Van Aert possa aver riguadagnato qualcosina, i due potrebbero essere vicinissimi al traguardo!

16.33 3 km al traguardo per Van Aert! Tra poco sapremo chi vincerà la quarta frazione del Giro del Delfinato!

16.32 Van Aert ora ha nel mirino Gaudu e Lafay che lo precedono. Potrebbe andare a prendere i due francesi prima del traguardo.

16.30 Buon finale per Jorgenson che entra nella top10 provvisoria con il tempo di 37.08,410.

16.29 Arriva anche qualche goccia di pioggia a disturbare il finale per il belga.

16.28 Roglic ha guadagnato 30” sul compagno Vingegaard, 43” su Caruso, 52″ su Ayuso e 1’11” su Mas.

16.26 Altissimo invece il tempo di David Gaudu, che al secondo intermedio ha già 1’33” di ritardo.

16.24 PERDE TANTISSIMO VAN AERT AL SECONDO RILEVAMENTO! Aveva 11” di vantaggio, ora ne ha 11 di svantaggio!

16.23 Al traguardo Roglic è quarto, andando anche dietro a Cattaneo! Prova non eccezionale per lo sloveno che riesce comunque a guadagnare su tutti gli avversari per la generale.

16.21 Van Aert è vicino al secondo intermedio, mentre Roglic è prossimo al traguardo.

16.20 Undicesimo all’arrivo Ben O’Connor con il tempo di 37’18”.

16.19 Finisce la prova di Brendon McNulty che riesce comunque a chiudere in 26a posizione con 37.53,960. Pesante il ritardo causato da quel problema meccanico.

16.18 Tempo alto per Matteo Jorgenson al secondo intermedio, 24.59,320, quindicesimo.

16.17 Al contrario la pedalata di Van Aert sembra molto più redditizia. Ne sapremo di più quando passerà al secondo rilevamento.

16.16 Roglic non sembra efficace come nei giorni migliori nella sua pedalata. Sta sbandando molto, probabilmente anche a causa del vento che si è alzato.

16.14 All’arrivo il giovanissimo Juan Ayuso è ottavo con il tempo di 37.06,58 (51.576 km/h).

16.13 E infatti il belga fa segnare il miglior tempo al primo intermedio con un pazzesco 12’37”, ben 11” meglio di Ganna.

16.12 Sembra che solo Wout Van Aert possa impensierire la leadership del Campione del Mondo ormai.

16.11 Roglic è terzo al secondo intermedio! 36″ di distacco da Filippo Ganna per lo sloveno.

16.09 TERZO TEMPO PER CATTANEO! Il corridore della Quick-Step perde solo 3″ da Ganna nell’ultima parte e fa segnare il tempo di 36.11,82 (52.877 km/h).

16.08 Dodicesimo tempo per Ben O’Connor al secondo intermedio con 24.57,440.

16.05 Al momento abbiamo tre azzurri in top10:

1 GANNA Filippo 35.32,58 53.850

2 HAYTER Ethan 35.49,59 53.424

3 DURBRIDGE Luke 36.25,94 52.536

4 VINGEGAARD Jonas 36.44,28 52.099

5 CARUSO Damiano 36.57,980 51.777

6 GEOGHEGAN HART Tao 37.03,54 51.647

7 STEIMLE Jannik 37.12,43 51.442

8 KWIATKOWSKI Michał 37.13,94 51.407

9 KELDERMAN Wilco 37.20,31 51.261

10 TIBERI Antonio 37.22,53 51.210

16.04 CHIUDE AL QUINTO POSTO CARUSO! Buonissima prestazione per il ragusano che fa segnare il tempo di 36.57,98.

16.02 Enric Mas chiude 12° con 37.25,420. Limita i danni lo spagnolo che da Vingegaard ha perso 41”.

16.01 Parte con il suo splendido body giallo Wout Van Aert, ultimo corridore al via!

16.00 Secondo tempo al primo rilevamento per Primoz Roglic! 7” di ritardo da Filippo Ganna.

15.58 Pronto a partire David Gaudu. Dopo di lui mancherà solo la Maglia Gialla di Wout Van Aert.

15.57 Perde qualcosa ma continua ad essere ottima la prova di Cattaneo che passa terzo al secondo rilevamento, a 36” dal leader.

15.56 Il problema che ha avuto McNulty trova subito riscontro nel tempo. Al primo passaggio ha già 1’14” di ritardo da Ganna.

