Ginnastica ritmica, Coppa del Mondo Pesaro 2022: programma, orari, tv, streaming. Il calendario completo

Nel weekend del 3-5 giugno andrà in scena l’ultima tappa della Coppa del Mondo 2022 di ginnastica ritmica. A ospitare l’evento sarà la Vitifrigo Arena di Pesaro per il tradizionale appuntamento italiano della competizione. L’Italia vuole essere assoluta protagonistca: le Farfalle guidate da Alessia Maurelli sognano il colpaccio, le individualiste Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri hanno le carte in regola per puntare al gradino più alto del podio.

I due concorsi generali (all-around) si consumeranno tra venerdì e sabato, verranno trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube della Federginnastica. Le Finali di Specialità sono invece previste nella giornata di domenica e saranno visibili in diretta tv su LA7. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica a Pesaro.

COPPA DEL MONDO GINNASTICA RITMICA PESARO: PROGRAMMA E ORARI

VENERDÌ 3 GIUGNO:

11.30-16.45 All-around individuale (cerchio e palla)

17.20-18.45 All-around a squadre (5 cerchi)

SABATO 4 GIUGNO:

11.30-16.45 All-around individuale (clavette e nastro)

17.45-19.05 All-around a squadre (3 nastri + 2 palle)

DOMENICA 5 GIUGNO:

14.10-14.40 Finali di Specialità per individualiste, cerchi

14.50-15.20 Finali di Specialità per individualiste, palla

15.25-16.05 Finali di Specialità per squadre, 5 cerchi

16.30-17.00 Finali di Specialità per individualiste, clavette

17.10-17.40 Finali di Specialità per individualiste, nastro

17.45-18.25 Finali di Specialità per squadre, 3 nastri + 2 palle

COPPA DEL MONDO GINNASTICA RITMICA PESARO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta streaming, gratis, degli all-around sul canale YouTube della Federginnastica.

Diretta tv, gratis, delle finali di specialità su LA7.

Diretta streaming, gratis, delle finali di specialità su la7.it.

