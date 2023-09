Ciclismo, infinito Davide Rebellin! Torna in gara al Giro dell’Appennino a 50 anni! “Credo ancora nei miei sogni”

Davide Rebellin, dopo quasi nove mesi di stop per infortunio, ha deciso di rimettersi in gioco e di tornare in gara a 50 anni! Il corridore veneto della Work Service-Vitalcare-Dynatek sarà infatti al via dell’edizione n.83 Giro dell’Appennino, in programma nella giornata di domani (giovedì 2 giugno) con partenza a Pasturana e arrivo a Genova dopo 191 km.

“Finalmente domani si riprende con le competizioni al Giro dell’Appennino – annuncia l’ex componente della Nazionale Italiana su Instagram – Ho trascorso un lungo periodo di riabilitazione dopo il mio infortunio alla tibia e perone dello scorso 18 settembre“, spiega Rebellin.

“Il mio desiderio però è sempre stato quello di ritornare, di rimettermi il numero sulla schiena e rivivere quelle speciali emozioni che sono un mix di adrenalina, divertimento, passione che le competizioni ancora mi sanno trasmettere. Non so ancora per quanto tempo, per quante gare, ma l’importante è ripartire e credere sempre nei propri sogni“, si legge nel post del classe 1971.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Davide Rebellin (@davide.rebellin)

Foto: LiveMedia/Luca Tedeschi