15.54 Ci si poteva aspettare di più da Wilco Kelderman che chiude solo ottavo con 37’20’31.

15.52 Perde qualcosa Caruso al secondo intertempo. Quinta piazza provvisoria per lui che viene superato da Vingegaard.

15.51 Al momento al primo intermedio abbiamo tre azzurri nelle prime quattro posizioni. Bisogna sperare che che Caruso e Cattaneo possano tenere duro.

15.50 Si inserisce in quinta piazza Tao Gheoghegan Hart con il tempo di 37.03,54. Tantissimi Ineos nelle prime posizioni.

15.49 TEMPONE PER MATTIA CATTANEO AL PRIMO RILEVAMENTO! Secondo posto per lui, dietro al solo Filippo Ganna!

15.48 Mentre Primoz Roglic inizia la sua prova, il suo scudiero Jonas Vingegaard fa segnare il quarto tempo al traguardo con 36.44,28.

15.47 Questa la top10 provvisoria all’arrivo:

1 GANNA Filippo 35.32,58 53.850

2 HAYTER Ethan 35.49,59 53.424

3 DURBRIDGE Luke 36.25,94 52.536

4 STEIMLE Jannik 37.12,43 51.442

5 KWIATKOWSKI Michał 37.13,94 51.407

6 TIBERI Antonio 37.22,53 51.210

7 ARMIRAIL Bruno 37.23,27 51.193

8 CAVAGNA Rémi 37.24,22 51.171

9 GUERNALEC Thibault 37.27,81 51.090

10 SÁNCHEZ Luis León 37.30,17 51.036

15.45 Disastro per McNulty! Lo statunitense è costretto a fermarsi per un problema meccanico e perderà tantissimo tempo! Cambia il mezzo dopo almeno 40″, è giustamente infuriato.

15.44 Terminata la prova del nostro giovane Antonio Tiberi. Buonissima sesta posizione provvisoria per il Campione del Mondo juniores che chiude in 37.22,53.

15.42 Il ragusano ha fatto meglio di Vingegaard di 3″ e di Mas di 10″, potenziali rivali di classifica.

15.41 OTTIMO TEMPO DI DAMIANO CARUSO AL PRIMO INTERMEDIO! Terzo posto provvisorio per lui con 13.06,01 (53.129 km/h).

15.40 Partito Brendon McNulty, siamo arrivati ai migliori 10 della classifica generale.

15.39 Al primo intertempo Enric Mas fa segnare il quinto tempo con 13.16,98 (52.397 km/h).

15.37 Finisce la sua prova Michal Kwiatkowski che fa segnare il quarto tempo con 37.13,940.

15.35 Continua l’ottima prova di Jonas Vingegaard. Il danese al secondo intertempo ha fatto segnare il quarto tempo con 24’40”.

15.33 Questa la top10 provvisoria con l’inserimento di Ethan Hayter:

1 GANNA Filippo 35.32,58 53.850

2 HAYTER Ethan 35.49,59 53.424

3 DURBRIDGE Luke 36.25,94 52.536

4 STEIMLE Jannik 37.12,43 51.442

5 ARMIRAIL Bruno 37.23,27 51.193

6 CAVAGNA Rémi 37.24,22 51.171

7 GUERNALEC Thibault 37.27,81 51.090

8 HEIDEMANN Miguel 37.38,99 50.837

9 NORSGAARD Mathias 37.42,20 50.765

10 POLITT Nils 37.51,35 50.560

15.31 Devono partire ancora solo 15 corridori, hanno iniziato da poco la loro prova Damiano Caruso e Mattia Cattaneo.

15.28 Hayter chiude alla grande la sua prova! Il britannico ha recuperato 13” a Ganna nell’ultimo tratto di crono e ha concluso in seconda posizione a 17” dal leader (35.49,590).

15.27 Tao Geoghegan Hart (INEOS Grenadiers) invece è quarto al km 11,6 (13.20,14), a 32” da Ganna.

15.26 Michal Kwiatkowski (INEOS Grenadiers) è quinto al secondo rilevamento cronometrico (24.53,40).

15.24 Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) fa segnare il quarto tempo al km 11,6. Il norvegese si trova a 22” dal campione del mondo a cronometro.

15.21 Quarto crono all’arrivo per Bruno Armirail (Groupama – FDJ). Il francese chiude a quasi due minuti da Ganna (37.23,270)

15.20 Settimo tempo per l’azzurro Antonio Tiberi (Trek – Segafredo) al primo rilevamento cronometrico (13.24,57). 36” il suo distacco dal leader.

