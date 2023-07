Giro di Svizzera femminile 2022, Elisa Balsamo: “La forma sta crescendo bene verso il Giro Donne”

Una volata in salita al photofinish: Elisa Balsamo è riuscita a spuntarla nella terza tappa del Giro di Svizzera 2022 sul traguardo di Chur. L’azzurra, campionessa del mondo in carica, è tornata alla vittoria e ha dimostrato una condizione più che buona verso i prossimi appuntamenti.

Le sue parole nel dopo tappa: “L’ultimo chilometro è stato così difficile. Comunque ho vinto e quindi sono molto felice. Penso che per tutti quelli che lo hanno visto deve essere stato un traguardo emozionante perché io e Muzic siamo giunte così vicine sulla linea finale. Ho preso l’ultima curva a destra molto stretta e sono stata un po’ bloccata ma ho dato tutto negli ultimi metri e per fortuna ha dato i suoi frutti”.

Sullo stato di forma: “Questa gara è molto importante per me. Sono qui per trovare le migliori gambe in vista del Giro Donne che inizierà la prossima settimana e quindi sono felice di questa vittoria. Non solo è bello conquistare la vittoria, ma mi dimostra anche che la mia forma sta crescendo bene per il Giro”.

Oggi l’ultima tappa: “Il piano per la quarta frazione? Darò il 100% per aiutare Lucinda Brand a vincere la classifica generale. Domani è una salita molto più lunga e difficile, quindi, alla fine, si tratterà semplicemente di sopravvivere e arrivare al traguardo in cima”.

Foto: Lapresse