15.19 Questa l’attuale top 10 al traguardo:

# Rider Time Avg 1 GANNA Filippo ITA 35.32,58 53.850 2 DURBRIDGE Luke AUS 36.25,94 52.536 3 STEIMLE Jannik GER 37.12,43 51.442 4 CAVAGNA Rémi FRA 37.24,22 51.171 5 GUERNALEC Thibault FRA 37.27,81 51.090 6 HEIDEMANN Miguel GER 37.38,99 50.837 7 NORSGAARD Mathias DEN 37.42,20 50.765 8 POLITT Nils GER 37.51,35 50.560 9 SLEEN Torjus NOR 37.52,45 50.536 10 THOMAS Benjamin FRA 37.52,88 50.526

15.16 Ethan Hayter è secondo anche al km 21. Il britannico della INEOS Grenadiers paga 30” dal compagno di squadra Ganna (24.12,280).

15.13 Settimo tempo (13.24,760) al primo rilevamento cronoemtrico per Michal Kwiatkowski (INEOS Grenadiers).

15.10 Parte ora Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma). In questo momento sono lungo il percorso anche Chris Froome (Israel – Premier Tech), Antonio Tiberi (Trek – Segafredo), Michal Kwiatkowski (INEOS Grenadiers) e Mikkel Honoré (Quick-Step Alpha Vinyl Team).

15.07 Arriva ora Remi Cavagna. Il francese della Quick-Step Alpha Vinyl Team termina la sua prova con il tempo di 37.24,220, a quasi due minuti dal leader.

15.05 Ethan Hayter (INEOS Grenadiers) fa segnare il secondo miglior tempo al km 11,6 (13.02,210). Il britannico si trova a 14” da Ganna.

15.02 Settimo tempo finale per il tedesco della Bora – Hansgrohe Nils Politt (37.51,35).

14.59 È partito nel frattempo da qualche minuto Ethan Hayter (INEOS Grenadiers). Da capire se il britannico riuscirà a impensierire Ganna.

14.56 Remi Cavagna (Quick-Step Alpha Vinyl Team) fa segnare il quarto crono (24.54,84) al km 21. Impossibile per lui recuperare su Ganna.

14.55 Thomas Benjamin (Cofidis) si inserisce in ottava posizione al traguardo. 37.52,88 il crono del francese.

14.53 Questa la nuova top ten provvisoria al traguardo:

# Rider Time Avg 1 GANNA Filippo ITA 35.32,58 53.850 2 DURBRIDGE Luke AUS 36.25,94 52.536 3 STEIMLE Jannik GER 37.12,43 51.442 4 GUERNALEC Thibault FRA 37.27,810 51.090 5 HEIDEMANN Miguel GER 37.38,99 50.837 6 NORSGAARD Mathias DEN 37.42,20 50.765 7 SLEEN Torjus NOR 37.52,45 50.536 8 LOUVEL Matis FRA 37.59,56 50.378 9 JOHANSEN Julius DEN 38.02,63 50.310 10 PÖSTLBERGER Lukas AUT 38.02,66 50.310

14.50 Quarto posto all’arrivo per Thibault Guernalec (Team Arkéa Samsic). Il transalpino ha terminato la prova in 37.27,81.

14.47 Il prossimo italiano che prenderà il via sarà Antonio Tiberi (Trek – Segafredo) alle 15:04.

14.44 Terzo tempo per Remi Cavagna (Quick-Step Alpha Vinyl Team) al km 11,6. Il francese ha oltre 32” di ritardo da Ganna (13.20,25) e non dovrebbe quindi impensierire il nostro portacolori.

14.42 Matis Louvel (Team Arkéa Samsic) si inserisce in settima piazza al traguardo con il tempo di 37.59,56.

14.41 Parte Matteo Fabbro (BORA – hansgrohe).

14.38 Quinto tempo provvisorio al km 21 per il francese Thibault Guernalec (Team Arkéa Samsic) con 25.13,61.

14.35 Sesta posizione al km 11,6 per Benjamin Thomas (Cofidis). Il francese si trova a più di 45” da Ganna (13.34,34).

14.32 Buona prova di Jannik Steimle (Quick-Step Alpha Vinyl Team). Il tedesco chiude in terza posizione (37.12,43).

14.30 Questa la nuova top ten virtuale al traguardo:

# Rider Time Avg 1 GANNA Filippo ITA 35.32,580 53.850 2 DURBRIDGE Luke AUS 36.25,94 52.536 3 HEIDEMANN Miguel GER 37.38,99 50.837 4 NORSGAARD Mathias DEN 37.42,20 50.765 5 JOHANSEN Julius DEN 38.02,63 50.310 6 PÖSTLBERGER Lukas AUT 38.02,66 50.310 7 BRENNER Marco GER 38.10,44 50.139 8 NAESEN Oliver BEL 38.15,26 50.034 9 GALLOPIN Tony FRA 38.17,60 49.983 10 VAN GESTEL Dries BEL 38.56,43 49.152

14.28 IL CAMPIONE DEL MONDO A CRONOMETRO BALZA IN TESTA! 35.32,580 il suo tempo. Davvero ottima prova da parte del nativo di Verbania, che ha rifilato quasi un minuto all’australiano Luke Durbridge (36.25,94).

14.27 Ultimi metri per Filippo Ganna!

14.25 Ganna è scatenato. L’azzurro si sta avvicinando ad altri due corridori: Mark Padun (EF Education-EasyPost) e James Shaw (EF Education-EasyPost).

14.22 Questa la top ten provvisoria al km 21:

# Rider Time Avg 1 GANNA Filippo ITA 23.42,23 53.156 2 DURBRIDGE Luke AUS 24.21,35 51.733 3 STEIMLE Jannik GER 24.52,60 50.650 4 HEIDEMANN Miguel GER 25.01,87 50.337 5 NORSGAARD Mathias DEN 25.16,03 49.867 6 SLEEN Torjus DEN 25.16,38 49.856 7 PÖSTLBERGER Lukas AUT 25.16,70 49.845 8 GALLOPIN Tony FRA 25.26,25 49.533 9 JOHANSEN Julius DEN 25.28,78 49.451 10 NAESEN Oliver BEL 25.28,84 49.449

14.19 Ganna ha superato anche Anthon Charming!

14.16 GANNA È PRIMO ANCHE AL SECONDO RILEVAMENTO CRONOMETRICO! Il campione del mondo a cronometro ferma il tempo sul 23.42,230. Il secondo, Luke Durbridge, è distante quasi 40”.

14.13 Non cambia nel frattempo il podio provvisorio a fine cronometro. Il primo tempo è ancora quello dell’australiano Luke Durbridge (36.25,94). Dietro di lui il tedesco Miguel Heidemann (37.38,99) e il danese Mathias Norsgaard (37.42,20).

14.10 Superato ora Grignard! Evidenziamo che il belga è partito tre minuti prima rispetto a Ganna!

14.08 Ganna sta andando fortissimo. L’italiano ha sorpassato anche James Piccoli (Israel – Premier Tech), corridore che ha preso il via ben due minuti prima di lui, e ora sta raggiungendo Sebastien Grignard (Lotto Soudal).

14.06 GANNA VOLA AL COMANDO! Con il suo 12.48,02 l’azzurro della INEOS rifila quasi 20” al secondo, l’australiano Luke Durbridge.

14.03 Ganna sta per arrivare al primo rilevamento cronometrico (11,6 km). C’è grande attesa per conoscere il suo tempo.

14.00 Nel frattempo Filippo Ganna ha superato Torjus Sleen. Il danese è partito un minuto prima rispetto al campione del mondo a cronometro.

13.57 Miguel Heidemann passa in testa al termine della prova. Il tedesco ha percorso i 31,9 km in 37.38,990 (50.836 km/h).

13.54 Luke Durbridge fa segnare il miglior tempo dopo 21 km (24.21,350). Addirittura 40” meglio di Norsgaard.

13.53 Nel frattempo Mathias Norsgaard ha chiuso la sua prova in 37.42,20, portandosi così al primo posto provvisorio.

13.52 PARTE FILIPPO GANNA!

13.50 Il primo a terminare la prova è Dries Van Gestel (TotalEnergies) con il crono di 38.56,430. Il belga ha superato Walls che era partito per primo.

13.48 Ancora pochi minuti e poi prenderà il via Filippo Ganna. Il campione del mondo partirà alle 13:52.

13.45 Miguel Heidemann (B&B Hotels – KTM) conquista il primo posto provvisorio dopo 21 km con il tempo di 25.01,87.

13.42 Sono passati in 10 al secondo rilevamento cronometrico (21 km). Il miglior tempo è quello del danese Mathias Norsgaard (25.16,03). Troia per ora è quinto (26.20,26).

13.39 Luca Mozzato (B&B Hotels – KTM) è attualmente in 15ma posizione al km 11,6 (14.46,790).

13.38 L’australiano Luke Durbridge (Team BikeExchange – Jayco) è il nuovo leader dopo 11,6 km. 13.07,390 il suo tempo.

13.35 Nel frattempo Matthew Walls ha superato anche il secondo rilevamento cronometrico con il tempo di 27.44,660.

13.32 Il tedesco Miguel Heidemann (B&B Hotels – KTM) passa in testa al km 11,6. 13.32,98 il suo tempo, sei secondi meglio di Mathias Norsgaard.

13.29 Il danese Mathias Norsgaard (Movistar Team) fa segnare il nuovo miglior crono al km 11,6 (13.38,740). Alle sue spalle troviamo invece il connazionale Julius Johansen (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux) 13.45,270.

13.26 Questo l’ordine di partenza degli italiani che non hanno ancora preso il via:

Kevin Colleoni (Team BikeExchange – Jayco) 13:42

Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) 13:52

Filippo Conca (Lotto Soudal) 14:05

Simone Velasco (Astana Qazaqstan Team) 14:21

Matteo Fabbro (BORA – hansgrohe) 14:41

Antonio Tiberi (Trek – Segafredo) 15:04

Samuele Battistella (Astana Qazaqstan Team) 15:08

Andrea Bagioli (Quick-Step Alpha Vinyl Team) 15:22

Damiano Caruso (Bahrain – Victorious) 15:26

Mattia Cattaneo (Quick-Step Alpha Vinyl Team) 15:32

13.25 Sono passati in 5 al primo rilevamento cronometrico (11,6 km). Il miglior tempo è quello del belga Dries Van Gestel (13.57,67). Subito dietro Oliviero Troia (14.13,990).

13.23 Importante sottolineare che in questo momento la strada è ancora bagnata a causa della pioggia caduta sino a mezzogiorno.

13.22 Ecco gli orari di partenza dei corridori che probabilmente si giocheranno la vittoria quest’oggi:

Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) ITA 13:52

Benjamin Thomas (Cofidis) FRA 14:15

Remi Cavagna (Quick-Step Alpha Vinyl Team) FRA 14:29

Ethan Hayter (INEOS Grenadiers) GBR 14:51

Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) DEN 15:10

Mattia Cattaneo (Quick-Step Alpha Vinyl Team) ITA 15:32

Brandon McNulty (UAE Team Emirates) USA 15:40

Primoz Roglic (Jumbo-Visma) SLO 15:46

Wout Van Aert (Jumbo-Visma) BEL 16:00

13.19 Tra qualche minuto avremo il primo rilevamento cronometrico di oggi. Walls sta infatti arrivando al km 11,6.

13.16 Il prossimo italiano a partire sarà Luca Mozzato (B&B Hotels – KTM) alle 13:24.

13.14 Terreno dunque perfetto per l’azzurro Filippo Ganna. Il campione del mondo in carica a cronometro inizierà la sua prova alle ore 13:53.

13.13 Il percorso odierno è totalmente pianeggiante e privo di insidie altimetriche.

13.10 Ha preso il via Oliviero Troia.

13.09 Il primo azzurro a partire sarà Oliviero Troia (UAE Team Emirates) tra un minuto.

13.08 I corridori partiranno ogni minuto fino alle 15:06, poi l’intervallo tra un ciclista e l’altro salirà a due minuti.

13.07 I due rilevamenti cronometrici durante il percorso sono posizionati al km 11,6 e al km 21.

13.06 È partito Matthew Walls! Inizia la quarta tappa del Giro del Delfinato 2022!

13.05 Il grande favorito di oggi è ovviamente l’azzurro Filippo Ganna. Attenzione però anche agli alfieri della Jumbo-Visma Primoz Roglic e Wout Van Aert e al padrone di casa Remi Cavagna.

13.03 Si disputerà oggi la cronometro di 31,9 km da Montbrison a La Bâtie d’Urfé. Il primo corridore al via sarà Matthew Walls (BORA-Hansgrohe) alle ore 13:06.

13.00 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta tappa del Giro del Delfinato 2022!

Buongiorno e benvenuti amici e amiche di OA Sport alla DIRETTA LIVE del Giro del Delfinato 2022. Va oggi in scena la quarta tappa della manifestazione con l’Italia sicura protagonista grazie a Filippo Ganna: il gigante di Verbania gode dei favori del pronostico nei 31,9 km a cronometro con partenza da Montbrison e arrivo a La Bâtie d’Urfé.

Percorso totalmente pianeggiante e privo di insidie altimetriche che richiederà grande esplosività e tenuta fisica. Oltre al Campione Mondiale nelle corse contro il tempo possono recitare un ruolo da protagonisti gli alfieri della Jumbo-Visma Primoz Roglic e Wout Van Aert, senza dare per battuto il padrone di casa Remi Cavagna.

Il primo corridore mollerà gli ormeggi alle 13.00, ultimo a montare in sella la maglia gialla Va Aert alle 16.00. Seguite la DIRETTA LIVE curata da OA Sport per rimanere aggiornati in tempo reale sull’evolversi della situazione: “Top Ganna” saprà farci divertire! A più tardi per il commento.

